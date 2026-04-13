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3x3 Leao Chivu Conte HDGOAL
Stefano Silvestri,Antonio Torrisi e Alessandro De Felice

Il Milan deve vendere Leao? Abbiamo sottovalutato Chivu? I big del Napoli di Conte sono davvero intoccabili? Il 3x3 di GOAL

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Tre domande a tre giornalisti di GOAL dopo l'ultima giornata di Serie A tra il futuro di Leao, la lotta Scudetto e il duello a distanza tra Chivu e Conte.

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  • Il Milan deve vendere Rafael Leao?
  • Abbiamo sottovalutato Chivu?
  • Conte e la gestione della rosa: ma i big sono davvero intoccabili?

Tre domande a tre giornalisti di GOAL: il punto di vista di Stefano Silvestri, Antonio Torrisi e Alessandro De Felice dopo l'ultima giornata di Serie A.

  • Rafael Leao Milan Getty

    IL MILAN DEVE VENDERE RAFAEL LEAO?

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  • "I bonus sono finiti: la separazione gioverebbe a tutti"

    Stefano Silvestri - La sensazione è che sia davvero finita. E che i fischi di sabato, all’uscita dal terreno di gioco di San Siro e dopo una prestazione disastrosa anche dal punto di vista individuale e non solo di squadra, rappresentino il vero e definitivo punto di rottura tra due parti che troppe volte si sono sopportate a vicenda, più che amarsi davvero: Rafael Leao da una parte, il Milan dall’altra. La coppia che scoppia.

    Il fatto che le trattative per il rinnovo del contratto del portoghese, in scadenza nel 2028, siano bloccate, è il chiaro segnale di come la dirigenza voglia valutare il da farsi prima di agire. E che mai come quest’anno la cessione è destinata a diventare un argomento di discussione, nelle prossime settimane e alla riapertura del mercato estivo. Normale che sia così, del resto: su un giocatore del genere, costante croce e delizia di tutti gli allenatori che si sono succeduti sulla panchina rossonera, è impossibile puntare seriamente a lungo termine.

    Il Milan l’ha fatto, ha prolungato con lui nel 2023, ma forse quello era un altro Leao. O meglio, le speranze su di lui erano ancora concrete (non da parte di tutti, va detto). Oggi è diverso, tra il solito rendimento altalenante, una testa che a volte pare essere lontana dai pensieri di campo e infortuni che sostanzialmente non lo hanno lasciato in pace dall’inizio della stagione. Per cui chi scrive lascerebbe andare Leao, sì. I bonus sono finiti e non da oggi. La separazione gioverebbe a tutti: all’ambiente, ma probabilmente anche allo stesso calciatore.

    Certo, il Milan dovrà attendere un’offerta congrua ma non certo paragonabile ai 100 e passa milioni di cui si parlava qualche anno fa. Poco importa: serve una svolta sotto tutti i punti di vista per alzare l’asticella delle ambizioni, e la svolta in certe occasioni può passare anche dalla separazione con la (teorica) stella della squadra. Perché non si può vivere di “se” e di “forse”, nessuno va aspettato in eterno: a parlare è il campo, e il campo sta dicendo che Rafa non può più vivere di lampi e di ricordi.

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  • Chivu Como InterGetty Images

    ABBIAMO SOTTOVALUTATO CHIVU?

  • "C'è un motivo se non si parla di campionato chiuso con 9 punti di vantaggio"

    Antonio Torrisi - Ci sono diversi piani di discussione, quando si parla di Cristian Chivu. Il primo riguarda le premesse stagionali: ereditare la panchina da Simone Inzaghi non era cosa semplice, per tutte le ragioni che già conosciamo (il 5-0 col PSG, il clima all'interno dello spogliatoio dopo quel finale di stagione e simili). Cristian Chivu non è Simone Inzaghi. Non lo è e basta, nonostante ne abbia raccolto l'eredità anche dal punto di vista tattico (con tutti i limiti del caso).

    Un altro piano è quello delle qualità: il tempo, sicuramente, aiuterà l'attuale allenatore dell'Inter, ma in alcuni momenti dell'annata ancora in corso una dose di esperienza più solida avrebbe certamente fatto la differenza. Insomma, su, non possiamo sminuire le prestazioni nei due derby con il Milan come del resto non possiamo archiviare, trascurandolo, il mese di marzo vissuto dalla formazione nerazzurra. L'assenza di Lautaro Martinez non può essere una giustificazione completa. In maniera clamorosa potremmo anche dire che lo scarto con chi segue avrebbe potuto essere maggiore, incredibilmente.

    C'è un motivo se non si parla di campionato chiuso con 9 punti di vantaggio, o almeno non in maniera pubblica. C'è un motivo se Conte, pure dopo aver pareggiato col Parma (pari che gli avrebbe fatto perdere a posteriori punti importanti), non ha spento le speranze del Napoli. C'è un motivo se si parla di "fuga" e non di "Scudetto a un passo". Ed è perché, alla fine, di Chivu non ci si fida. Giustamente? Ingiustamente? Non ci si fida. Punto. Non ci si fida perché è molto giovane, non ci si fida perché, come scritto, in alcune parti di questa stagione ha dimostrato dei limiti (dovuti all'esperienza, ripetiamo), non ci si fida perché anche i singoli sono risultati "umorali", a volte, salvo poi riprendersi nel momento migliore. Non ci si fida. Anche se sì, lo Scudetto sta già viaggiando in direzione Viale della Liberazione.

    E questo ci aiuta a rispondere alla domanda: nessuno sottovaluta Chivu. Tutti lo valutano per quello che è: un giovane allenatore che allena una squadra abituata a vincere e che, com'è normale che sia, deve dimostrare negli anni (negli anni eh, non basterà uno Scudetto) che le critiche d'inizio stagione sono state ingenerose. E che, a quel punto sì, lo hanno sottovalutato tutti.

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  • SSC Napoli v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    CONTE E LA GESTIONE DELLA ROSA: MA I BIG SONO DAVVERO INTOCCABILI?

  • "Conte, ora scelte coraggiose: qualche big fuori per il bene del Napoli"

    Alessandro De Felice - Se da una parte ha ridotto drasticamente la percentuale Scudetto, dall’altra il pari di Parma ha evidenziato in casa Napoli il rendimento nettamente al di sotto delle aspettative da parte di alcuni big. Dopo un periodo in cui la formazione partenopea è stata falcidiata dagli infortuni, il grande rimpianto della stagione azzurra in campionato, il ritorno in campo di alcuni titolari sembrava poter dare alla squadra di Conte lo slancio decisivo nella corsa Scudetto. In realtà questo fattore sta penalizzando i partenopei, che stanno pagando condizione fisica e rendimento tutt’altro che ottimali da parte di alcuni calciatori da cui ci si aspetta obiettivamente di più.

    È il caso di Anguissa e De Bruyne, che dopo il rientro in campo non stanno lasciando il segno, ma al contrario faticano ad imporsi. Il camerunense sta evidenziando un ritardo di condizione che incide enormemente sulle prestazioni, mentre il belga è ancora fermo a zero goal e zero assist dal rientro dopo l’infortunio. Il loro rientro sta producendo un effetto inverso rispetto a quello sperato in casa Napoli poiché con il loro ritorno l’utilizzo di Elmas e soprattutto Alisson Santos si è ridotto drasticamente in termini di minutaggio rispetto a poche settimane fa. Un risultato controproducente che si è palesato anche nella gara del Tardini.

    Nel rush finale toccherà a Conte prendere in mano la squadra e fare scelte coraggiose per il bene del gruppo, azzerando le gerarchie e puntando sui calciatori più brillanti. Per il tecnico leccese è arrivato il momento di optare per qualche esclusione eccellente con l’obiettivo di ritrovare freschezza e incisività, ma soprattutto tornare a conquistare nuovamente i tre punti per blindare il secondo posto.

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