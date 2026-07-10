Mikel Merino è l'uomo degli ultimi minuti della Spagna: ancora decisivo da subentrato dopo una stagione di sofferenze

Merino non è un titolare di De la Fuente. Anzi: è la carta che il commissario tecnico è solito giocarsi nella parte finale delle partite. Anche a ridosso dei potenziali supplementari, come contro il Belgio.

Solo una volta il giocatore dell'Arsenal è partito dall'inizio in questo Mondiale: contro l'Uruguay, nella terza sfida del girone. In quell'occasione è stato fatto uscire dal campo all'ora di gioco. Per il resto, il copione è stato più o meno lo stesso: De la Fuente a un certo punto ha guardato verso la panchina e gli ha fatto cenno di entrare. Senza aspettarsi, forse, simili risposte.

Qualche giorno fa Merino aveva già eliminato il Portogallo agli ottavi di finale, scrivendo forse la parola "fine" all'avventura mondiale di Cristiano Ronaldo: aveva a disposizione 5 minuti di gioco. Più o meno come quelli che De la Fuente gli ha regalato contro il Belgio. Ma in entrambi i casi sono bastati.







