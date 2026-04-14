Milan a caccia del vero Saelemaekers: altra prestazione sottotono dopo l'ottima prima parte di stagione

Difficoltà tattiche a parte, il calo di Saelemaekers è spiegabile anche e soprattutto dal punto di vista di un dettaglio espresso da Allegri durante la conferenza tenuta alla vigilia di Milan-Udinese.

"Saelemaekers è cresciuto molto come giocatore e come ragazzo, è in un momento di maturità, ogni tanto ha queste reazioni che lo mandano fuori ritmo e quando succede sbaglia anche tecnicamente. Deve ancora migliorare, come fatto finora, nell'autogestione personale".

L'aspetto caratteriale resta un difetto da eliminare nel prossimo futuro, per riprendersi a tutti gli effetti il Milan e gli applausi dei tifosi.