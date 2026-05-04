Milan e Juventus rischiano di restare fuori dalla Champions: il calendario a confronto con Roma e Como, cosa succede in caso di arrivo a pari punti

Al termine della partita contro il Sassuolo anche Allegri è apparso visibilmente provato e ha ammesso come il girone di ritorno del suo Milan non sia stato all'altezza.

D'altronde nella seconda parte di campionato i rossoneri hanno fin qui fatto meno punti dell'anno scorso, quando in panchina c'era Sergio Conceiçao.

Col portoghese infatti il Milan aveva collezionato 27 punti fino alla 35sima giornata. Ovvero due in più della squadra oggi guidata da Allegri.

Lo stesso tecnico però cerca di tenere alto il morale sottolineando come nulla sia ancora definitivamente perduto: "Abbiamo buttato un jolly, però non possiamo buttare dieci mesi di lavoro fatti in un certo modo.E' stata una domenica da dimenticare, una giornata storta.

Non è che la Champions sia a rischio, io ho sempre detto che sarei felice di conquistarla anche all'ultima giornata. Bisogna essere bravi a restare sereni e assumersi le responsabilità. Il messaggio è che abbiamo fatto dieci mesi importanti, purtroppo il girone di ritorno non è stato fatto benissimo".