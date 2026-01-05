Il Milan che lotta per lo Scudetto è il manifesto perfetto dell'Allegrismo: vittorie di corto muso, pochi tiri e difesa di ferro

Dietro il concetto di "corto muso" ci sono varie interpretazioni e quello iniziale di Allegri, che ha introdotto nel calcio questo "termine", era riferito alla vittoria finale del campionato, per cui non era necessario trionfare di tanti punti ma bastava averne alla fine uno in più.

Concetto che poi è stato trasportato alle singole partite e che comunque calza a pennello con le squadre del tecnico livornese e questo Milan. Ecco, i rossoneri hanno già ottenuto 8 vittorie di misura, con un solo goal di scarto.

Otto su un totale di undici in campionato, di fatto, quando il Milan vince con più di una rete di differenza è un'eccezione. Di queste, cinque con lo stesso risultato di Cagliari, l'1-0. L'unica che ne ha fatte così tante in questo modo è la Roma.