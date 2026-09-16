Milan-Benfica 0-2, pagelle e tabellino: Ramos ancora a secco, Hutchinson non convince, Jashari fa rimpiangere Modric, Lukebakio e Kaminski mettono in crisi la difesa rossonera

Inizia con una pesante sconfitta, la prima della gestione Amorim, il cammino in Europa League del Milan, messo sotto a San Siro da un Benfica più tonico, più cattivo, più cinico. Finisce 2-0 per i portoghesi, in virtù delle reti siglate da Lukebakio nel primo tempo e da Kaminski nella ripresa.

E se Amorim si è presentato al primo appuntamento europeo dando spazio ad alcune seconde linee, con la prima da titolare per Hutchinson e Terracciano e il rilancio di Bartesaghi e Jashari, il turnover è stato massiccio anche tra le Aguias, con Marco Silva che ne ha cambiati nove rispetto all'ultima di campionato, tenendo fuori, tra gli altri, elementi-chiave come Pavlidis, Prestianni, Rafa Silva, Barrenechea e Lenglet.

Dopo un quarto d'ora interlocutorio i portoghesi trovano subito il vantaggio con il classico movimento ad accentrarsi sul sinistro di Dodi Lukebakio, che dal limite dell'area trova il palo più lontano alla destra di Maignan. Il Benfica dà l'impressione di poter far male ad ogni affondo e al 23' sfiora il raddoppio con un destro da fuori di Sudakov, sputato dal palo.

Amorim corre ai ripari all'intervallo inserendo Pulisic e Gila al posto degli insufficienti Hutchinson e Terracciano ma la squadra di Marco Silva colpisce di nuovo ad inizio ripresa con la conclusione di prima di Kaminski su traversone di El Karouani.

Il Milan di fatto non riesce mai a impensierire Trubin e neanche i cambi stavolta salvano Amorim dalla prima sconfitta dal suo arrivo in rossonero.