Oyarzabal si è messo di nuovo in luce nella vittoria per 3-0 della Spagna sull’Austria negli ottavi di finale. Quando la palla è arrivata sui piedi di Cucurella sulla fascia sinistra, nell’area di rigore c’erano sei austriaci e tre spagnoli. Alex Baena e Dani Olmo erano marcati, ma Oyarzabal no: dal centro dell’area ha battuto il portiere con un piatto preciso, aprendo le marcature.

La sua capacità di restare invisibile è apparsa ancora più chiara nel raddoppio: nonostante l’Austria spingesse in avanti nel finale con la difesa a quattro intatta, nessuno lo ha marcato e lui ha trasformato con freddezza l’ennesimo cross di Cucurella, salendo a 17 gol nelle ultime 16 da titolare in nazionale.