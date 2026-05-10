Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Milan AtalantaGetty Images
Simone Gambino

Milan-Atalanta 2-3, pagelle e tabellino: disastro rossonero, Leao subissato di fischi, Maignan non fa più miracoli, Gimenez impalpabile, Raspadori si esalta a San Siro, Krstovic un incubo

Serie A
Milan vs Atalanta
Milan
Atalanta

Champions mai così a rischio per il Milan, travolto dall'Atalanta a San Siro: malissimo la coppia Gimenez-Leao e il terzetto difensivo, Maignan non esente da colpe. Nella Dea un super Raspadori, Krstovic lotta su tutti i palloni, Ederson e Hien giganteggiano.

Pubblicità

Bonus terminati: il Milan crolla ancora, stavolta in casa contro l'Atalanta, e scivola al quarto posto, agganciato dalla Roma di Gasperini (pur col vantaggio degli scontri diretti a favore). In un clima di aperta contestazione verso la dirigenza, e in particolar modo verso il CEO Giorgio Furlani, il Diavolo viene strapazzato dai ragazzi di Palladino: finisce 3-2 per gli ospiti, in virtù dei goal realizzati nel primo tempo da Ederson e Zappacosta e da Raspadori nella ripresa. A nulla servono le reti siglate nel finale da Pavlovic e Nkunku (su rigore).

Non ha avuto gli effetti sperati la rivoluzione attuata da Allegri dopo il cocente ko contro il Sassuolo, viste le performance incolori di giocatori rilanciati dal primo minuto come Gimenez, Ricci e Loftus-Cheek, o l'ennesima prova insufficiente di un Rafa Leao, che dopo l'ammonizione rimediata stasera salterà la sfida contro il Genoa per squalifica.

Alla prima occasione la Dea sorprende i rossoneri: è Ederson a infilare Maignan con un destro all'angolino, punendo una difesa troppo passiva. Copione simile alla mezzora, quando Zappacosta scappa via a Pavlovic e a Gabbia e sigla il 2-0. Il Milan di fatto non c'è: il palo colpito da Rabiot ad inizio gara resta l'unica manifestazione di vita dei rossoneri.

Nella ripresa Allegri inserisce Nkunku per Loftus-Cheek ma l'Atalanta dilaga, con il tris firmato da Raspadori che mette la parola fine sulle speranze di rimonta dei rossoneri. È il punto più basso della stagione del Milan: la Curva Sud decide di lasciare San Siro, Leao viene subissato di fischi al momento del cambio, la Champions sembra allontanarsi sempre più. A nulla vale il goal della bandiera realizzato di testa da Pavlovic allo scadere e il rigore trasformato da Nkunku in pieno recupero.

Per l'Atalanta invece è un successo che di fatto certifica il settimo posto, posizione che tra tre giorni, in base al risultato della finale di Coppa Italia, potrebbe valere la Conference League.

  • PAGELLE MILAN

    Liberato dall'ingrato compito di essere il 9 designato e più libero di svariare sulla sinistra, eppure ancora una volta decisamente insufficiente: per Leao (4,5) stavolta non ci sono attenuanti. Malissimo anche Gimenez (4,5), mai in grado di tenere palla e far salire la squadra, annullato da un impeccabile Hien.

    Disastrosa la prova del trio difensivo: Gabbia (4,5) e Pavlovic (5,5) hanno colpe evidenti sul goal di Zappacosta, De Winter (4,5) non chiude su Raspadori, dove però le responsabilità maggiori sembra averle un Maignan (5) che nelle ultime settimane ha smesso di compiere miracoli.

    Chance sprecata anche da Loftus-Cheek (5): troppo timido nei contrasti, spesso impreciso nella conduzione palla, mai in grado di incidere.

    Gli unici segnali positivi arrivano da Nkunku (6,5), che entra col piglio giusto, crea un paio di occasioni pericolose, centra una traversa e realizza il rigore del 3-2.

    MILAN (3-5-2): Maignan 5; De Winter 4,5 (59' Athekame 6), Gabbia 4,5, Pavlovic 5; Saelemaekers 5, Loftus-Cheek 5 (46' Nkunku 6), Ricci 5, Rabiot 5,5, Bartesaghi 5 (80' Estupinan sv); Gimenez 4,5 (59' Fullkrug 5,5), Leao 4,5 (59' Fofana 5,5). All. Allegri

    • Pubblicità

  • PAGELLE ATALANTA

    San Siro è il suo giardino preferito: soprattutto quando vede il Milan Jack Raspadori (7,5) si esalta, ricordando a tutti per una notte perchè il Cholo Simeone lo aveva voluto fortemente all'Atletico Madrid.

    Non ha trovato il goal, eppure Nikola Krstovic (7) è stato fondamentale per l'Atalanta: il suo lavoro spalle alla porta ha creato i presupposti per far male ai rossoneri, tenendo costantemente in apprensione Gabbia e compagni.

    Maiuscola anche la prestazione di Ederson (7), tornato a giganteggiare a centrocampo dopo una stagione non esaltante. Ottimo anche Hien (7), che vince tutti i duelli con Gimenez e Fullkrug.

    ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 6,5; Scalvini 6,5 (48' Kossounou sv, dal 63' Ahanor 6)), Hien 7, Kolasinac 6,5; Zappacosta 7 (55' Bellanova 6), De Roon 6,5, Ederson 7, Zalewski 6,5; De Ketelaere 6 (63' Pasalic 6), Raspadori 7,5; Krstovic 7. All. Palladino

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO MILAN-ATALANTA

    MILAN-ATALANTA 2-3

    Marcatori: 7' Ederson, 30' Zappacosta, 52' Raspadori, 89' Pavlovic, 92' Nkunku (rig.)

    MILAN (3-5-2): Maignan 5; De Winter 4,5 (59' Athekame 6), Gabbia 4,5, Pavlovic 5,5; Saelemaekers 5, Loftus-Cheek 5 (46' Nkunku 6,5), Ricci 5,5, Rabiot 5,5, Bartesaghi 5 (80' Estupinan sv); Gimenez 4,5 (59' Fullkrug 5), Leao 4,5 (59' Fofana 5,5). All. Allegri

    ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 7; Scalvini 6,5 (48' Kossounou sv, dal 63' Ahanor 6)), Hien 7, Kolasinac 6,5; Zappacosta 7 (55' Bellanova 6), De Roon 6, Ederson 7, Zalewski 6,5; De Ketelaere 6 (63' Pasalic 6), Raspadori 7,5; Krstovic 7. All. Palladino

    Arbitro: Zufferli

    Ammoniti: Leao, Hien, Saelemaekers, Estupinan, Rabiot, Krstovic, Bellanova

Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Milan crest
Milan
MIL
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Bologna crest
Bologna
BOL