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FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-AC MILANAFP
Matteo Occhiuto

Milan all’Olimpico ma Amorim pensa anche all’Europa League: come il Diavolo gestirà il doppio impegno

Serie A
Milan
Lazio vs Milan

Prima la sfida alla Lazio, poi mercoledì a San Siro arriva il Benfica: l’allenatore portoghese studia la miglior gestione di alcuni giocatori.

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Il Milan torna ad assaporare la sensazione di giocare in campionato prima di un turno europeo. Dopo essere rimasto fuori dalle competizioni continentali nella passata stagione, i rossoneri giocheranno l’Europa League nel 2026/27. Certo, non sarà la Champions, ma anche l’UEL ha un fascino crescente e il Milan parte fra le favorite del torneo e, legittimamente, dovrà pensare di poter arrivare fino in fondo. Peraltro la fu Coppa UEFA è un trofeo che manca dalla decoratissima bacheca del club, ragione ulteriore per pensare di poter ambire ad alzarla, il 26 maggio 2027, a Francoforte. 

Prima del debutto europeo, mercoledì in casa col Benfica, c’è però da giocare con la Lazio a Roma in campionato. E, allora, che Milan è lecito attendersi all’Olimpico? Amorim farà turnover in vista dell’Europa League?

  • FBL-ITA-SERIE A-JUVENTUS-AC MILANAFP

    MODRIC È L’AGO DELLA BILANCIA

    L’impressione è che l’allenatore portoghese non farà enormi rotazioni, ma comunque cercherà di distribuire al meglio il minutaggio. La scuola di pensiero di Amorim, del resto, è straniera e, pertanto, anche l’Europa League avrà grande importanza nelle sue scelte. Chi, infatti, potrebbe rifiatare a Roma è Luka Modric. Il croato, al primo anno in cui al Milan si trova con l’impegno infrasettimanale, potrebbe essere preservato per essere al meglio delle condizione mercoledì, lasciando spazio a Jashari. 

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  • Goncalo Ramos of AC Milan celebrates scoring his team’s first goal during the Serie A matchGetty Images

    MAIGNAN, PAVLOVIC E RAMOS IMPRESCINDIBILI

    Al netto di Modric, con dei ballottaggi comunque aperti, ci sono almeno tre giocatori che, senza alcun dubbio, a Roma costituiranno l’ossatura del Milan: Maignan in porta, Pavlovic in difesa, Gonçalo Ramos in avanti. Sono tre delle principali certezze di Amorim, a cui si aggiunge certamente Mario Gila che, però, ha già un fisico più delicato, che costringerà a delle riflessioni diverse. 


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  • Camarda MilanGetty Images

    MINUTI PER CAMARDA?

    E se, certamente, Ramos inizierà dal primo minuto con la Lazio, è altresì vero che l’inizio del doppio impegno porterà Amorim a concedere più minutaggio a Francesco Camarda. L’ex Lecce, dopo l’anno in Salento, è tornato a Milano per essere l’alternativa al portoghese e, allora, ecco che fra Lazio e Benfica dovrebbe scoccare l’ora del suo debutto stagionale in gare ufficiali dopo una pre-season tutto sommato buona. 

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  • Christian Pulisic AC Milan 2025-26 new kitGetty

    PULISIC PUÒ ENTRARE NELLE ROTAZIONI

    Fra coloro che potrebbero entrare nelle rotazioni c’è anche Pulisic. L’americano, fin qui come Camarda fermo a zero alla voce minuti giocati, potrebbe fare uno spezzone o a Roma o contro il Benfica. Sicuramente dopo la sosta tornerà a regime, ma già in uno (o in entrambi) i prossimi impegni dovrebbe poter esserci dello spazio anche per lui. 

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