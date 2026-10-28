Milan-Bologna 2-4, pagelle e tabellino: doppietta di Cisse, Mbangula ne fa tre, autogol di Bartesaghi, Miranda entra bene, Ramos ancora a secco

Prima sconfitta in campionato per il Milan che perde 2-4 contro il Bologna e si presenta nel peggiore dei modi al derby di sabato prossimo. A decidere la gara è la tripletta di Samuel Mbangula.

Partenza shock per i rossoneri che dopo quattro minuti sono già sotto, a sbloccare il risultato è proprio l'ex Juve, che aveva segnato il suo ultimo goal in Serie A sempre contro il Milan ma con la maglia bianconera due stagioni fa.

La squadra di Amorim però ci mette poco a rimettere le cose a posto. Protagonista assoluto Alphadjo Cisse, che segna una doppietta nel giro di tredici minuti e ribalta tutto. Il primo goal arriva su regalo di Theate, mentre nel secondo è decisiva la sgroppata di un ottimo Tomori sulla destra.

In avvio di ripresa ecco il nuovo ribaltone. Amorim perde proprio Tomori per infortunio e il Milan sbanda, subendo due goal nel giro di due minuti.

La rete del 2-3 dopo l'autogol di Bartesaghi è firmata ancora da Mbangula che segna così la sua doppietta personale. Nel finale l'ex bianconero trova addirittura la tripletta e chiude i giochi. Il Bologna vince e sale in classifica, rossoneri ora a - 7 da Lazio e Inter.