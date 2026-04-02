Miglior giocatore, miglior giovane e miglior goal: la Juventus si prende tutti i premi di marzo

Ancora De Siervo, stavolta a proposito del premio di miglior Under 23 assegnato a Yildiz:

"Si conferma tra le stelle più luminose del nostro campionato. A soli 20 anni è già decisivo in Serie A. E non è un caso: è il primo straniero Under 21 a raggiungere la doppia cifra con la maglia bianconera, con 10 gol e 6 assist in 29 partite giocate nella stagione 2025/2026"

"Yildiz è un talento dotato di estro, classe e coraggio. Al suo terzo titolo individuale in stagione, dopo il Player of the Month di agosto e il Rising Star di novembre, è stato determinante per la Juventus, con due reti e due assist in quattro partite a marzo. Il suo goal al Sassuolo è stato il punto di svolta, consegnandogli un record che certifica il suo talento cristallino e lo pone tra i migliori giovani talenti del calcio mondiale".