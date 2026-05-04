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Allegri SpallettiGetty/GOAL
Lelio Donato

Milan e Juventus rischiano di restare fuori dalla Champions: il calendario a confronto con Roma e Como, cosa succede in caso di arrivo a pari punti

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Milan vs Atalanta
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Lecce vs Juventus
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Rossoneri sconfitti dal Sassuolo senza mai tirare in porta, bianconeri fermati sul pareggio in casa dal Verona già retrocesso. Milan e Juventus rischiano seriamente. E il calendario non aiuta.

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Poteva essere la domenica dell'allungo di Milan e Juventus in zona Champions, si è trasformata in quella delle occasioni mancate.

Male, malissimo i rossoneri che sono crollati in casa del Sassuolo perdendo per 2-0 contro un avversario che ormai da settimane non ha di fatto più concreti obiettivi di classifica.

Peggio, forse, ha fatto la Juventus incapace di battere allo 'Stadium' un Verona già retrocesso. E che ha evitato una clamorosa sconfitta solo grazie al calcio di punizione di Vlahovic.

Entrambe le squadre chiuderanno la trentacinquesima giornata rispettivamente al terzo e al quarto posto. Ma la qualificazione in Champions League a tre partite dalla fine del campionato è tutt'altro che blindata, specie se la Roma batterà la Fiorentina all'Olimpico.

  • UN POMERIGGIO DA INCUBO PER IL MILAN

    Nel pomeriggio di Reggio Emilia per il Milan non ha funzionato praticamente nulla.

    Senza la regia illuminata di Luka Modric i rossoneri sono stati spazzati via dal Sassuolo e dal solito Domenico Berardi, che ha sbloccato il risultato dopo pochi minuti.

    Il resto lo ha fatto l'espulsione di Tomori, ingenuo nel lasciare il Milan in dieci uomini già nel primo tempo, compromettendo di fatto ogni reale possibilità di rimonta.

    In avvio di ripresa Laurientè ha bucato di nuovo Maignan firmando il 2-0 che ha condannato i rossoneri alla terza sconfitta nelle ultime cinque giornate. La quarta nelle ultime sette.

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  • ALLEGRI PEGGIO DI CONCEICAO

    Al termine della partita contro il Sassuolo anche Allegri è apparso visibilmente provato e ha ammesso come il girone di ritorno del suo Milan non sia stato all'altezza.

    D'altronde nella seconda parte di campionato i rossoneri hanno fin qui fatto meno punti dell'anno scorso, quando in panchina c'era Sergio Conceiçao.

    Col portoghese infatti il Milan aveva collezionato 27 punti fino alla 35sima giornata. Ovvero due in più della squadra oggi guidata da Allegri.

    Lo stesso tecnico però cerca di tenere alto il morale sottolineando come nulla sia ancora definitivamente perduto: "Abbiamo buttato un jolly, però non possiamo buttare dieci mesi di lavoro fatti in un certo modo.E' stata una domenica da dimenticare, una giornata storta.

    Non è che la Champions sia a rischio, io ho sempre detto che sarei felice di conquistarla anche all'ultima giornata. Bisogna essere bravi a restare sereni e assumersi le responsabilità. Il messaggio è che abbiamo fatto dieci mesi importanti, purtroppo il girone di ritorno non è stato fatto benissimo".

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  • ANCHE LA JUVE FRENA

    Qualche ora dopo la Juventus aveva la grande occasione di allungare sul Como ma anche di agganciare il Milan al terzo posto. Per farlo bastava battere in casa il Verona già retrocesso.

    I bianconeri però sono scesi in campo col freno a mano tirato e, dopo una mezz'oretta al piccolo trotto, è arrivato il goal di Bowie che ha sfruttato una serie di clamorosi errori della retroguardia bianconera.

    Nella ripresa, con l'inserimento di Vlahovic, Spalletti ha provato a rimettere le cose a posto ma l'assalto finale non è bastato per portare a casa tre punti che sarebbero stati fondamentali nella corsa Champions.

    Per la Juventus si tratta del secondo pareggio di fila dopo lo scialbo 0-0 di San Siro. Una frenata che rischia di costare carissima.

  • LA RICHIESTA DI SPALLETTI

    Dopo il deludente pareggio casalingo contro il Verona è arrivata la richiesta di Spalletti in chiave mercato.

    A questa Juventus manca qualità soprattutto sulla trequarti, dove i bianconeri faticano spesso a trovare l'imbucata giusta contro squadre che si piazzano col blocco basso.

    "Ci manca quello che è il trequartista bravo a giocare nello stretto,perché poi lì davanti all'area di rigore avversaria diventa una zona paludosa e se non ti riescono delle cose vai a forzare qualche giocata, aumentando il nervoso e le difficoltà", ha dichiarato Spalletti a 'Sky Sport'.

    In realtà nel finale la Juventus un paio di grandi occasioni per vincerla la partita, prima con Conceiçao e poi col palo di Zhegrova, ce le ha anche avute. Comunque troppo poco considerato anche il valore dell'avversario e le diverse motivazioni in campo.

    E ora la corsa al quarto posto rischia di complicarsi davvero.

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  • OCCHIO A ROMA E COMO: IL CALENDARIO A CONFRONTO

    Già perché, in caso di vittoria contro la Fiorentina lunedì sera, la Roma potrebbe portarsi a -1 dalla Juventus ma anche a -3 dal Milan riaprendo di fatto ogni discorso.

    Anche perché i rossoneri nel prossimo turno di campionato ospiteranno la sempre insidiosa Atalanta mentre i bianconeri faranno visita al Lecce, che ha un disperato bisogno di punti per vincere il duello salvezza con la Cremonese.

    Il Como, che si trova a -3 dalla Juventus e -5 dal Milan, invece va a Verona con la Roma impegnata a Parma. Di seguito il calendario a confronto tra le quattro squadre ancora in corsa per un posto in Champions.


    CALENDARIO MILAN

    Atalanta

    GENOA

    Cagliari


    CALENDARIO JUVENTUS

    LECCE

    Fiorentina

    TORINO


    CALENDARIO COMO

    VERONA

    Parma

    CREMONESE


    CALENDARIO ROMA

    Fiorentina

    PARMA

    Lazio

    VERONA

  • COSA SUCCEDE IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI

    Ma cosa succede se due o più squadre chiudono a pari punti nella corsa per il quarto posto?

    A determinare la graduatoria finale sarà la classifica avulsa, ovvero il numero di punti conquistati dalle stesse squadre negli scontri diretti.

    Il secondo criterio è la differenza reti negli scontri diretti. Se la parità persiste, si passa alla differenza reti complessiva in campionato, poi al maggior numero di gol segnati nell’intero torneo e infine al sorteggio.

    Di seguito la situazione tra Milan, Juventus, Como e Roma:

    In attesa degli ultimi 360 minuti, andiamo a vedere la situazione degli scontri diretti tra le quattro protagoniste ancora in corsa per due posti:


    IN VANTAGGIO


    Milan sul Como:

    Milan sulla Roma;

    Juventus sulla Roma;

    Como sulla Juventus.


    IN SVANTAGGIO


    Juventus con il Como;

    Como con il Milan;

    Roma col Milan;

    Roma con la Juventus.



    IN PARITÀ

    Milan-Juventus (diff.reti favorevole alla Juventus)

    Como-Roma (diff.reti favorevole al Como)

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