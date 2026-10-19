I migliori allenatori liberi sul mercato: dall'irraggiungibile Guardiola a Conte, da Montella a Thiago Motta, i tecnici attualmente disponibili e i possibili nomi per le panchine di Juventus e Napoli

Pep Guardiola

Antonio Conte

Arne Slot

Julian Nagelsmann

Meglio precisarlo subito: Pep Guardiola è nella lista, ma al contempo è meglio depennarlo. Perché più volte l'ex manager del City ha spiegato di volersi prendere un anno sabbatico, senza tornare già in questa stagione. Paolo Maldini e Leonardo hanno provato a dargli in mano l'Italia, ma senza successo. Era prevedibile, francamente. Senza contare che un plurivincente come lui, abituato ai lussi di Manchester e prima ancora di Barcellona e Monaco di Baviera, difficilmente accetterebbe di "sporcarsi le mani" in due club così in difficoltà come Juventus e Napoli.

Il caso di Antonio Conte è leggermente diverso: nemmeno lui è abituato a entrare in corsa, però l'ha già fatto qualche anno fa al Tottenham e potrebbe anche ripetersi. Non è un caso che, recentemente, il suo nome sia stato accostato al Manchester United per un'eventuale sostituzione di Michael Carrick. Lo stesso Conte ha spiegato di voler allenare "un club che ha perso di vista la propria storia". A Napoli ha già dato e non tornerà, alla Juve invece...

Arne Slot e Julian Nagelsmann sono disoccupati da qualche mese: il primo da quando ha lasciato il Liverpool al termine della scorsa (deludente) stagione, il secondo dopo il disastro ai Mondiali nelle vesti di commissario tecnico. Slot era stato accostato al Milan in estate, prima che i rossoneri virassero su Ruben Amorim: potrebbe rappresentare un'idea fattibile sia per la Juventus che per il Napoli.