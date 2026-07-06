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Oyarzabal Ronaldo GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Mikel Oyarzabal, l’anti-Ronaldo: l’eroe senza mantello della Spagna è pronto a rubare la scena a Cristiano nella sfida dei Mondiali contro il Portogallo

Analysis
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M. Oyarzabal
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Portogallo vs Spagna

Mikel Oyarzabal era uno dei cinque giocatori della Real Sociedad convocati nella Spagna per Euro 2024. Nessun altro club ne aveva di più. Ma né lui né i suoi compagni baschi hanno fatto gran chiasso sul loro ruolo nel successo della Spagna in Germania. «Siamo fatti così», ha dichiarato al Guardian. «Non ci piace stare sotto i riflettori». Per lui, però, sta diventando sempre più difficile evitarlo.

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L’atteso scontro di lunedì a Dallas, ottavi di finale dei Mondiali tra Spagna e Portogallo, viene inevitabilmente presentato come Lamine Yamal contro Cristiano Ronaldo, e non sorprende. Da un lato l’adolescente prodigio con la magia nei piedi, dall’altro il fuoriclasse che vive l’ultimo ballo sul palcoscenico più grande.

Attenzione però a chi ha sottovalutato Oyarzabal: l’eroe silenzioso della Spagna potrebbe risultare decisivo ad Arlington. L’attaccante 29enne incarna proprio ciò che il Portogallo manca in avanti, un leader umile che antepone sempre la squadra.

  • Spain v Austria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'outsider

    In un Mondiale di stelle, Oyarzabal sembra fuori posto nella lotta per il titolo di capocannoniere.

    Tutti si aspettavano che Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane e Ousmane Dembélé lottassero per la Scarpa d’Oro, ma nessuno immaginava che Oyarzabal potesse inserirsi.

    Ha segnato il gol decisivo per la Spagna a Euro 2024 e ha trovato la rete in cinque delle qualificazioni mondiali; nell’unica gara senza reti, contro la Turchia, ha servito tre assist.

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  • TOPSHOT-FBL-ESP-CUP-ATLETICO MADRID-REAL SOCIEDADAFP

    Una leggenda discreta

    Con il gol segnato nell’ultima amichevole della Spagna contro il Perù, Oyarzabal è arrivato a 12 reti nelle ultime 11 presenze in nazionale.

    Reduce dalla sua miglior stagione in Liga (15 gol in 34 presenze), ha anche mantenuto l’impressionante media di segnare in ogni finale giocata, contribuendo alla terza Copa del Rey della Real Sociedad contro l’Atlético Madrid.

    Nonostante tutto, come ha fatto Oyarzabal ad arrivare in Nord America senza far rumore? Forse è normale: la leggenda discreta dei Paesi Baschi sembra specializzata nel passare inosservata.

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  • Spain v England: Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Supera Guehi con un "ghosting"

    Basta guardare il gol decisivo di Oyarzabal a Euro 2024. Mentre serve di prima a Marc Cucurella, Marc Guehi è accanto a lui, ma sembra non vederlo.

    Invece di marcarlo stretto, Guehi si gira per valutare altri pericoli e, a quel punto, è già tardi: Oyarzabal gli sfila accanto e devia in rete il cross rasoterra di Cucurella, battendo Jordan Pickford.


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  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    "L'uomo invisibile"

    Oyarzabal si è messo di nuovo in luce nella vittoria per 3-0 della Spagna sull’Austria negli ottavi di finale. Quando la palla è arrivata sui piedi di Cucurella sulla fascia sinistra, nell’area di rigore c’erano sei austriaci e tre spagnoli. Alex Baena e Dani Olmo erano marcati, ma Oyarzabal no: dal centro dell’area ha battuto il portiere con un piatto preciso, aprendo le marcature.

    La sua capacità di restare invisibile è apparsa ancora più chiara nel raddoppio: nonostante l’Austria spingesse in avanti nel finale con la difesa a quattro intatta, nessuno lo ha marcato e lui ha trasformato con freddezza l’ennesimo cross di Cucurella, salendo a 17 gol nelle ultime 16 da titolare in nazionale.

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  • FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP

    La minaccia si sta attenuando

    Ronaldo non passa inosservato, ma ai Mondiali, a 41 anni, è riuscito a crearsi spazio.

    Solo un fuorigioco millimetrico gli ha negato un gol strepitoso negli ottavi contro la Croazia. Resta il fatto che, contro avversari di alto livello, non è più lo stesso pericolo sotto porta.

    A Toronto ha segnato il suo primo gol nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali dal dischetto, ma ha giocato male, e persino Roberto Martinez lo ha sostituito a meno di 10 minuti dalla fine.

    Il Portogallo è arrivato agli ottavi soprattutto grazie a Goncalo Ramos, entrato al posto di Ronaldo e decisivo con un testa al 94’ dopo un solo tocco in area.

    Ormai non incide più fuori area, e il suo contributo alla Seleção appare limitato. Un problema non da poco, visto che ora il Portogallo affronterà una Spagna ancora imbattuta in questo Mondiale.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Un calciatore completo"

    Il segreto del nostro record difensivo è semplice: quando perdiamo palla, tutti corrono per riconquistarla. Come ha detto Oyarzabal, l’impegno è stato chiave nelle 34 partite senza sconfitte: «Luis de la Fuente ci ripete: lavorate per i compagni, non per voi stessi. E lui per primo lo dimostra».

    E proprio Oyarzabal ne è l'esempio più chiaro in campo. De la Fuente lo definisce «un calciatore completo» e si rallegra che un «ragazzo così umile» ottenga finalmente «il riconoscimento che merita».

    Non che Oyarzabal ne abbia davvero bisogno. È un po’ l’“anti-Ronaldo”, concentrato solo sul suo “lavoro”: aiutare la squadra. Dice persino che non gli importa di segnare altri gol in questo Mondiale, purché la Spagna vinca.

    «L’importante è avere qui la mia famiglia», ha dichiarato dopo la doppietta all’Austria che ha portato a quattro i suoi gol nel torneo, «e la cosa più importante è il nostro obiettivo comune».

    In questo senso non potrebbe essere più diverso da Ronaldo, come giocatore e come persona, ma resta comunque capace di decidere la partita di lunedì a Dallas, forse persino rubando la scena a una delle più grandi superstar del calcio.

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