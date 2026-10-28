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AC Milan v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Lelio Donato

Milan-Bologna 2-4, pagelle e tabellino: doppietta di Cisse, Mbangula ne fa tre, autogol di Bartesaghi, Miranda entra bene, Ramos ancora a secco

Serie A
Milan vs Bologna
Match report
Milan
Bologna

Prima sconfitta in campionato per il Milan che cade per 2-4 in casa contro il Bologna a pochi giorni dal derby. Alla doppietta di Cisse risponde la tripletta di Mbangula, vittoria di prestigio per Palladino.

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Prima sconfitta in campionato per il Milan che perde 2-4 contro il Bologna e si presenta nel peggiore dei modi al derby di sabato prossimo. A decidere la gara è la tripletta di Samuel Mbangula.

Partenza shock per i rossoneri che dopo quattro minuti sono già sotto, a sbloccare il risultato è proprio l'ex Juve, che aveva segnato il suo ultimo goal in Serie A sempre contro il Milan ma con la maglia bianconera due stagioni fa.

La squadra di Amorim però ci mette poco a rimettere le cose a posto. Protagonista assoluto Alphadjo Cisse, che segna una doppietta nel giro di tredici minuti e ribalta tutto. Il primo goal arriva su regalo di Theate, mentre nel secondo è decisiva la sgroppata di un ottimo Tomori sulla destra.

In avvio di ripresa ecco il nuovo ribaltone. Amorim perde proprio Tomori per infortunio e il Milan sbanda, subendo due goal nel giro di due minuti.

La rete del 2-3 dopo l'autogol di Bartesaghi è firmata ancora da Mbangula che segna così la sua doppietta personale. Nel finale l'ex bianconero trova addirittura la tripletta e chiude i giochi. Il Bologna vince e sale in classifica, rossoneri ora a - 7 da Lazio e Inter.

  • PAGELLE MILAN-BOLOGNA

    Assist di Tomori (6.5), De Winter (5) troppo morbido, Estupinan (5.5) soffre Zortea, male Bartesaghi (5) e anche Diawara (5) non entra bene, la doppietta di Cisse (7.5) non basta, Jashari (5.5) ancora troppo timido Ramos (5) sta diventando un caso.

    Mbangula (8) si prende la scena a San Siro, Darmian (5.5) in difficoltà su Cisse, grave errore di Theate (4.5), Zortea (7) spinge tanto a destra, Miranda (7) entra e fa l'assist, Odgaard (5.5) non è una prima punta.

    MILAN (4-4-2): Maignan 6; Tomori 6.5 (46' Modric 6), De Winter 5, Pavlovic 6, Estupinan 5.5 (59' Diawara 5); Hutchinson 6.5 (59' Pulisic 5.5), Musah 5.5 Jashari 5.5, Bartesaghi 5 (63' Camarda 5.5); Cisse 7.5, Ramos 5 (87' Comotto sv). All. Amorim

    BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski 6; Darmian 5.5 (59' Vitik 6), Casale 5.5 (79' Helland 6), Theate 4.5 (70' Heggem 6); Zortea 7, Ferguson 6, Pobega 6, Alhassane 5.5 (59' Miranda 7); Bernardeschi 6 (59' Cambiaghi 6), Mbangula 8; Odgaard 5.5. All. Palladino

  • TABELLINO MILAN-BOLOGNA

    MILAN-BOLOGNA 2-4

    Marcatori: 8' Mbangula, 14' Cisse, 27' Cisse, 60' aut.Bartesaghi, 62' Mbangula, 86' Mbangula

    MILAN (4-4-2): Maignan 6; Tomori 6.5 (46' Modric 6), De Winter 5, Pavlovic 6, Estupinan 5.5 (59' Diawara 5); Hutchinson 6.5 (59' Pulisic 5.5), Musah 5.5 Jashari 5.5, Bartesaghi 5 (63' Camarda 5.5); Cisse 7.5, Ramos 5 (87' Comotto sv). All. Amorim

    BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski 6; Darmian 5.5 (59' Vitik 6), Casale 5.5 (79' Helland 6), Theate 4.5 (70' Heggem 6); Zortea 7, Ferguson 6, Pobega 6, Alhassane 5.5 (59' Miranda 7); Bernardeschi 6 (59' Cambiaghi 6), Mbangula 8; Odgaard 5.5. All. Palladino

    Arbitro: Sacchi

    Ammoniti: Pobega, Heggem

    Espulsi: Nessuno

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