Milan Futuro-Caldiero dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Serie C

Rossoneri e gialloverdi si giocano le semifinali di Coppa Italia Serie C: al Chinetti è Bonera contro Soave.

Si giocherà fra Milan Futuro e Caldiero Terme uno dei quarti di finale di Coppa Italia Serie C. Assolute debuttanti nella competizione, le formazioni di Bonera e Soave vogliono sognare il passaggio alle semifinali, anche per riscattare il percorso di campionato, che al momento vede entrambi i club impelagati in zona playout.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.