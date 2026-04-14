Milan a caccia del vero Saelemaekers: altra prestazione sottotono dopo l'ottima prima parte di stagione

Dal sogno Scudetto all'obbligo di guardarsi le spalle per non perdere il posto nella prossima Champions League: il mondo si è capovolto nel giro di un paio di settimane per il Milan.
Rossoneri sconfitti nettamente dall'Udinese a San Siro, dove è andata in scena un'altra prova tutt'altro che da ricordare di Alexis Saelemaekers, finito come tutti i suoi compagni nel tritacarne della negatività.
Il belga è soltanto il lontano parente del giocatore applaudito nella prima parte di stagione, 'vittima' anche della novità tattica presentata da Allegri sabato pomeriggio e non assorbita dalla squadra.