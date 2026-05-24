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Alexis Saelemaekers Milan CagliariGetty
Simone Gambino

Milan-Cagliari 1-2, pagelle e tabellino: rossoneri in Europa League, altro disastro delle punte, Gimenez e Nkunku bocciati, Leao e Pulisic non incidono, Jashari fantasma

Serie A
Milan vs Cagliari
Milan
Cagliari

Ha del clamoroso la debacle del Milan, che cade 2-1 a San Siro contro il Cagliari e vede sfumare la Champions: prestazione largamente insufficiente di gran parte della squadra, serata da ricordare per Borrelli e compagni.

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Un autentico disastro sportivo: il Milan scivola all'ultima curva, crolla in casa contro il Cagliari e dice addio alla Champions League. Dopo settimane passate a giocare col fuoco, il Diavolo ha mandato in fumo quanto costruito in otto mesi: un epilogo che non sorprende, visto il buco nero in cui è sprofondata la squadra di Allegri dalla sconfitta contro la Lazio di metà marzo. Finisce 2-1 per i sardi, che ribaltano l'iniziale vantaggio siglato da Saelemaekers con le reti di Borrelli e Rodriguez.

Il Milan aggredisce la partita sin dalle prime battute e dopo soli due minuti è già avanti: Tomori cerca Gimenez, spizzata del messicano per Saelemaekers che si presenta davanti a Caprile e lo infila con il destro. Diavolo che sembra in controllo ma al 20' viene colpito su palla inattiva: sugli sviluppi di un corner, Gabbia perde Borrelli che sotto misura dà la zampata vincente. È blackout per i rossoneri, che sbandano ad ogni affondo del Cagliari e incappano in una serie di errori tecnici che denotano grande tensione. All'intervallo San Siro comincia a spazientirsi.

Allegri cerca una scossa dalla panchina, inserisce Pulisic al posto di Gimenez (che chiude il suo campionato con un eloquente zero alla voce goal fatti) ma al 57' è il Cagliari a trovare ancora il goal: altro calcio d'angolo letale per i rossoneri, con la deviazione decisiva di Rodriguez, che punisce la difesa rossonera rimasta colpevolmente immobile. Le notizie dagli altri campi rendono drammatica la situazione per il Diavolo, scavalcato da Roma e Como e fuori dalla Champions.

Tutti si aspettano l'ingresso di Leao, ma Allegri ha altre idee: dentro Fullkrug, Modric e Athekame, rossoneri col 4-3-3 con l'avanzamento di Saelemaekers. Il momento di Rafa arriva al 68', con il Milan che si mette a trazione anteriore a caccia del pari, ma è il Cagliari ad avere le occasioni migliori per arrotondare il risultato, con Maignan che deve superarsi per sbarrare la strada al giovane Mendy.

Il triplice fischio di Guida scatena l'ira dei tifosi rossoneri: da Cardinale a Furlani, fino ai giocatori, tutti nel mirino. E ora anche il destino di Allegri è tutto da scrivere...

  • PAGELLE MILAN

    L'assist, con una leggera deviazione di testa, non può bastare per considerare sufficiente la prova di Gimenez (5), sostituito da Allegri all'intervallo dopo l'ennesima prova senza mordente. Non va meglio al suo compagno di reparto, Nkunku (5), che si fa notare solo per l'occasione divorata a fine primo tempo. Malissimo anche Pulisic (5), impreciso e spesso troppo frettoloso nelle giocate, come Leao (5,5).

    Altra serata da dimenticare anche per Jashari (5), costantemente in difficoltà sul pressing dei centrocampisti del Cagliari.

    MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 5 (63' Athekame 6), Gabbia 5, Pavlovic 5; Saelemaekers 6,5, Fofana 5 (68' Leao 5,5), Jashari 5 (63' Modric 6), Rabiot 5,5, Bartesaghi 5,5; Gimenez 5 (46' Pulisic 5), Nkunku 5 (63' Fullkrug 5). All. Allegri

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  • PAGELLE CAGLIARI

    Il miglior centravanti visto a San Siro stasera, Gennaro Borrelli (7) chiude la stagione con un goal prestigioso, il quinto del suo campionato. Ottima anche la prestazione di Gaetano (6,5) e di Adopo (6,5), che portano quantità e qualità al centrocampo rossoblu. Solita prova sporca, cattiva ma tremendamente efficace anche per Mina (6,5).

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6; Zé Pedro 5,5 (63' Palestra 6), Mina 6,5, Rodriguez 7 (63' Dossena 6); Zappa 6, Adopo 6,5, Gaetano 7, Deiola 6 (74' Sulemana 6), Obert 5,5; Borrelli 7 (74' Mendy 5,5), Esposito 6 (95' Felici sv). All. Pisacane.

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  • TABELLINO MILAN-CAGLIARI

    MILAN-CAGLIARI 1-2

    Marcatori: 2' Saelemaekers, 20' Borrelli, 57' Rodriguez

    MILAN (3-5-2): Maignan 6; Tomori 5 (63' Athekame 6), Gabbia 5, Pavlovic 5; Saelemaekers 6,5, Fofana 5 (68' Leao 5,5), Jashari 5 (63' Modric 6), Rabiot 5,5, Bartesaghi 5,5; Gimenez 5 (46' Pulisic 5), Nkunku 5 (63' Fullkrug 5). All. Allegri

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6; Zé Pedro 5,5 (63' Palestra 6), Mina 6,5, Rodriguez 7 (63' Dossena 6); Zappa 6, Adopo 6,5, Gaetano 7, Deiola 6 (74' Sulemana 6), Obert 5,5; Borrelli 7 (74' Mendy 5,5), Esposito 6 (95' Felici sv). All. Pisacane.

    Arbitro: Guida

    Ammoniti: Zé Pedro, Pavlovic, Sulemana