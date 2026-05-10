Milan-Atalanta 2-3, pagelle e tabellino: disastro rossonero, Leao subissato di fischi, Maignan non fa più miracoli, Gimenez impalpabile, Raspadori si esalta a San Siro, Krstovic un incubo

Bonus terminati: il Milan crolla ancora, stavolta in casa contro l'Atalanta, e scivola al quarto posto, agganciato dalla Roma di Gasperini (pur col vantaggio degli scontri diretti a favore). In un clima di aperta contestazione verso la dirigenza, e in particolar modo verso il CEO Giorgio Furlani, il Diavolo viene strapazzato dai ragazzi di Palladino: finisce 3-2 per gli ospiti, in virtù dei goal realizzati nel primo tempo da Ederson e Zappacosta e da Raspadori nella ripresa. A nulla servono le reti siglate nel finale da Pavlovic e Nkunku (su rigore).

Non ha avuto gli effetti sperati la rivoluzione attuata da Allegri dopo il cocente ko contro il Sassuolo, viste le performance incolori di giocatori rilanciati dal primo minuto come Gimenez, Ricci e Loftus-Cheek, o l'ennesima prova insufficiente di un Rafa Leao, che dopo l'ammonizione rimediata stasera salterà la sfida contro il Genoa per squalifica.

Alla prima occasione la Dea sorprende i rossoneri: è Ederson a infilare Maignan con un destro all'angolino, punendo una difesa troppo passiva. Copione simile alla mezzora, quando Zappacosta scappa via a Pavlovic e a Gabbia e sigla il 2-0. Il Milan di fatto non c'è: il palo colpito da Rabiot ad inizio gara resta l'unica manifestazione di vita dei rossoneri.

Nella ripresa Allegri inserisce Nkunku per Loftus-Cheek ma l'Atalanta dilaga, con il tris firmato da Raspadori che mette la parola fine sulle speranze di rimonta dei rossoneri. È il punto più basso della stagione del Milan: la Curva Sud decide di lasciare San Siro, Leao viene subissato di fischi al momento del cambio, la Champions sembra allontanarsi sempre più. A nulla vale il goal della bandiera realizzato di testa da Pavlovic allo scadere e il rigore trasformato da Nkunku in pieno recupero.

Per l'Atalanta invece è un successo che di fatto certifica il settimo posto, posizione che tra tre giorni, in base al risultato della finale di Coppa Italia, potrebbe valere la Conference League.