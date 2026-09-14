Milan-Benfica, può arrivare l'ora di Hutchinson: Amorim pensa all'inglese dopo i primi lampi contro la Lazio

Hutchinson, nel corso della presentazione della scorsa settimana, ha svelato come sia stato Amorim a spingere per il suo arrivo in Italia: "Penso semplicemente che il mister mi volesse. Credo abbia parlato con la dirigenza, anche loro erano molto interessati, ed è stato abbastanza semplice perché ho giocato contro Amorim nella partita contro il Manchester United. Penso sia rimasto davvero impressionato da me e ha detto che gli serviva un giocatore in quella posizione che fosse mancino; ha detto che rientravo nei suoi parametri, quindi non è stato troppo difficile. Da quando sono arrivato mi sta aiutando molto, mi parla spesso: è stato davvero eccezionale con me".



