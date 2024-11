Milan-Empoli dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Fonseca deve tornare a vincere in campionato, D’Aversa in striscia positiva: a San Siro il Diavolo ospita i toscani.

Milan-Empoli sarà uno degli anticipi del sabato di Serie A Enilive. A San Siro si affronteranno rossoneri e toscani, con Fonseca e D’Aversa a confronto.

Leao e compagni sono reduci dallo 0-0 contro la Juventus e dal successo per 3-2 sullo Slovan Bratislava in Champions. Risultati sì positivi, che tuttavia non hanno pienamente convinto sul piano del gioco. Per il Milan, dunque, diventa fondamentale tornare al successo in Serie A, che manca ormai dallo scorso 2 novembre, 0-1 a Monza.

Empoli, invece, in striscia positiva da tre turni: per gli azzurri cinque punti negli ultimi 270 minuti giocati.

Arbitra Federico Dionisi de L’Aquila.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.