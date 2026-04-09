Milan con la novità del 4-3-3? Chi gioca titolare e la scelta di Allegri contro l'Udinese

Il passo falso di Napoli ha frenato e non poco la corsa del Milan verso lo Scudetto: ora sono nove i punti di distacco dall'Inter, più dei sei che separano i rossoneri dalla Juventus quinta.

La prova non eccelsa del 'Maradona' ha riaperto un dibattito di natura tattica, in merito al modulo migliore per questo Milan: sulla bocca degli addetti ai lavori c'è quel 4-3-3 che potrebbe fare al caso del 'Diavolo'.

Ma Allegri virerà davvero su questo schema già a partire dalla prossima partita contro l'Udinese oppure preferirà seguire la strada della continuità e del 3-5-2 adottato fin da inizio stagione?