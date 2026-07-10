Mikel Merino è l'uomo degli ultimi minuti della Spagna: ancora decisivo da subentrato dopo una stagione di sofferenze

Mikel Merino è uno che non si fa troppi problemi con nulla. Né quando deve giocare in un ruolo diverso dal suo, né quando è costretto a partire dalla panchina. Entrambe le cose sono accadute spesso e volentieri, altroché.
Per questo piace così tanto ai due allenatori che lo hanno guidato negli ultimi anni: Mikel Arteta da una parte, Luis De la Fuente dall'altra. Entrambi sono spagnoli, ma uno ha appena portato l'Arsenal sul trono d'Europa e l'altro proverà a imitarlo ancor più in grande, con un Mondiale nel mirino.
Merino ha contribuito solo in parte al trionfo dell'Arsenal, e neanche per colpa sua. Ma con la Spagna il discorso si sta rivelando ben diverso. Perché è proprio lui, mentre tutti sono in attesa di Lamine Yamal, l'uomo della provvidenza di una nazionale che ha appena conquistato le semifinali.
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