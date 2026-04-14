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Saelemaekers Milan 2025-2026Getty Images
Vittorio Rotondaro

Milan a caccia del vero Saelemaekers: altra prestazione sottotono dopo l'ottima prima parte di stagione

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Milan
A. Saelemaekers

Prosegue il pessimo momento di Saelemaekers, 'vittima' del cambio modulo: Allegri deve ritrovare la sua verve in queste ultime partite.

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Dal sogno Scudetto all'obbligo di guardarsi le spalle per non perdere il posto nella prossima Champions League: il mondo si è capovolto nel giro di un paio di settimane per il Milan.

Rossoneri sconfitti nettamente dall'Udinese a San Siro, dove è andata in scena un'altra prova tutt'altro che da ricordare di Alexis Saelemaekers, finito come tutti i suoi compagni nel tritacarne della negatività.

Il belga è soltanto il lontano parente del giocatore applaudito nella prima parte di stagione, 'vittima' anche della novità tattica presentata da Allegri sabato pomeriggio e non assorbita dalla squadra.

  • INSOSTITUIBILE A DESTRA

    Saelemaekers aveva trovato la sua dimensione ideale nel 3-5-2 come quinto di destra, rivelandosi spesso e volentieri l'arma decisiva per risolvere alcune partite complicate.

    Come il 18 gennaio contro il Lecce, quando dal suo piede è partito il cross per la testa di Fullkrug: quello è stato l'ultimo contributo a una rete del Milan per il belga.

    Il problema agli adduttori rimediato a febbraio lo ha frenato ed è coinciso anche con l'inizio del calo generale della squadra che, a parte qualche exploit (vedasi il derby) non è riuscita a replicare i risultati precedenti.

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  • 'VITTIMA' DEL CAMBIO MODULO

    Il 4-3-3 presentato da Allegri contro l'Udinese non ha portato i frutti sperati in casa Milan: un sistema tattico che, col senno di poi, ha alterato le certezze di una squadra abituata a vestire l'abito del 3-5-2.

    Anche lo stesso Saelemaekers non ha giovato di tale novità: schierato a destra in posizione più avanzata e nel tridente d'attacco, il belga è apparso un pesce fuor d'acqua come del resto anche i suoi compagni.

    Una situazione che con ogni probabilità condurrà Allegri a riproporre il vecchio modulo a Verona, dove non saranno ammessi altri passi falsi.

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  • "DEVE MIGLIORARE NELL'AUTOGESTIONE"

    Difficoltà tattiche a parte, il calo di Saelemaekers è spiegabile anche e soprattutto dal punto di vista di un dettaglio espresso da Allegri durante la conferenza tenuta alla vigilia di Milan-Udinese.

    "Saelemaekers è cresciuto molto come giocatore e come ragazzo, è in un momento di maturità, ogni tanto ha queste reazioni che lo mandano fuori ritmo e quando succede sbaglia anche tecnicamente. Deve ancora migliorare, come fatto finora, nell'autogestione personale".

    L'aspetto caratteriale resta un difetto da eliminare nel prossimo futuro, per riprendersi a tutti gli effetti il Milan e gli applausi dei tifosi.

  • I NUMERI DI SAELEMAEKERS IN QUESTA STAGIONE

    Due goal e cinque assist in trentaquattro partite per Saelemaekers, sempre titolare ad eccezione di Milan-Como in cui era subentrato dalla panchina in seguito al rientro dall'infortunio muscolare.

    Il belga era stato decisivo nel successo di inizio stagione contro il Napoli di Conte, poi si era ripetuto al 'Tardini' di Parma nel 2-2 subìto in rimonta da Leao e compagni.

    Con 2721 minuti disputati è il secondo più impiegato da Allegri dietro a Maignan, il primo considerando i soli giocatori di movimento.

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