Milan-Ferencvaros 0-2, pagelle e tabellino: disastro De Winter e Torriani, Jashari e Terracciano sbagliano tutto, che crollo dopo il derby

In Europa è tutto un altro Milan. Specialmente dopo il derby, dopo quel derby, vedere un Milan così fa davvero impressione. Praticamente mai in partita contro il Ferencvaros.

E' solo un caso se il primo tempo finisce 0-0, tra gli errori di Joseph e le grandi parate di Torriani. Ma nella ripresa è proprio il giovane portiere rossonero a commettere l'errore che regala il vantaggio agli ungheresi, firmato proprio da Joseph. C'è però da dire che il retropassaggio di De Winter è davvero suicida ed è il preludio al disastro.

Amorim fa subito tre cambi dopo l'intervallo, ma la sostanza non cambia. Chi entra non fa troppo meglio di chi esce. E le cose precipitano definitivamente quando il Ferencvaros, in contropiede, trova il goal del 2-0 ancora una volta con Joseph. L'espulsione di Dele, per gomitata a Gila, permette perlomeno al Milan di alzare il baricentro e schiacciare gli ungheresi nella propria trequarti, ma le idee sono poche e confuse. Per il Milan è la terza sconfitta in quattro partite di Europa League e adesso anche la corsa ai playoff si complica.