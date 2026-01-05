Il Milan che lotta per lo Scudetto è il manifesto perfetto dell'Allegrismo: vittorie di corto muso, pochi tiri e difesa di ferro

Per qualche ora il Milan è stato nuovamente primo in classifica, grazie al calendario che ha messo i rossoneri in campo nell'anticipo del venerdì. Dove la squadra di Massimiliano Allegri ha vinto per 1-0 a Cagliari con il goal di Rafael Leao.
Una vittoria che permette al Milan di rimanere lassù, insieme ad Inter, avanti di un punto, e Napoli, che è subito dietro. Impossibile però non notare le differenze tra le tre squadre.
I numeri dei rossoneri raccontano come il Milan riesce a vincere la maggior parte delle partite e cosa sta facendo la differenza affinché Allegri sia ancora lì a contendersi lo scudetto.