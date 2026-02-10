Getty/GOAL
Michael Owen avverte il consiglio di amministrazione del Manchester United che DEVONO nominare Michael Carrick, spiegando ai Red Devils perché dovrebbero evitare Thomas Tuchel e Mauricio Pochettino.
Carrick nominato allenatore ad interim dopo l'esonero di Amorim
L'ascia è caduta su un allenatore portoghese all'Old Trafford dopo che questi non è riuscito a risollevare le sorti della squadra di punta della Premier League. Il suo ostinato rifiuto di modificare il sistema 3-4-2-1, da lui prediletto, si è rivelato alla fine fatale per Amorim.
Darren Fletcher ha assunto temporaneamente la guida della squadra, dopo essere stato promosso dalla squadra Under 18, prima che le redini fossero affidate all'ex centrocampista dello United ed ex assistente allenatore Carrick. Quest'ultimo ha guidato la squadra a quattro vittorie consecutive, risultati che hanno riportato i Red Devils in corsa per la qualificazione alla Champions League.
Roy Keane e altri hanno chiesto se Carrick debba ottenere un contratto a tempo pieno indipendentemente dal risultato finale dello United. Molti sono dell'opinione che si debba cercare una figura più esperta, come quelle che attualmente guidano l'Inghilterra, il Brasile e la nazionale statunitense in vista dei Mondiali del 2026.
Perché Carrick è la scelta giusta per portare avanti il Manchester United
L'ex attaccante dello United Owen, intervistato da casino.org, di cui è ora ambasciatore nel Regno Unito per il sito di comparazione dei casinò online, ha dichiarato a GOAL, alla domanda su cosa dovrebbero fare i Red Devils per riempire la panchina: "Penso che il Manchester United farà la cosa giusta e non si limiterà a reagire d'impulso dicendo 'domani affidiamo l'incarico a Michael Carrick'. Ma se qualificherà il Manchester United per la Champions League e vedremo il proseguimento di queste prestazioni - ovviamente a un certo punto finirà - la cosa più impressionante è il modo in cui stanno giocando. Stanno giocando bene. Quella partita contro il Manchester City, non ho mai visto il Manchester United giocare così in una partita singola da più di un decennio.
"E questo è continuato. Da allora hanno giocato molto bene. Si vede la fiducia. So che molti hanno detto che non si può dare il posto a Michael Carrick a prescindere. Non potrei essere più in disaccordo.
“Il Manchester United, nell'ultimo decennio circa, ha provato assolutamente tutto. Ha puntato su vincitori nati, su giocatori affermati, su ex giocatori, sulle nuove promesse provenienti da diversi paesi, sui veterani. Ha provato di tutto. L'unico allenatore che potrebbe - supponiamo, partendo dal presupposto che continui - improvvisamente sembra riuscire a ottenere il meglio dai giocatori, il pubblico è entusiasta, la fiducia è alle stelle, sembra esserci stabilità, capisce il club, ha il comportamento giusto, è una persona perbene che ha fatto tanta fatica. Immaginate se si qualificasse per la Champions League e facesse così bene e poi gli dicessero "grazie per il lavoro Michael, ora assumeremo qualcun altro" e il Manchester United tornasse a quello che è successo negli ultimi 10-12 anni. Parliamo di spararsi sui piedi! È sotto il vostro naso".
I Red Devils esortati a evitare Tuchel, Pochettino & Co.
Owen, che ha assaporato la gloria del titolo della Premier League con lo United nel 2010-11, ha continuato dicendo: "Michael non mi ringrazierà per averlo detto, ma è un'opzione perfetta. Non costerà molto, le finanze del Manchester United non sono nelle migliori condizioni al momento, quindi ecco un ragazzo che vive lì, lo capisce, ha la famiglia nella zona, nessun problema di ambientamento, nessun problema con la lingua, nessun problema con nulla, è lì che aspetta e probabilmente potresti averlo per una frazione del prezzo di qualsiasi altro allenatore. Inoltre non devi riscattarlo da nessun altro contratto.
Inoltre, alcuni di questi allenatori di cui si parla sono tutti ai Mondiali. Se voleste assumerli, dovreste aspettare la fine dei Mondiali e avreste circa una o due settimane prima che possano iniziare.
“Si tratta di un lavoro importante che richiede molta pianificazione. Ecco qualcuno che è disponibile, che può iniziare a discutere la questione, non ora ma nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Non potrei essere più in disaccordo con chi dice ‘comunque sia, non dovrebbe essere qui’. Non riesco a capirlo”.
Calendario del Manchester United 2025-26: alla ricerca della quinta vittoria consecutiva
Il Carrick cercherà di conquistare la quinta vittoria consecutiva, consentendo al fan virale The United Strand di ottenere il tanto atteso taglio di capelli, quando i Red Devils affronteranno martedì il West Ham, squadra a rischio retrocessione. Una decisione sui piani manageriali a lungo termine sarà presa alla fine della stagione 2025-26.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
