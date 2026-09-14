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Milan-Benfica, può arrivare l'ora di Hutchinson: Amorim pensa all'inglese dopo i primi lampi contro la Lazio

Europa League
Milan
O. Hutchinson

Omari Hutchinson avrà sicuramente spazio in Europa League contro il Benfica: Amorim deve sciogliere gli ultimi dubbi ma è tentato dall'idea di schierare l'inglese dal primo minuto.

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Tredici minuti (più recupero) son bastati per accendere le fantasie dei tifosi rossoneri e per stuzzicare Ruben Amorim: Omari Hutchinson si è presentato in maniera brillante con la maglia rossonera, con un paio di lampi promettenti nel suo debutto contro la Lazio. L'inglese, arrivato nelle ultime ore di mercato, adesso si candida ad un posto da titolare per la prima in Europa League del Milan, che mercoledi sera affronterà a San Siro i portoghesi del Benfica.

  • UN DEBUTTO PROMETTENTE

    La prima di Hutchinson, entrato sul 2-2, è stata incoraggiante: gamba brillante, un paio di bei movimenti ad accentrarsi sul sinistro, un missile dalla lunga distanza disinnescato da Mandas, dando sfoggio delle sue doti balistiche. Amorim lo aveva detto alla vigilia, l'inglese può essere una risorsa per questo Diavolo visto che nel pacchetto di trequartisti a disposizione del tecnico ha un profilo diverso da tutti gli altri interpreti.

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  • LA PRIMA A SAN SIRO

    Mercoledi sera Omari avrà occasione anche di esordire a San Siro: l'ex Nottingham Forest vedrà il suo minutaggio aumentare dopo i 13 minuti disputati contro la Lazio, anche se Amorim non ha ancora deciso se schierarlo dal primo minuto alle spalle di Gonçalo Ramos o se utilizzarlo come arma a gara in corso.


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  • LA FIDUCIA DI AMORIM

    Hutchinson, nel corso della presentazione della scorsa settimana, ha svelato come sia stato Amorim a spingere per il suo arrivo in Italia: "Penso semplicemente che il mister mi volesse. Credo abbia parlato con la dirigenza, anche loro erano molto interessati, ed è stato abbastanza semplice perché ho giocato contro Amorim nella partita contro il Manchester United. Penso sia rimasto davvero impressionato da me e ha detto che gli serviva un giocatore in quella posizione che fosse mancino; ha detto che rientravo nei suoi parametri, quindi non è stato troppo difficile. Da quando sono arrivato mi sta aiutando molto, mi parla spesso: è stato davvero eccezionale con me".


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