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FBL-EUR-C3-MILAN-FERENCVAROSAFP
Lelio Donato

Milan-Ferencvaros 0-2, pagelle e tabellino: disastro De Winter e Torriani, Jashari e Terracciano sbagliano tutto, che crollo dopo il derby

Europa League
Milan vs Ferencvaros
Match report
Milan
Ferencvaros

Terza sconfitta su quattro partite di Europa League per il Milan: a San Siro passa anche il Ferencvaros. Male praticamente tutti tra i rossoneri.

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In Europa è tutto un altro Milan. Specialmente dopo il derby, dopo quel derby, vedere un Milan così fa davvero impressione. Praticamente mai in partita contro il Ferencvaros.

E' solo un caso se il primo tempo finisce 0-0, tra gli errori di Joseph e le grandi parate di Torriani. Ma nella ripresa è proprio il giovane portiere rossonero a commettere l'errore che regala il vantaggio agli ungheresi, firmato proprio da Joseph. C'è però da dire che il retropassaggio di De Winter è davvero suicida ed è il preludio al disastro.

Amorim fa subito tre cambi dopo l'intervallo, ma la sostanza non cambia. Chi entra non fa troppo meglio di chi esce. E le cose precipitano definitivamente quando il Ferencvaros, in contropiede, trova il goal del 2-0 ancora una volta con Joseph. L'espulsione di Dele, per gomitata a Gila, permette perlomeno al Milan di alzare il baricentro e schiacciare gli ungheresi nella propria trequarti, ma le idee sono poche e confuse. Per il Milan è la terza sconfitta in quattro partite di Europa League e adesso anche la corsa ai playoff si complica.

  • PAGELLE MILAN-FERENCVAROS

    Nel Milan non si salva praticamente nessuno, forse il solo Hutchinson, che perlomeno ci prova, specie nel finale in superiorità numerica per l'espulsione evitabile di Deli. Per il resto è un totale disastro: De Winter e Torriani la combinano grossa, ma almeno il portiere rossonero compie alcune buone parate nel corso della partita. Terracciano e Jashari sbagliano tutte le scelte, ma anche Rabiot fa un netto passo indietro.

    Pulisic e Gila entrano troppo morbidi, Ramos non riceve un pallone giocabile. Joseph è il grande protagonista del match con una doppietta storica, la prima per un calciatore haitiano a San Siro. Prestazione top anche per Zachariassen, il faro tecnico degli ungheresi.

    Torriani 5; Terracciano 5, De Winter 4,5, Diawara 5,5 (46' Gila 5,5), Bartesaghi 5 (68' Camarda 6); Hutchinson 6, Musah 5,5 (46' Moreira 5,5), Jashari 5 (63' Modric 6), Cisse 5,5 (46' Pulisic 5,5); Rabiot 5; Ramos 5,5.

    Dibusz 6,5; Osvath 6, Gomez 6,5, Raemaekers 6,5, Cadu 6,5; Bero 6,5 (67' Mandarasz), Nagy 6, Corbu 6,5 (93' Arzani sv); Zachariassen 7 (86' Maiga sv), Joseph 7,5 (67' Dele 5), Birmancevic 6 (86' Levi sv).

  • TABELLINO MILAN-FERENCVAROS

    Marcatori: 52' Joseph, 66' Joseph

    MILAN (4-4-1-1): Torriani; Terracciano, De Winter, Diawara (46' Gila), Bartesaghi (68' Camarda); Hutchinson, Musah (46' Moreira), Jashari, Cisse (46' Pulisic); Rabiot; Ramos. All. Amorim

    FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Osvath, Gomez, Raemaekers, Cadu; Bero (67' Mandarasz), Nagy, Corbu (93' Arzani); Zachariassen (86' Maiga), Joseph (67' Dele), Birmancevic (86' Levi). All. Borbely

    Arbitro: Schnyder (Svi)

    Ammoniti: Cisse, De Winter, Nagy

    Espulsi: Dele

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