Milan e Juventus rischiano di restare fuori dalla Champions: il calendario a confronto con Roma e Como, cosa succede in caso di arrivo a pari punti

Poteva essere la domenica dell'allungo di Milan e Juventus in zona Champions, si è trasformata in quella delle occasioni mancate.
Male, malissimo i rossoneri che sono crollati in casa del Sassuolo perdendo per 2-0 contro un avversario che ormai da settimane non ha di fatto più concreti obiettivi di classifica.
Peggio, forse, ha fatto la Juventus incapace di battere allo 'Stadium' un Verona già retrocesso. E che ha evitato una clamorosa sconfitta solo grazie al calcio di punizione di Vlahovic.
Entrambe le squadre chiuderanno la trentacinquesima giornata rispettivamente al terzo e al quarto posto. Ma la qualificazione in Champions League a tre partite dalla fine del campionato è tutt'altro che blindata, specie se la Roma batterà la Fiorentina all'Olimpico.