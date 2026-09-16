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AC Milan v SL Benfica - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Simone Gambino

Milan-Benfica 0-2, pagelle e tabellino: Ramos ancora a secco, Hutchinson non convince, Jashari fa rimpiangere Modric, Lukebakio e Kaminski mettono in crisi la difesa rossonera

Europa League
Milan vs Benfica
Milan
Benfica

Prima sconfitta della gestione Amorim: Milan messo sotto dal Benfica, trascinato da Lukebakio e Kaminski, autori dei goal che fissano il punteggio sul 2-0 per i portoghesi. Ramos ancora una volta mai in condizione di calciare verso la porta avversaria, Bartesaghi in difficoltà, dai subentrati Saelemaekers e Pulisic gli unici sussulti offensivi.

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Inizia con una pesante sconfitta, la prima della gestione Amorim, il cammino in Europa League del Milan, messo sotto a San Siro da un Benfica più tonico, più cattivo, più cinico. Finisce 2-0 per i portoghesi, in virtù delle reti siglate da Lukebakio nel primo tempo e da Kaminski nella ripresa.

E se Amorim si è presentato al primo appuntamento europeo dando spazio ad alcune seconde linee, con la prima da titolare per Hutchinson e Terracciano e il rilancio di Bartesaghi e Jashari, il turnover è stato massiccio anche tra le Aguias, con Marco Silva che ne ha cambiati nove rispetto all'ultima di campionato, tenendo fuori, tra gli altri, elementi-chiave come Pavlidis, Prestianni, Rafa Silva, Barrenechea e Lenglet.

Dopo un quarto d'ora interlocutorio i portoghesi trovano subito il vantaggio con il classico movimento ad accentrarsi sul sinistro di Dodi Lukebakio, che dal limite dell'area trova il palo più lontano alla destra di Maignan. Il Benfica dà l'impressione di poter far male ad ogni affondo e al 23' sfiora il raddoppio con un destro da fuori di Sudakov, sputato dal palo.

Amorim corre ai ripari all'intervallo inserendo Pulisic e Gila al posto degli insufficienti Hutchinson e Terracciano ma la squadra di Marco Silva colpisce di nuovo ad inizio ripresa con la conclusione di prima di Kaminski su traversone di El Karouani.

Il Milan di fatto non riesce mai a impensierire Trubin e neanche i cambi stavolta salvano Amorim dalla prima sconfitta dal suo arrivo in rossonero.

  • PAGELLE MILAN-BENFICA

    Altra serata difficile per Gonçalo Ramos (5), vittima di un pattern che si ripete da inizio stagione: il centravanti portoghese corre tanto, lotta su ogni duello ma non si trova praticamente mai nelle condizioni di calciare verso la porta.

    Non ha convinto Hutchinson (5,5), all'esordio dal primo minuto dopo lo scampolo di partita contro la Lazio: l'inglese è sgusciante nei movimenti ma poco concreto e il cambio all'intervallo dimostra che neanche Amorim è rimasto soddisfatto dal primo tempo dell'ex Nottingham Forest. Male anche Terracciano (5), Jashari (5) e Bartesaghi (5): nessuno di loro è riuscito a sfruttare l'occasione concessagli da Amorim, con i due italiani costantemente in difficoltà quando chiamati a difendere e il regista svizzero autore di una prova troppo scolastica, senza lampi.

    Nel reparto arretrato si salva solo De Winter (6), che tiene a bada Duran. Positivo l'ingresso di Saelemaekers (6,5), che ha dato vivacità alla trequarti, assumendosi la responsabilità di rischiare qualche giocata per provare a scardinare la difesa portoghese, così come quello di Pulisic (6).

    Nel Benfica gara autoritaria di Araujo (7) e Palinha (7), tra i miglior insieme ai due marcatori, Lukebakio (7) e Kaminski (7).

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  • TABELLINO MILAN-BENFICA

    MILAN-BENFICA 0-2

    Marcatori: 16' Lukebakio, 54' Kaminski

    MILAN (3-4-2-1): Maignan 6; Terracciano 5 (46' Gila 5,5), De Winter 6, Pavlovic 5,5; Chukwueze 5,5, Musah 5,5, Jashari 5 (73' Rabiot 6), Bartesaghi 5 (57' Moreira 6); Hutchinson 5,5 (46' Pulisic 6), Cisse 5,5 (57' Saelemaekers 6,5); Gonçalo Ramos 5. All. Amorim

    BENFICA (4-2-3-1): Trubin 6; Banjaqui 6,5, Circati 6,5, Araujo 7, El Karouani 6,5 (89' Dahl sv); Aursnes 6,5 (70' Barreiro 6), Palhinha 7; Lukebakio 7, Sudakov 6,5 (70' Prestianni 6), Kaminski 7 (80' Schjelderup sv); Duran 5,5 (80' Pavlidis sv). All. Marco Silva

    Arbitro: Gillett

    Ammoniti: Pavlovic, El Karouani, Duran, Banjaqui, Barreiro, Pavlidis

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