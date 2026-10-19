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I migliori allenatori liberi sul mercato: dall'irraggiungibile Guardiola a Conte, da Montella a Thiago Motta, i tecnici attualmente disponibili e i possibili nomi per le panchine di Juventus e Napoli

Calciomercato
Juventus
Napoli
A. Conte
P. Guardiola
S. Pioli
T. Motta
V. Montella
A. Slot
D. Deschamps

Traballano le panchine di Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri dopo le sconfitte di Juventus e Napoli rispettivamente contro Lazio e Venezia: ma quali sono i migliori allenatori attualmente disponibili sul mercato?

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11 punti una, 10 l'altra. La vetta già lontanissima. Un weekend da dimenticare in fretta. Juventus e Napoli sono già a un primo bivio stagionale dopo le sconfitte contro Lazio e Venezia. E pure Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri.

I due doppi ex sono già sulla graticola a causa di un avvio di stagione complicatissimo per le squadre che allenano. Sia a Torino che a Napoli, le voci di chi ne chiede l'esonero sono in aumento quasi vertiginoso dopo quel che è accaduto tra sabato e domenica. Ed è uno scenario, questo, che in caso di ulteriori scivoloni non può e non deve essere escluso.

Non si può farlo anche per un motivo: sono tanti gli allenatori liberi sul mercato, pronti a prendere in corsa le redini della Juventus così come del Napoli, riportandosi in pista anche a stagione iniziata.

Chi potrebbe sostituire, dunque, Spalletti alla Juventus e Allegri al Napoli nel caso la situazione nelle rispettive squadre precipitasse in maniera tale da portare al ribaltone in panchina? Tutti i nomi disponibili, tra sogni irraggiungibili, vecchie conoscenze e soluzioni d'emergenza.


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  • Pep Guardiola(C)Getty Images

    GUARDIOLA E CONTE: I TOP SUL MERCATO

    • Pep Guardiola
    • Antonio Conte
    • Arne Slot
    • Julian Nagelsmann

    Meglio precisarlo subito: Pep Guardiola è nella lista, ma al contempo è meglio depennarlo. Perché più volte l'ex manager del City ha spiegato di volersi prendere un anno sabbatico, senza tornare già in questa stagione. Paolo Maldini e Leonardo hanno provato a dargli in mano l'Italia, ma senza successo. Era prevedibile, francamente. Senza contare che un plurivincente come lui, abituato ai lussi di Manchester e prima ancora di Barcellona e Monaco di Baviera, difficilmente accetterebbe di "sporcarsi le mani" in due club così in difficoltà come Juventus e Napoli.

    Il caso di Antonio Conte è leggermente diverso: nemmeno lui è abituato a entrare in corsa, però l'ha già fatto qualche anno fa al Tottenham e potrebbe anche ripetersi. Non è un caso che, recentemente, il suo nome sia stato accostato al Manchester United per un'eventuale sostituzione di Michael Carrick. Lo stesso Conte ha spiegato di voler allenare "un club che ha perso di vista la propria storia". A Napoli ha già dato e non tornerà, alla Juve invece...

    Arne Slot e Julian Nagelsmann sono disoccupati da qualche mese: il primo da quando ha lasciato il Liverpool al termine della scorsa (deludente) stagione, il secondo dopo il disastro ai Mondiali nelle vesti di commissario tecnico. Slot era stato accostato al Milan in estate, prima che i rossoneri virassero su Ruben Amorim: potrebbe rappresentare un'idea fattibile sia per la Juventus che per il Napoli.

  • I BIG ALL'ESTERO SENZA PANCHINA

    • Thomas Frank
    • Ernesto Valverde
    • Roberto Martinez
    • Marcelino
    • Marcelo Bielsa

    Uno dei nomi più prestigiosi nell'elenco degli allenatori stranieri liberi sul mercato, Guardiola escluso, è quello di Ernesto Valverde: l'allenatore basco ha chiuso al termine della scorsa annata l'ennesima parentesi sulla panchina dell'Athletic e all'estero ha già allenato l'Olympiacos. Nel curriculum vanta anche un triennio al Barcellona.

    Marcelino avrebbe potuto allenare in Serie A una decina d'anni fa: l'Inter arrivò vicina a ingaggiarlo, poi scelse Frank De Boer. Dopo due anni e mezzo al Villarreal è senza squadra così come lo sono il Loco Bielsa e Roberto Martinez, entrambi liberi dopo i Mondiali, e Thomas Frank, il primo dei tre manager scelti dal Tottenham nel caotico 2025/26.

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  • DA MOTTA A PIOLI: GLI ITALIANI ALLA FINESTRA

    • Thiago Motta
    • Stefano Pioli
    • Vincenzo Montella

    E poi ci sono gli italiani che aspettano una chiamata. Come Vincenzo Montella, originario di Pomigliano d'Arco: al Napoli è legato pur non avendoci mai giocato e non avendolo mai allenato, e non è un caso che il suo nome sia già emerso come possibile post Allegri. Ma l'esperienza con la Turchia, iniziata benissimo, si è conclusa in maniera pessima.

    Non ha allenato nell'ultima stagione, nonostante sia stato accostato a più di un club di Serie A, Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano è rimasto scottato dalla negativa esperienza alla Juventus, ma presto o tardi tornerà in panchina. Potrebbe essere un'opzione per il Napoli, a cui è già stato vicino negli scorsi anni: completamente escluso, invece, un ritorno a Torino. Anche perché a giugno è scattata la clausola per la risoluzione anticipata del suo contratto, che sarebbe scaduto nel 2027.

    E Stefano Pioli? Anche lui ha perso prestigio, come Motta. La disastrosa seconda esperienza alla Fiorentina, conclusa dopo pochi mesi, ha lasciato il segno. Ma solo pochi anni prima il tecnico emiliano aveva conquistato lo Scudetto al Milan. Sia la Juve che il Napoli potrebbero pensare a lui.

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  • Didier Deschamps⒞Getty Images

    A VOLTE RITORNANO: GLI EX SERIE A

    • Didier Deschamps
    • Igor Tudor
    • Sergio Conceiçao
    • Rudi Garcia
    • Dejan Stankovic

    Ci sono poi gli stranieri che in Serie A hanno già allenato. E che qualche delusione l'hanno collezionata. Come Igor Tudor alla Juventus, o Rudi Garcia al Napoli. Anche qui, pensare a un ritorno del croato a Torino o del francese a Napoli rasenta la fantascienza. Lo stesso Napoli aveva sondato Sergio Conceiçao nel 2021, prima di affidarsi a Luciano Spalletti: altro allenatore libero, occhio a una Serie A bis dopo il Milan.

    Per quanto riguarda Didier Deschamps, il rapporto con la Juventus lo conoscono tutti. Sia da giocatore, tra uno Scudetto e la Champions League del 1996, che da allenatore: "Didì" accettò di allenare in Serie B, conquistò la promozione, poi se ne andò in disaccordo con la dirigenza facendo posto a Claudio Ranieri. E se completasse la riconciliazione vent'anni dopo?

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  • LE OPZIONI PER LA JUVENTUS IN CASO DI ESONERO DI SPALLETTI

    • Antonio Conte
    • Didier Deschamps
    • Stefano Pioli

    Detto di Deschamps, e già menzionato Pioli, è evidente come il sogno di gran parte della tifoseria della Juventus abbia un nome e un cognome stampati nella mente: quelli di Antonio Conte. E chi, sennò?

    Si tratta dell'allenatore che ha allenato l'Inter, vero. E che, di fatto, ha cominciato a spostare gli equilibri della Serie A dalla Milano nerazzurra. Oltre ad essersene andato sbattendo la porta nel 2014. Ma è anche il tecnico che ha dato vita al ciclo dei nove Scudetti di fila, che ha riportato orgoglio, ambizione e vittorie dopo Calciopoli. E poi il capolavoro di Napoli, il più recente, non l'ha dimenticato nessuno.

  • I POSSIBILI SOSTITUTI DI ALLEGRI A NAPOLI

    • Vincenzo Montella
    • Thiago Motta
    • Stefano Pioli

    A Napoli la situazione è ben diversa: in caso di esonero di Allegri, un nome davvero forte e dall'accettazione unanime non c'è. Non lo è Montella, ma non lo sono nemmeno Thiago Motta e Pioli. Un'eccezione si può però fare per Thiago: è il più giovane dei tre, a Bologna aveva proposto un calcio bello e brillante, conquistando una storica qualificazione alla Champions League. E a De Laurentiis è sempre piaciuto. Anche se a Torino non è riuscito a imporsi.

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