Mikel Arteta reagisce alla "notizia molto triste" dell'esonero di Thomas Frank dal Tottenham, mentre l'allenatore dell'Arsenal lo definisce "un ottimo allenatore e un uomo straordinario".

Durante una conferenza stampa tenutasi mercoledì pomeriggio, al tecnico dell'Arsenal Arteta è stato chiesto cosa ne pensasse della decisione del club rivale del nord di Londra di separarsi dal proprio allenatore.

"Beh, è sempre una notizia molto triste quando un collega non continua a fare il suo lavoro, perché Thomas è un allenatore eccellente, è anche un uomo straordinario e lo ha dimostrato in campionato. Sappiamo dove siamo. Sappiamo che la nostra responsabilità va oltre la semplice prestazione", ha risposto Arteta. "A volte sono i risultati a determinare ciò che ci accade. Gli auguriamo tutto il meglio per qualsiasi cosa decida di fare in futuro".

Arteta è stato anche interrogato sul fatto che la Premier League stia diventando più impaziente, mentre gli è stato fatto notare che gli Spurs hanno ormai cambiato otto diversi allenatori durante il suo periodo alla guida dell'Arsenal.

"Non lo so. Non credo che si possano prendere tutti gli esempi allo stesso modo. Penso che il contesto di ogni club sia molto diverso, ma è sempre una possibilità", ha aggiunto.

"Penso che ogni epoca sia diversa in ogni club e in questa Premier League abbiamo due degli allenatori più iconici, Arsene e Sir Alex, che sono in carica da tantissimi anni. Questo ha cambiato molto entrambi i club. Non lo so.

"Dipende da molti fattori. Secondo me, il primo è avere i giocatori dalla propria parte, che amano quello che fanno e credono in quello che fai, è una cosa importante. Poi devi vincere molte partite perché, alla fine, se non lo fai, non continuerai a fare il tuo lavoro, e questa è la realtà del nostro lavoro".