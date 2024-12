Il 2024 è stato un anno terribile per i bomber italiani: quasi nessuno ha segnato almeno dieci reti

Quasi nessun attaccante italiano è andato in doppia cifra in dieci mesi di Serie A, con cifre assolutamente risicate: le eccezioni sono minime.

Non è difficile rendersi conto di quanto l'Italia abbia dei problemi con i propri centravanti. Pochissimi, veramente pochissimi, sono quelli in grado di essere decisivi e prolifici in Serie A, sempre più schiacchiati da falsi nove, esterni, trequartisti e in generale da una concorrenza da parte delle stelle provenienti dall'estero. Ne ha fatto spese nel corso del tempo la Nazionale - eccezion fatta per l'Europeo vinto nel 2021 - e in generale come vengono considerate le punte italiane all'estero.

Il 2024 è stato un anno ancor più duro per gli attaccanti italiani, capaci di segnare pchi goal nel corso di dieci mesi, tra l'ultima parte della stagione 2023/2024 e i primi mesi dell'annata 2024/2025.

A segnare in Serie A solo i soliti noti, e comunque anche in questo caso non proprio con dati fantascientifici, che monopolizzano la classifica dei migliori attaccanti in goal durante l'anno solare. Tra esterni, centrocampisti e 'intrusi' del goal.