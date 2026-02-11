Getty Images
Mikel Arteta reagisce alla "notizia molto triste" dell'esonero di Thomas Frank dal Tottenham, mentre l'allenatore dell'Arsenal lo definisce "un ottimo allenatore e un uomo straordinario".
- Getty Images Sport
Frank licenziato dagli Spurs dopo una stagione disastrosa
Frank lascia gli Spurs come il peggior allenatore in assoluto di un club della Premier League tra i sei più importanti. Il Tottenham rischia seriamente di essere trascinato in una lotta per evitare la retrocessione, avendo ormai totalizzato otto partite di campionato senza vittorie. La decisione di licenziare Frank è stata annunciata mercoledì.
Gli Spurs hanno dichiarato in un comunicato: "Il club ha deciso di cambiare l'allenatore della squadra maschile e Thomas Frank lascerà oggi il suo incarico.
Thomas era stato nominato nel giugno 2025 e noi eravamo determinati a dargli il tempo e il sostegno necessari per costruire insieme il futuro.
Tuttavia, i risultati e le prestazioni hanno portato il Consiglio di Amministrazione a concludere che a questo punto della stagione è necessario un cambiamento.
Durante tutto il suo periodo al Club, Thomas si è comportato con impegno incondizionato, dando il massimo per far progredire il Club. Desideriamo ringraziarlo per il suo contributo e gli auguriamo ogni successo per il futuro".
Arteta reagisce all'addio di Frank
Durante una conferenza stampa tenutasi mercoledì pomeriggio, al tecnico dell'Arsenal Arteta è stato chiesto cosa ne pensasse della decisione del club rivale del nord di Londra di separarsi dal proprio allenatore.
"Beh, è sempre una notizia molto triste quando un collega non continua a fare il suo lavoro, perché Thomas è un allenatore eccellente, è anche un uomo straordinario e lo ha dimostrato in campionato. Sappiamo dove siamo. Sappiamo che la nostra responsabilità va oltre la semplice prestazione", ha risposto Arteta. "A volte sono i risultati a determinare ciò che ci accade. Gli auguriamo tutto il meglio per qualsiasi cosa decida di fare in futuro".
Arteta è stato anche interrogato sul fatto che la Premier League stia diventando più impaziente, mentre gli è stato fatto notare che gli Spurs hanno ormai cambiato otto diversi allenatori durante il suo periodo alla guida dell'Arsenal.
"Non lo so. Non credo che si possano prendere tutti gli esempi allo stesso modo. Penso che il contesto di ogni club sia molto diverso, ma è sempre una possibilità", ha aggiunto.
"Penso che ogni epoca sia diversa in ogni club e in questa Premier League abbiamo due degli allenatori più iconici, Arsene e Sir Alex, che sono in carica da tantissimi anni. Questo ha cambiato molto entrambi i club. Non lo so.
"Dipende da molti fattori. Secondo me, il primo è avere i giocatori dalla propria parte, che amano quello che fanno e credono in quello che fai, è una cosa importante. Poi devi vincere molte partite perché, alla fine, se non lo fai, non continuerai a fare il tuo lavoro, e questa è la realtà del nostro lavoro".
I giocatori degli Spurs si sono stancati dell'amore di Frank per l'Arsenal
Secondo il Daily Telegraph, Frank ha deluso lo spogliatoio del Tottenham con le sue continue lodi all'Arsenal. Una fonte ha dichiarato: "Continuava a parlare ai giocatori dell'Arsenal e loro si sono stufati in fretta. Anche prima e dopo la partita all'Emirates, continuava a ripetere loro quanto fosse forte l'Arsenal. Alcuni pensavano: 'Smettila di parlare dell'Arsenal'".
Frank ha anche infastidito i tifosi menzionando la squadra "Invincibile" dell'Arsenal nella sua conferenza stampa di presentazione, quando ha insistito sul fatto che gli Spurs avrebbero "perso al 100% le partite", mentre è stato anche visto bere da una tazza con il marchio dell'Arsenal prima della sconfitta contro il Bournemouth a gennaio.
- Getty Images Sport
Il Tottenham cerca il successore prima del derby del nord di Londra
Il Tottenham spera di ingaggiare un nuovo allenatore, sia esso ad interim o permanente, prima del derby del nord di Londra di domenica prossima in casa contro l'Arsenal. Gli Spurs non battono i Gunners dal maggio 2022.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
