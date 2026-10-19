I migliori allenatori liberi sul mercato: dall'irraggiungibile Guardiola a Conte, da Montella a Thiago Motta, i tecnici attualmente disponibili e i possibili nomi per le panchine di Juventus e Napoli

11 punti una, 10 l'altra. La vetta già lontanissima. Un weekend da dimenticare in fretta. Juventus e Napoli sono già a un primo bivio stagionale dopo le sconfitte contro Lazio e Venezia. E pure Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri.
I due doppi ex sono già sulla graticola a causa di un avvio di stagione complicatissimo per le squadre che allenano. Sia a Torino che a Napoli, le voci di chi ne chiede l'esonero sono in aumento quasi vertiginoso dopo quel che è accaduto tra sabato e domenica. Ed è uno scenario, questo, che in caso di ulteriori scivoloni non può e non deve essere escluso.
Non si può farlo anche per un motivo: sono tanti gli allenatori liberi sul mercato, pronti a prendere in corsa le redini della Juventus così come del Napoli, riportandosi in pista anche a stagione iniziata.
Chi potrebbe sostituire, dunque, Spalletti alla Juventus e Allegri al Napoli nel caso la situazione nelle rispettive squadre precipitasse in maniera tale da portare al ribaltone in panchina? Tutti i nomi disponibili, tra sogni irraggiungibili, vecchie conoscenze e soluzioni d'emergenza.
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