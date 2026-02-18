Milan-Como 1-1, pagelle e tabellino: Maignan sbaglia, Nico Paz non perdona, Leao pareggia su assist di Jashari, Nkunku non si vede mai

Il Milan evita la sconfitta casalinga contro il Como pareggiando per 1-1 nel recupero della ventiquattresima giornata ma vede allontanarsi l'Inter, che ora ha un vantaggio di sette punti sui rossoneri.
Primo tempo molto equilibrato a San Siro ma il risultato si sblocca poco dopo la mezz'ora a causa di un clamoroso errore di Maignan. Il portiere francese, fin qui sempre tra i migliori, passa la palla a Nico Paz che lo punisce subito.
Il Milan prova a reagire e sfiora il pareggio con Tomori che impatta bene al volo ma trova la risposta di un grande Butez. Il primo tempo si chiude così sullo 0-1 per il Como.
Nella ripresa i rossoneri rimettono le cose a posto con Leao, pescato da un lancio lungo di Jashari e bravissimo a superare Butez con un morbido pallonetto.
Nico Paz, diffidato, viene ammonito e salterà la Juventus mentre il Milan cerca il goal della vittoria che però non arriva. E l'Inter scappa a +7.