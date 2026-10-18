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AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Simone Gambino

Milan-Atalanta 3-2, pagelle e tabellino: Rabiot è ovunque, Moreira in versione Theo, Ramos fa uno su due dal dischetto, debutto da incubo per Obric, Gaetano riaccende la Dea

Serie A
Milan vs Atalanta
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Dopo il poker al Salisburgo il Milan supera anche l'Atalanta, pur soffrendo nel finale: Rabiot MVP, Ramos segna su rigore ma poi sbaglia dagli undici metri il possibile 3-0, nerazzurri che trovano nuove idee con l'ingresso di Gaetano e Zalewski.

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Il Milan non vinceva due partite di fila dalle prime uscite stagionali contro Torino e Venezia, e per questo il 3-2 maturato a San Siro contro l'Atalanta non può che rappresentare un importante passo in avanti per Amorim nella ricerca dell'assetto definitivo per il suo Diavolo.

Tre giorni dopo l'esaltante poker di Salisburgo, i rossoneri superano anche la Dea, pur rischiando più del dovuto nel finale: un 3-2 che ha visto i padroni di casa in controllo per gran parte del match, con il risultato messo virtualmente in ghiaccio già nel primo tempo grazie alle reti di Gonçalo Ramos (su rigore) e Adrien Rabiot, al quarto goal del suo campionato. Nella ripresa il tris, firmato di testa da Gila, sul corner scaturito dalla grande respinta di Carnesecchi sul secondo rigore calciato da Ramos, prima della rimonta parziale dell'Atalanta, che con Gaetano e Krstovic rischia di rovinare la serata ai rossoneri.

Per la prima volta in stagione Amorim schiera il Milan con quello che potrebbe essere definito il miglior undici possibile, sulla carta: nel 4-2-3-1 è Moreira ad arretrare nel ruolo di terzino sinistro, con Rabiot sulla trequarti insieme a Chukwueze e Pulisic, quest'ultimo preferito all'uomo del momento, Alpha Cisse, che parte dalla panchina dopo la tripletta in Europa League. L'Atalanta è invece in formazione largamente rimaneggiata: Sarri ha gli uomini contati in difesa e dopo 20 minuti perde per infortunio anche Kolasinac, sostituito da Obric, al debutto. Ed è proprio lo sloveno a causare, tre minuti dopo il suo ingresso in campo, il rigore che sblocca il match: fallo di mano certificato dopo check VAR da Chiffi, dal dischetto Ramos non sbaglia.

Il Diavolo gioca in maniera autoritaria e con grande fluidità e prima dello scadere del primo tempo trova il raddoppio con il migliore in campo, Adrien Rabiot, che di destro incrocia dal limite dell'area, infilando Carnesecchi. Al 57' altro episodio da moviola: è ancora il VAR a richiamare al monitor Chiffi per un altro fallo di mano, stavolta di Kristensen. Dagli undici metri si presenta ancora Ramos ma stavolta Carnesecchi neutralizza il tentativo del portoghese, respindendo in angolo. E proprio dal corner successivo arriva il tris del Milan: sponda di Rabiot e deviazione di testa sotto misura di Gila, al suo primo goal in rossonero.

Sarri cerca nuove soluzioni in panchina e sono proprio due neoentrati a riaccendere le speranze: Zalewski premia l'inserimento di Gaetano, che di sinistro accorcia le distanze. Cambi che invece fanno perdere convinzione ed equilibrio al Milan, che rischia la beffa nel finale dopo il 3-2 firmato da Krstovic ma riesce a portare a casa alla fine tre punti che valgono momentaneamente il quarto posto.

  • PAGELLE MILAN-ATALANTA

    Amorim continua a chiedergli di sdoppiarsi tra mediana e trequarti ma per Adrien Rabiot il campo sembra persino piccolo: il francese, in condizione fisica straripante, è ovunque e il goal del 2-0 corona una prestazione da 7 in pagella. Convincente l'esperimento Moreira (7) da terzino sinistro nella difesa a 4: dirompente quando ha campo da attaccare, nelle percussioni palla al piede il paragone con Theo Hernandez viene naturale, ma dimostra di saper essere anche ordinato in fase difensiva. Da 7 anche la prova di Ramos, che fa uno su due dal dischetto ma si fa apprezzare anche per il suo lavoro con la squadra.

    Decisamente meno convincenti i cambi di Amorim: male l'ingresso di Estupinan (5,5), Jashari (5,5) e Hutchinson (5,5).

    Farà probabilmente fatica ad addormentarsi stanotte il giovane Relja Obric (4,5): il fallo di mano che causa il rigore dell'1-0, dopo soli 3 minuti dal suo ingresso in campo, è un'ingenuità che rovinerà per sempre il ricordo del suo esordio in Serie A. Malissimo anche Kristensen (4,5), anche lui colpevole di un fallo di mano da rigore. Ancora lontani dalla loro miglior versione anche Ederson (5) e De Ketelaere (5). La vera nota positiva per Sarri è l'ingresso di Zalewski (6,5) e Gaetano (7), che regalano freschezza e nuove idee ad una squadra che nel primo tempo è sembrata piatta e prevedibile.

    MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Gila 7 (85' Tomori sv), De Winter 5,5, Pavlovic 6,5, Moreira 7; Musah 6 (75' Estupinan 5,5), Modric 6 (75' Jashari 5,5); Chukwueze 6 (53' Hutchinson 5,5), Rabiot 7,5, Pulisic 6 (75' Loftus-Cheek 6); Ramos 7. All Amorim

    ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi 6; Bellanova 6,5, Kristensen 5, Kolasinac 6 (20' Obric 4,5), Bernasconi 5,5 (75' Zappacosta 6); Ederson 5,5, Pasalic 5 (58' Gaetano 7); Samardzic 5,5, De Ketelaere 5 (75' Scamacca 6), Rowe 5,5 (58' Zalewski 6,5); Krstovic 7 . All. Sarri

  • TABELLINO MILAN-ATALANTA

    MILAN-ATALANTA 3-2

    Marcatori: 24' Ramos (rig.), 43' Rabiot, 58' Gila, 66' Gaetano, 82' Krstovic

    MILAN (4-2-3-1): Maignan 6; Gila 7 (85' Tomori sv), De Winter 5,5, Pavlovic 6,5, Moreira 7; Musah 6 (75' Estupinan 5,5), Modric 6 (75' Jashari 5,5); Chukwueze 6 (53' Hutchinson 5,5), Rabiot 7,5, Pulisic 6 (75' Loftus-Cheek 6); Ramos 7. All Amorim

    ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi 6; Bellanova 6,5, Kristensen 5, Kolasinac 6 (20' Obric 4,5), Bernasconi 5,5 (75' Zappacosta 6); Ederson 5,5, Pasalic 5 (58' Gaetano 7); Samardzic 5,5, De Ketelaere 5 (75' Scamacca 6), Rowe 5,5 (58' Zalewski 6,5); Krstovic 7 . All. Sarri

    Arbitro: Chiffi

    Ammoniti: Rabiot, Ederson, Obric

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