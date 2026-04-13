Il Milan deve vendere Leao? Abbiamo sottovalutato Chivu? I big del Napoli di Conte sono davvero intoccabili? Il 3x3 di GOAL

Stefano Silvestri - La sensazione è che sia davvero finita. E che i fischi di sabato, all’uscita dal terreno di gioco di San Siro e dopo una prestazione disastrosa anche dal punto di vista individuale e non solo di squadra, rappresentino il vero e definitivo punto di rottura tra due parti che troppe volte si sono sopportate a vicenda, più che amarsi davvero: Rafael Leao da una parte, il Milan dall’altra. La coppia che scoppia.

Il fatto che le trattative per il rinnovo del contratto del portoghese, in scadenza nel 2028, siano bloccate, è il chiaro segnale di come la dirigenza voglia valutare il da farsi prima di agire. E che mai come quest’anno la cessione è destinata a diventare un argomento di discussione, nelle prossime settimane e alla riapertura del mercato estivo. Normale che sia così, del resto: su un giocatore del genere, costante croce e delizia di tutti gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina rossonera, è impossibile puntare seriamente a lungo termine.

Il Milan l’ha fatto, ha prolungato con lui nel 2023, ma forse quello era un altro Leao. O meglio, le speranze su di lui erano ancora concrete (non da parte di tutti, va detto). Oggi è diverso, tra il solito rendimento altalenante, una testa che a volte pare essere lontana dai pensieri di campo e infortuni che sostanzialmente non lo hanno lasciato in pace dall’inizio della stagione. Per cui chi scrive lascerebbe andare Leao, sì. I bonus sono finiti e non da oggi. La separazione gioverebbe a tutti: all’ambiente, ma probabilmente anche allo stesso calciatore.

Certo, il Milan dovrà attendere un’offerta congrua ma non certo paragonabile ai 100 e passa milioni di cui si parlava qualche anno fa. Poco importa: serve una svolta sotto tutti i punti di vista per alzare l’asticella delle ambizioni, e la svolta in certe occasioni può passare anche dalla separazione con la (teorica) stella della squadra. Perché non si può vivere di “se” e di “forse”, nessuno va aspettato in eterno: a parlare è il campo, e il campo sta dicendo che Rafa non può più vivere di lampi e di ricordi.