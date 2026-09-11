Milan all’Olimpico ma Amorim pensa anche all’Europa League: come il Diavolo gestirà il doppio impegno

Il Milan torna ad assaporare la sensazione di giocare in campionato prima di un turno europeo. Dopo essere rimasto fuori dalle competizioni continentali nella passata stagione, i rossoneri giocheranno l’Europa League nel 2026/27. Certo, non sarà la Champions, ma anche l’UEL ha un fascino crescente e il Milan parte fra le favorite del torneo e, legittimamente, dovrà pensare di poter arrivare fino in fondo. Peraltro la fu Coppa UEFA è un trofeo che manca dalla decoratissima bacheca del club, ragione ulteriore per pensare di poter ambire ad alzarla, il 26 maggio 2027, a Francoforte.

Prima del debutto europeo, mercoledì in casa col Benfica, c’è però da giocare con la Lazio a Roma in campionato. E, allora, che Milan è lecito attendersi all’Olimpico? Amorim farà turnover in vista dell’Europa League?