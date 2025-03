Milan-Conceicao, futuro in bilico: quando scade il contratto, come funziona la clausola e dove può allenare nella prossima stagione

Dopo due mesi e mezzo dall'arrivo Conceicao sembra già lontanissimo dal Milan: la decisione per giugno e tutti i dettagli sul contratto.

Arrivato a fine dicembre per sostituire Paulo Fonseca sulla panchina del Milan, la storia tra i rossoneri e Sergio Conceicao rischia di essere già ai titoli di coda. Non nel presente immediato, ma pensando alla prossima stagione.

Sono stati mesi difficili per il tecnico, sia a livello di risultati ma anche in generale per l'ambiente con cui si è trovato a lavorare: non sono mancate le incomprensioni infatti, anche all'interno dello spogliatoio.

Il club rossonero valutando tutte le componenti ha da tempo in testa di cambiare guida tecnica al termine dell'anno calcistico.

Conceicao proverà in queste ultime 10 partite a giocarsi tutte le chance che sono rimaste ma il futuro sembra scritto. Ma qual è la situazione contrattuale dell'allenatore? I dettagli dell'accordo tra Milan e Conceicao e cosa può succedere.