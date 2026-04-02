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Jeremie Boga JuventusGetty Images
Francesco Schirru

Miglior giocatore, miglior giovane e miglior goal: la Juventus si prende tutti i premi di marzo

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Juventus

La Serie A ha assegnato il premio come miglior giocatore di marzo a Boga, mentre come miglior giovane è stato scelto Yildiz. Il miglior goal? Quello di Conceicao contro la Roma, battuto Folorunsho in Parma-Cagliari.

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I tifosi della Juventus sperano che il mese di aprile possa essere quello che riporterà i bianconeri in Champions, dopo un marzo in cui sono arrivati otto punti in quattro partite, frutto di due successi e due pareggi.

Un mese, quello passato, in cui la Lega di Serie A ha deciso di premiare i giocatori di Madama per le prestazioni contro Roma, Pisa, Udinese e Sassuolo.

Tutti e tre i premi principali della Serie A, ovvero quelli che vengono assegnati mese dopo mese, sono andati ai giocatori della Juventus: Boga è stato eletto miglior calciatore del campionato per marzo, mentre Yildiz l'Under 23 numero uno. A conquistare un premio anche Conceicao, quest'ultimo in virtù del goal segnato contro la Roma.

  • BOGA MVP DI SERIE A A MARZO

    "Grande impatto sul nostro campionato di Jeremie Boga, a cui sono bastati 230 minuti per segnare tre reti in quattro presenze e convincere i tifosi della Serie A a sceglierlo come miglior calciatore del mese di marzo" ha affermato Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A.

    "Tornato in Italia a gennaio dopo l’esperienza al Nizza, Boga ha risposto subito presente guadagnandosi sempre più spazio nell’attacco della Juventus, facendosi trovare pronto e segnando goal che hanno portato punti pesanti ai bianconeri nella lotta per un posto in Champions League"

    "Rapidità e imprevedibilità sono da sempre il suo marchio di fabbrica; Spalletti potrà contare certamente su una freccia in più nella faretra del suo reparto offensivo per questo emozionante finale di stagione".

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  • YILDIZ MIGLIOR UNDER 23

    Ancora De Siervo, stavolta a proposito del premio di miglior Under 23 assegnato a Yildiz:

    "Si conferma tra le stelle più luminose del nostro campionato. A soli 20 anni è già decisivo in Serie A. E non è un caso: è il primo straniero Under 21 a raggiungere la doppia cifra con la maglia bianconera, con 10 gol e 6 assist in 29 partite giocate nella stagione 2025/2026"

    "Yildiz è un talento dotato di estro, classe e coraggio. Al suo terzo titolo individuale in stagione, dopo il Player of the Month di agosto e il Rising Star di novembre, è stato determinante per la Juventus, con due reti e due assist in quattro partite a marzo. Il suo goal al Sassuolo è stato il punto di svolta, consegnandogli un record che certifica il suo talento cristallino e lo pone tra i migliori giovani talenti del calcio mondiale".

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  • IL GOAL DI CONCEICAO

    Nel 3-3 dello scorso primo marzo, Conceicao ha segnato un gran goal dalla distanza contro la Roma, siglando il momentaneo 1-1.

    "Il goal messo a segno dall'esterno della Juventus nel match dello scorso 1 marzo contro la Roma è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Calcio Serie A" rivela De Siervo.

    "La splendida conclusione di sinistro ha permesso a Francisco Conceicao di superare nelle votazioni la magia dalla lunga distanza di Michael Folorunsho contro il Parma".

    Niente da fare dunque per il giocatore del Cagliari, battuto in volata.

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