Il Milan deve vendere Leao? Abbiamo sottovalutato Chivu? I big del Napoli di Conte sono davvero intoccabili? Il 3x3 di GOAL

Antonio Torrisi - Ci sono diversi piani di discussione, quando si parla di Cristian Chivu. Il primo riguarda le premesse stagionali: ereditare la panchina da Simone Inzaghi non era cosa semplice, per tutte le ragioni che già conosciamo (il 5-0 col PSG, il clima all'interno dello spogliatoio dopo quel finale di stagione e simili). Cristian Chivu non è Simone Inzaghi. Non lo è e basta, nonostante ne abbia raccolto l'eredità anche dal punto di vista tattico (con tutti i limiti del caso).
Un altro piano è quello delle qualità: il tempo, sicuramente, aiuterà l'attuale allenatore dell'Inter, ma in alcuni momenti dell'annata ancora in corso una dose di esperienza più solida avrebbe certamente fatto la differenza. Insomma, su, non possiamo sminuire le prestazioni nei due derby con il Milan come del resto non possiamo archiviare, trascurandolo, il mese di marzo vissuto dalla formazione nerazzurra. L'assenza di Lautaro Martinez non può essere una giustificazione completa. In maniera clamorosa potremmo anche dire che lo scarto con chi segue avrebbe potuto essere maggiore, incredibilmente.
C'è un motivo se non si parla di campionato chiuso con 9 punti di vantaggio, o almeno non in maniera pubblica. C'è un motivo se Conte, pure dopo aver pareggiato col Parma (pari che gli avrebbe fatto perdere a posteriori punti importanti), non ha spento le speranze del Napoli. C'è un motivo se si parla di "fuga" e non di "Scudetto a un passo". Ed è perché, alla fine, di Chivu non ci si fida. Giustamente? Ingiustamente? Non ci si fida. Punto. Non ci si fida perché è molto giovane, non ci si fida perché, come scritto, in alcune parti di questa stagione ha dimostrato dei limiti (dovuti all'esperienza, ripetiamo), non ci si fida perché anche i singoli sono risultati "umorali", a volte, salvo poi riprendersi nel momento migliore. Non ci si fida. Anche se sì, lo Scudetto sta già viaggiando in direzione Viale della Liberazione.
E questo ci aiuta a rispondere alla domanda: nessuno sottovaluta Chivu. Tutti lo valutano per quello che è: un giovane allenatore che allena una squadra abituata a vincere e che, com'è normale che sia, deve dimostrare negli anni (negli anni eh, non basterà uno Scudetto) che le critiche d'inizio stagione sono state ingenerose. E che, a quel punto sì, lo hanno sottovalutato tutti.