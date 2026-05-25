La stagione del Milan si chiede come si era aperta, ovvero con una sconfitta casalinga contro una squadra sulla carta nettamente inferiore.

Ma se quello alla prima giornata contro la Cremonese era sembrato solo un incidente di percorso, il tonfo contro il Cagliari compromette quanto costruito in questi mesi. E soprattutto costa ai rossoneri la qualificazione in Champions League per cui sarebbe bastato non perdere.

Il popolo di San Siro, che ha sempre sostenuto la squadra, al fischio finale non ha risparmiato nessuno da fischi e contestazione. E ora in vista della prossima stagione rischiano tutti.

In bilico c'è anche la posizione di Massimiliano Allegri, ovvero l'uomo intorno al quale il Milan sembrava destinato a ripartire ma che dopo il fallimento dell'obiettivo quarto posto potrebbe essere esonerato nelle prossime ore.