Miglior giocatore, miglior giovane e miglior goal: la Juventus si prende tutti i premi di marzo

I tifosi della Juventus sperano che il mese di aprile possa essere quello che riporterà i bianconeri in Champions, dopo un marzo in cui sono arrivati otto punti in quattro partite, frutto di due successi e due pareggi.
Un mese, quello passato, in cui la Lega di Serie A ha deciso di premiare i giocatori di Madama per le prestazioni contro Roma, Pisa, Udinese e Sassuolo.
Tutti e tre i premi principali della Serie A, ovvero quelli che vengono assegnati mese dopo mese, sono andati ai giocatori della Juventus: Boga è stato eletto miglior calciatore del campionato per marzo, mentre Yildiz l'Under 23 numero uno. A conquistare un premio anche Conceicao, quest'ultimo in virtù del goal segnato contro la Roma.