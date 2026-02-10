Michael Owen avverte il consiglio di amministrazione del Manchester United che DEVONO nominare Michael Carrick, spiegando ai Red Devils perché dovrebbero evitare Thomas Tuchel e Mauricio Pochettino.

L'ex attaccante dello United Owen, intervistato da casino.org, di cui è ora ambasciatore nel Regno Unito per il sito di comparazione dei casinò online, ha dichiarato a GOAL, alla domanda su cosa dovrebbero fare i Red Devils per riempire la panchina: "Penso che il Manchester United farà la cosa giusta e non si limiterà a reagire d'impulso dicendo 'domani affidiamo l'incarico a Michael Carrick'. Ma se qualificherà il Manchester United per la Champions League e vedremo il proseguimento di queste prestazioni - ovviamente a un certo punto finirà - la cosa più impressionante è il modo in cui stanno giocando. Stanno giocando bene. Quella partita contro il Manchester City, non ho mai visto il Manchester United giocare così in una partita singola da più di un decennio.

"E questo è continuato. Da allora hanno giocato molto bene. Si vede la fiducia. So che molti hanno detto che non si può dare il posto a Michael Carrick a prescindere. Non potrei essere più in disaccordo.

“Il Manchester United, nell'ultimo decennio circa, ha provato assolutamente tutto. Ha puntato su vincitori nati, su giocatori affermati, su ex giocatori, sulle nuove promesse provenienti da diversi paesi, sui veterani. Ha provato di tutto. L'unico allenatore che potrebbe - supponiamo, partendo dal presupposto che continui - improvvisamente sembra riuscire a ottenere il meglio dai giocatori, il pubblico è entusiasta, la fiducia è alle stelle, sembra esserci stabilità, capisce il club, ha il comportamento giusto, è una persona perbene che ha fatto tanta fatica. Immaginate se si qualificasse per la Champions League e facesse così bene e poi gli dicessero "grazie per il lavoro Michael, ora assumeremo qualcun altro" e il Manchester United tornasse a quello che è successo negli ultimi 10-12 anni. Parliamo di spararsi sui piedi! È sotto il vostro naso".