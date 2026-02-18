Goal.com
Leao Milan ComoGetty Images
Lelio Donato

Milan-Como 1-1, pagelle e tabellino: Maignan sbaglia, Nico Paz non perdona, Leao pareggia su assist di Jashari, Nkunku non si vede mai

Un clamoroso errore di Maignan regala il vantaggio a Nico Paz, nel secondo tempo pareggio Leao su assist di Jashari: Milan-Como finisce 1-1, ora l'Inter è davanti ai rossoneri di sette punti.

Il Milan evita la sconfitta casalinga contro il Como pareggiando per 1-1 nel recupero della ventiquattresima giornata ma vede allontanarsi l'Inter, che ora ha un vantaggio di sette punti sui rossoneri.

Primo tempo molto equilibrato a San Siro ma il risultato si sblocca poco dopo la mezz'ora a causa di un clamoroso errore di Maignan. Il portiere francese, fin qui sempre tra i migliori, passa la palla a Nico Paz che lo punisce subito.

Il Milan prova a reagire e sfiora il pareggio con Tomori che impatta bene al volo ma trova la risposta di un grande Butez. Il primo tempo si chiude così sullo 0-1 per il Como.

Nella ripresa i rossoneri rimettono le cose a posto con Leao, pescato da un lancio lungo di Jashari e bravissimo a superare Butez con un morbido pallonetto.

Nico Paz, diffidato, viene ammonito e salterà la Juventus mentre il Milan cerca il goal della vittoria che però non arriva. E l'Inter scappa a +7.

  • PAGELLE MILAN

    Grave errore di Maignan (4.5), Athekame (5.5) pasticcia troppo, Jashari (6.5) assist-man, Ricci (5.5) spento, Nkunku (5) non si vede mai, Leao (6.5) decisivo.

    MILAN (3-5-2): Maignan 4.5; Tomori 6, De Winter 5.5, Pavlovic 6 (46' Gabbia 6); Athekame 5.5 (56' Saelemaekers 6.5), Jashari 6.5, Modric 6.5, Ricci 5.5 (56' Fofana 6), Bartesaghi 5.5; Nkunku 5 (62' Fullkrug 6), Leao 6.5 (82' Pulisic sv). All. Allegri.

  • PAGELLE COMO

    Butez (6.5) vince la sfida con Maignan, Vojoda (6.5) spinge con continuità, Nico Paz (6.5) sfrutta il regalo, Diego Carlos (5.5) soffre.

    COMO (3-5-2): Butez 6.5; Ramon 6.5, Diego Carlos 5.5, Kempf 6; Van der Brempt 5.5 (71' Valle 6), Perrone 6, Sergi Roberto 6 (78' Da Cunha sv), Caqueret 5.5 (78' Rodriguez sv), Vojvoda 6.5 (90' Smolcic sv); Nico Paz 6.5 (71' Douvikas 6), Baturina 6. All. Fabregas.

  • TABELLINO MILAN-COMO

    MILAN-COMO 1-1

    Marcatori: 32' Paz (C), 64' Leao (M)

    MILAN (3-5-2): Maignan 4.5; Tomori 6, De Winter 5.5, Pavlovic 6 (46' Gabbia 6); Athekame 5.5 (56' Saelemaekers 6.5), Jashari 6.5, Modric 6.5, Ricci 5.5 (56' Fofana 6), Bartesaghi 5.5; Nkunku 5 (62' Fullkrug 6), Leao 6.5 (82' Pulisic sv). All. Allegri.

    COMO (3-5-2): Butez 6.5; Ramon 6.5, Diego Carlos 5.5, Kempf 6; Van der Brempt 5.5 (71' Valle 6), Perrone 6, Sergi Roberto 6 (78' Da Cunha sv), Caqueret 5.5 (78' Rodriguez sv), Vojvoda 6.5 (90' Smolcic sv); Nico Paz 6.5 (71' Douvikas 6), Baturina 6. All. Fabregas.

    Arbitro: Mariani

    Ammoniti: Nico Paz, Butez, Ramon (C), Leao, Saelemaekers (M)

    Espulsi: 81' Allegri non dal campo

