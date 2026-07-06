L’atteso scontro di lunedì a Dallas, ottavi di finale dei Mondiali tra Spagna e Portogallo, viene inevitabilmente presentato come Lamine Yamal contro Cristiano Ronaldo, e non sorprende. Da un lato l’adolescente prodigio con la magia nei piedi, dall’altro il fuoriclasse che vive l’ultimo ballo sul palcoscenico più grande.
Attenzione però a chi ha sottovalutato Oyarzabal: l’eroe silenzioso della Spagna potrebbe risultare decisivo ad Arlington. L’attaccante 29enne incarna proprio ciò che il Portogallo manca in avanti, un leader umile che antepone sempre la squadra.