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Mikel Merino Spain Belgium ratings GFX 2:1GOAL
Stefano Silvestri

Mikel Merino è l'uomo degli ultimi minuti della Spagna: ancora decisivo da subentrato dopo una stagione di sofferenze

Coppa del Mondo
Spagna
Belgio
Spagna vs Belgio
M. Merino

Dopo aver eliminato il Portogallo, il jolly dell'Arsenal si è ripetuto ancora una volta in extremis contro il Belgio, sempre dopo essere entrato dalla panchina. Così aveva battuto anche la Germania agli Europei.

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Mikel Merino è uno che non si fa troppi problemi con nulla. Né quando deve giocare in un ruolo diverso dal suo, né quando è costretto a partire dalla panchina. Entrambe le cose sono accadute spesso e volentieri, altroché.

Per questo piace così tanto ai due allenatori che lo hanno guidato negli ultimi anni: Mikel Arteta da una parte, Luis De la Fuente dall'altra. Entrambi sono spagnoli, ma uno ha appena portato l'Arsenal sul trono d'Europa e l'altro proverà a imitarlo ancor più in grande, con un Mondiale nel mirino.

Merino ha contribuito solo in parte al trionfo dell'Arsenal, e neanche per colpa sua. Ma con la Spagna il discorso si sta rivelando ben diverso. Perché è proprio lui, mentre tutti sono in attesa di Lamine Yamal, l'uomo della provvidenza di una nazionale che ha appena conquistato le semifinali.


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  • ENTRO, SEGNO, VINCO

    Merino non è un titolare di De la Fuente. Anzi: è la carta che il commissario tecnico è solito giocarsi nella parte finale delle partite. Anche a ridosso dei potenziali supplementari, come contro il Belgio.

    Solo una volta il giocatore dell'Arsenal è partito dall'inizio in questo Mondiale: contro l'Uruguay, nella terza sfida del girone. In quell'occasione è stato fatto uscire dal campo all'ora di gioco. Per il resto, il copione è stato più o meno lo stesso: De la Fuente a un certo punto ha guardato verso la panchina e gli ha fatto cenno di entrare. Senza aspettarsi, forse, simili risposte.

    Qualche giorno fa Merino aveva già eliminato il Portogallo agli ottavi di finale, scrivendo forse la parola "fine" all'avventura mondiale di Cristiano Ronaldo: aveva a disposizione 5 minuti di gioco. Più o meno come quelli che De la Fuente gli ha regalato contro il Belgio. Ma in entrambi i casi sono bastati.



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  • Merino Spain GermanyGetty Images

    IL PRECEDENTE CON LA GERMANIA

    Detto che Merino è capace di andare a segno anche quando gioca dall'inizio, come accaduto ad esempio nelle qualificazioni contro Turchia (tripletta) e Bulgaria (doppietta), a stupire è proprio questo: la capacità innata di diventare l'uomo dei finali, sfruttando il tempo irrisorio a disposizione.

    Ricordate? Era accaduto anche contro l'Olanda in Nations League, ma soprattutto agli Europei. In un quarto contro i padroni di casa della Germania, la partita passata alla storia anche per un rigore non concesso per mani in area di Cucurella, era stato sempre lui l'uomo della partita. Sempre così, sempre segnando all'ultimo.

    Il 5 luglio 2024, Germania e Spagna si stanno dando battaglia. E al minuto 119 sono sull'1-1. Prima ha segnato Dani Olmo, all'89' ha pareggiato Wirtz. Merino come sempre entra dalla panchina (al 77'), ma proprio a un passo dai calci di rigore trova il guizzo vincente che spedisce gli spagnoli in semifinale tra le polemiche.

    Iconica l'esultanza di Merino in quell'occasione: una giravolta attorno alla bandierina dello stadio di Stoccarda, proprio come il padre Angel aveva fatto più di tre decenni prima nello stesso impianto.

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  • "LE COINCIDENZE NON ESISTONO"

    Anche di questo, dei due goal in extremis contro Portogallo e Belgio, ha parlato Merino al termine della gara, intervistato dai giornalisti spagnoli:

    "Non ci posso ancora credere - ha detto - Ci sono riuscito una volta, pensavo che non sarebbe successo di nuovo per molto tempo, e invece è successo di nuovo. Sembra che le coincidenze non esistano: se ti prepari, le cose ti capitano sempre. Sono felicissimo".

    E ora c'è la Francia. Ma Merino preferisce restare basso con le aspettative:

    "Dubito che succederà di nuovo. Vedremo cosa succederà".

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  • Mikel Merino Arsenal Chelsea 2025-26Getty Images

    RISCATTO PERSONALE

    Merino ha premiato la scelta di De la Fuente di includerlo nel volo per il Nord America. Non era così scontato, al termine di una stagione suddivisa quasi in egual modo tra gioia e sofferenza.

    Sì, lo spagnolo ha fatto parte della rosa dell'Arsenal campione d'Inghilterra. Ma a un certo punto della stagione, in una gara di fine gennaio contro il Manchester United nella quale aveva in precedenza segnato, ha rimediato un grave infortunio a un piede che lo ha costretto a rimanere ai box per quattro mesi circa.

    Merino ha saltato tutto il finale di campionato e le fasi decisive della Champions League. Nella finale di coppa contro il PSG è rimasto in panchina per tutto il campo. Era tornato in campo solo qualche giorno prima, da subentrato, partecipando alla festa per il titolo in casa del Crystal Palace.

    La forza di volontà e la fiducia di De la Fuente hanno fatto e stanno facendo la differenza. E questa incredibile propensione a indossare i panni del supereroe agli sgoccioli delle partite pure. Grazie a lui la Spagna è in semifinale. Grazie a lui, 16 anni dopo l'unico trionfo, continua a sognare il bis ai Mondiali.

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