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Allegri Milan CagliariGetty Images
Lelio Donato

Milan fuori dalla Champions League, sarà rivoluzione rossonera: Allegri rischia l'esonero, cambia tutta la dirigenza

Calciomercato
Milan

Dopo la clamorosa eliminazione al Milan torna tutto in discussione, a cominciare dalla posizione di Allegri. La proprietà valuta l'esonero dell'allenatore. Poi sarà rivoluzione anche nella dirigenza: da Furlani a Tare rischiano tutti.

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La stagione del Milan si chiede come si era aperta, ovvero con una sconfitta casalinga contro una squadra sulla carta nettamente inferiore.

Ma se quello alla prima giornata contro la Cremonese era sembrato solo un incidente di percorso, il tonfo contro il Cagliari compromette quanto costruito in questi mesi. E soprattutto costa ai rossoneri la qualificazione in Champions League per cui sarebbe bastato non perdere.

Il popolo di San Siro, che ha sempre sostenuto la squadra, al fischio finale non ha risparmiato nessuno da fischi e contestazione. E ora in vista della prossima stagione rischiano tutti.

In bilico c'è anche la posizione di Massimiliano Allegri, ovvero l'uomo intorno al quale il Milan sembrava destinato a ripartire ma che dopo il fallimento dell'obiettivo quarto posto potrebbe essere esonerato nelle prossime ore.

  • ALLEGRI SOTTO ACCUSA

    Dopo la vittoria ottenuta a Genova nella penultima giornata la qualificazione in Champions League del Milan sembrava poco più di una formalità.

    Nessuno si aspettava quanto accaduto domenica sera quando i rossoneri, pur essendo passati subito in vantaggio contro il Cagliari, non sono stati capaci di difendere il risultato.

    Sotto accusa finisce inevitabilmente la squadra ma soprattutto chi la guida, ovvero Massimiliano Allegri. Il rendimento del Milan nelle ultime settimane d'altronde ha poche giustificazioni.

    Il tecnico però a caldo sembra escludere l'ipotesi di rassegnare le dimissioni: "Io più fuori dal Milan dopo questo risultato? Ora sono dispiaciuto, arrabbiato, dopo che avevamo rimesso in piedi tutto con il Genoa. A malincuore, con grande amarezza, bisogna accettarlo.Dovranno essere fatte valutazioni, sicuramente sono stati fatti errori".


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  • LA SCELTA DI CARDINALE

    La palla, insomma, passa nelle mani di Gerry Cardinale che prima di Milan-Cagliari aveva tenuto un pranzo di lavoro con Zlatan Ibrahimovic, Calvelli e Moncada. Grandi assenti invece sia Furlani che Tare.

    Ora però come detto in discussione torna anche il futuro di Massimiliano Allegri. Il rinnovo automatico fino al 2028, previsto in caso di qualificazione alla prossima Champions League, non è scattato. E il contratto del tecnico scade il 30 giugno 2027.

    La sensazione è che Allegri dopo la vittoria nel derby abbia perso il polso della squadra. Da qui un crollo inspiegabile che ha portato il Milan dal sogno Scudetto al quinto posto nel giro di poche settimane.

    Ad oggi sembra difficile ipotizzare che la nuova stagione possa partire con Allegri in panchina. Ma, come detto, l'ultima parola spetterà ovviamente a Cardinale.

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  • DIRIGENZA RIVOLUZIONATA

    Di certo la dirigenza del Milan verrà completamente rivoluzionata.

    Gerry Cardinale domenica sera ha lasciato San Siro insieme a Zlatan Ibrahimovic subito dopo il fischio finale, con lo svedese scortato nei parcheggi tra gli insulti di alcuni tifosi.

    Nelle prossime ore sono attese le decisioni di RedBird che porteranno certamente, come previsto anche in caso di quarto posto, all'addio dell'attuale amministratore delegato Giorgio Furlani. Ovvero l'uomo più contestato nelle ultime settimane.

    Ma insieme a lui pagheranno per il mancato raggiungimento dell'obiettivo minimo anche il direttore sportivo Igli Tare e Moncada.

    Una vera e propria rivoluzione, insomma. Probabilmente inevitabile dopo una stagione che senza Champions gli stessi protagonisti non avevano esitato a definire fallimentare.

  • IL FUTURO DEL MILAN

    Detto che il Milan attuale sarà di fatto azzerato da Cardinale, resta da capire come ripartire.

    Al momento è difficile ipotizzare i nomi che faranno parte del nuovo corso rossonero anche se nelle scorse settimane circolava ad esempio con insistenza quello di Giovanni Carnevali.

    Lo stesso vale per la panchina dove, in caso di ormai probabile separazione con Massimiliano Allegri, va scelto l'allenatore che dovrà guidare il Milan verso il ritorno in Champions League sfuggito negli ultimi novanta minuti di campionato.

    Le prossime, insomma, si annuncia settimane bollenti.

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