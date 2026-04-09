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Leao Allegri MilanGetty Images
Vittorio Rotondaro

Milan con la novità del 4-3-3? Chi gioca titolare e la scelta di Allegri contro l'Udinese

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Milan atteso dalla sfida contro l'Udinese: tentazione 4-3-3 per Allegri, come giocheranno i rossoneri nel prossimo match.

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Il passo falso di Napoli ha frenato e non poco la corsa del Milan verso lo Scudetto: ora sono nove i punti di distacco dall'Inter, più dei sei che separano i rossoneri dalla Juventus quinta.

La prova non eccelsa del 'Maradona' ha riaperto un dibattito di natura tattica, in merito al modulo migliore per questo Milan: sulla bocca degli addetti ai lavori c'è quel 4-3-3 che potrebbe fare al caso del 'Diavolo'.

Ma Allegri virerà davvero su questo schema già a partire dalla prossima partita contro l'Udinese oppure preferirà seguire la strada della continuità e del 3-5-2 adottato fin da inizio stagione?

  • TENTAZIONE 4-3-3 MA...

    L'ipotesi della difesa a quattro e del tridente offensivo affascina, ma allo stato attuale porterebbe con sé diversi punti interrogativi relativi ad alcuni dei giocatori più rappresentativi della rosa.

    Basti pensare a Saelemaekers, che nei piani di Allegri non è un terzino: il belga si troverebbe così a sgomitare per il ruolo di ala destra, non proprio il massimo alla luce della titolarità che la posizione di quinto gli garantisce.

    Nel post-partita di Napoli, Allegri ha aperto per la prima volta allo scenario delle tre punte, pur sottolineando che in casi del genere la condizione fisica è fondamentale: non è il caso questo di Leao, frenato ultimamente dai fastidi all'adduttore che gli hanno impedito di ottenere un minutaggio elevato.

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  • COME GIOCA IL MILAN CONTRO L'UDINESE

    La sensazione è che Allegri deciderà di optare per la via della continuità e del 3-5-2, cambiando qualcosa soltanto in corso d'opera e in caso di necessità.

    Fari puntati su Leao, che potrebbe nuovamente partire dalla panchina: Pulisic e Fullkrug favoriti per la titolarità, ma occhio al recuperato Gimenez che già a Napoli ha visto aumentare il suo minutaggio.

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. All. Allegri.

    Ballottaggi: Pulisic 55%-Nkunku 45%, Fullkrug 55%-Gimenez 45%

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  • DOVE VEDERE MILAN-UDINESE IN TV E STREAMING

    Milan-Udinese, in programma sabato 11 aprile alle ore 18, sarà visibile su DAZN tramite l'app scaricabile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation), device portatili e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

    DAZN raggiungibile anche da browser, collegandosi al sito ufficiale e inserendo le credenziali del proprio abbonamento per accedere al catalogo degli eventi.

    Milan-Udinese sarà trasmessa anche da DAZN 1, canale numero 214 di Sky attivabile in abbonamento.

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