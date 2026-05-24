Milan-Cagliari 1-2, pagelle e tabellino: rossoneri in Europa League, altro disastro delle punte, Gimenez e Nkunku bocciati, Leao e Pulisic non incidono, Jashari fantasma

Un autentico disastro sportivo: il Milan scivola all'ultima curva, crolla in casa contro il Cagliari e dice addio alla Champions League. Dopo settimane passate a giocare col fuoco, il Diavolo ha mandato in fumo quanto costruito in otto mesi: un epilogo che non sorprende, visto il buco nero in cui è sprofondata la squadra di Allegri dalla sconfitta contro la Lazio di metà marzo. Finisce 2-1 per i sardi, che ribaltano l'iniziale vantaggio siglato da Saelemaekers con le reti di Borrelli e Rodriguez.

Il Milan aggredisce la partita sin dalle prime battute e dopo soli due minuti è già avanti: Tomori cerca Gimenez, spizzata del messicano per Saelemaekers che si presenta davanti a Caprile e lo infila con il destro. Diavolo che sembra in controllo ma al 20' viene colpito su palla inattiva: sugli sviluppi di un corner, Gabbia perde Borrelli che sotto misura dà la zampata vincente. È blackout per i rossoneri, che sbandano ad ogni affondo del Cagliari e incappano in una serie di errori tecnici che denotano grande tensione. All'intervallo San Siro comincia a spazientirsi.

Allegri cerca una scossa dalla panchina, inserisce Pulisic al posto di Gimenez (che chiude il suo campionato con un eloquente zero alla voce goal fatti) ma al 57' è il Cagliari a trovare ancora il goal: altro calcio d'angolo letale per i rossoneri, con la deviazione decisiva di Rodriguez, che punisce la difesa rossonera rimasta colpevolmente immobile. Le notizie dagli altri campi rendono drammatica la situazione per il Diavolo, scavalcato da Roma e Como e fuori dalla Champions.

Tutti si aspettano l'ingresso di Leao, ma Allegri ha altre idee: dentro Fullkrug, Modric e Athekame, rossoneri col 4-3-3 con l'avanzamento di Saelemaekers. Il momento di Rafa arriva al 68', con il Milan che si mette a trazione anteriore a caccia del pari, ma è il Cagliari ad avere le occasioni migliori per arrotondare il risultato, con Maignan che deve superarsi per sbarrare la strada al giovane Mendy.

Il triplice fischio di Guida scatena l'ira dei tifosi rossoneri: da Cardinale a Furlani, fino ai giocatori, tutti nel mirino. E ora anche il destino di Allegri è tutto da scrivere...