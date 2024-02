Milan agli ottavi di Europa League 2024: contro chi gioca e tabellone, l'avversaria del prossimo turno

Contro il Rennes il Milan cerca di ottenere il pass per il turno successivo di Europa League, così da poter continuare a sognare il trionfo finale.

Forte del 3-0 dell'andata ottenuto a San Siro, il Milan si avvicina a grandi passi ad una qualificazione agli ottavi di Europa League che dovrebbe essere ufficializzata il 22 febbraio a meno di clamorose rimonte del Rennes.

Il Milan potrebbe così giocare il turno successivo di Europa League, in cui torneranno in campo le prime dei gironi - tra cui l'Atalanta - per sfidare le qualificate dei playoff, dunque eventualmente anche rossoneri e Roma.

Ma chi affronta il Milan in caso di qualificazione agli ottavi di Champions?