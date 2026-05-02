Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Michael Carrick Man Utd GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Michael Carrick può conquistare la panchina del Manchester United battendo il Liverpool, ma per affermarsi a lungo termine all’Old Trafford deve ancora imparare molto

Opinion
Manchester United
M. Carrick
Premier League
Manchester United vs Liverpool
Storie

Michael Carrick sarà quasi sicuramente confermato allenatore del Manchester United anche per la prossima stagione, ma restano molti dubbi sulla sua capacità di fare il salto di qualità.

Pubblicità

Da tre anni il Manchester United non batte tutti i rivali della "Big Six" in una stagione, ora l'allenatore ad interim Michael Carrick può completare l'opera vincendo domenica contro il Liverpool. Se la squadra conquisterà anche il terzo posto in Premier League, sarà difficile negargli la panchina anche per la prossima stagione.

All’esordio, Carrick ha battuto il Manchester City e poi ha firmato la vittoria in trasferta contro l’Arsenal. Il successo sul Tottenham, ancora tra le “Big Six” pur lottando per non retrocedere, ha portato a quattro le vittorie di fila. L’entusiasmo è però calato con i pareggi contro West Ham e Bournemouth e per le sconfitte con Newcastle e Leeds.

Il successo a Stamford Bridge, il primo in sei anni, ha ridato slancio al progetto di Carrick, e la vittoria di lunedì sul Brentford ha portato lo United a un passo dal quinto posto e dal ritorno in Champions League. Il Liverpool, pur con 10 sconfitte, è ancora campione in carica e rivale storico dello United, perciò la partita di domenica resta fondamentale per Carrick.

Il tecnico dovrebbe ricevere un nuovo contratto a prescindere dal risultato contro la squadra di Arne Slot, ma una vittoria lo confermerebbe definitivamente.

  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    MEGLIO DI TUTTI IN PREMIER

    I risultati parlano da soli: sotto la guida di Carrick, lo United ha disputato 12 partite, vincendone 8, pareggiandone 2 e perdendone 2, totalizzando 26 punti. Se la stagione fosse iniziata quando è arrivato, la squadra sarebbe in testa alla Premier League.

    Ruben Amorim prima di lui aveva totalizzato 31 punti in 20 gare di campionato al momento dell’esonero. Lo United ha segnato 24 goal e ne ha subiti 14, con una differenza reti di +10; Amorim, invece, aveva 34 goal fatti e 30 subiti, con un +4. Va ricordato che, l’anno prima, lo United aveva chiuso al 15° posto con una differenza reti di -10.

    I giocatori sembrano avere un buon rapporto con Carrick, anche se è ovvio che difficilmente ammetterebbero il contrario. Rispetto ad Amorim, però, il legame tra l’allenatore e la rosa appare nettamente migliorato.

    "Sa come parlarci", ha detto Bryan Mbeumo il mese scorso. Amad Diallo ha aggiunto: "Sta facendo tantissimo per la squadra, ha molta esperienza, conosce il club e ne ha anche il DNA. Pensiamo che sia l'uomo giusto e siamo davvero contenti di quello che sta facendo".

    • Pubblicità
  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN UTDAFP

    OBIETTIVI MASSIMI

    A differenza di Amorim, che ha definito la sua squadra la peggiore della storia del club, Carrick non si accontenta dei progressi fatti. Nonostante la quasi certa qualificazione alla Champions League dopo la vittoria sul Brentford, ha chiarito che per lui non è un vero traguardo: da giocatore lo United puntava ogni anno alla vittoria in Premier e in Champions.

    "La Champions è importante, ma non dobbiamo esagerare con i festeggiamenti. Vogliamo migliorare in classifica e raccogliere più punti. Se nella prossima stagione faremo acquisti adeguati e tutto andrà per il meglio, non ci saranno limiti per noi.

    Ora siamo in una posizione forte. A febbraio e marzo non vogliamo ritrovarci alla deriva come quest'anno. Dobbiamo essere in lizza per vincere i trofei più importanti."


  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    BUONI RISULTATI, MENO IL GIOCO

    Nonostante i suoi ultimi quattro mesi impeccabili e il ritorno dello United in Champions League dopo tre anni, molti tifosi restano scettici sulla capacità di Carrick di fare il salto di qualità.

    Anche se Sir Jim Ratcliffe gli concedesse di proseguire il progetto, Carrick dovrebbe ancora dimostrare di non essere un altro Ole Gunnar Solskjaer.

    Pur con risultati positivi, le prestazioni non sempre hanno convinto: qualcuno potrebbe ricordare le prime due gare con City e Arsenal, favorite da due splendidi tiri da lontano di Patrick Dorgu e Matheus Cunha.

    La vittoria sul Tottenham è arrivata grazie all’espulsione di Cristian Romero, e la rimonta contro il Crystal Palace è stata favorita dal rigore e dall’espulsione di Maxence Lacroix, decisi in modo controverso dal VAR.

  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    LE CRITICHE

    Il portiere Senne Lammens è stato eletto miglior giocatore della partita contro l'Everton. Casemiro aveva ricevuto lo stesso riconoscimento contro il Brentford, ma Lammens ha dimostrato di meritarlo.

    Contro il Leeds la squadra si è sbloccata solo nel secondo tempo, in dieci uomini, mentre col Newcastle non ha sfruttato l’espulsione di un avversario, perdendo come era accaduto in casa con l’Everton sotto Amorim.

    Carrick è stato criticato per la lentezza nelle sostituzioni, soprattutto contro il West Ham. Con il Brentford è stato più reattivo, inserendo Mazraoui per Amad all’intervallo, ma non è il tipo di cambio offensivo che i tifosi dello United amano vedere.

    Da quando è in panchina, il tecnico ad interim ha affrontato un calendario agevole, ma molti tifosi ritengono che non abbia ancora dato alla squadra un'identità chiara, nonostante il tempo extra in allenamento.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    MANCANZA DI ALTERNATIVE

    La carenza di candidati di alto livello, dovuta all’indisponibilità di Luis Enrique e Thomas Tuchel, ha portato molti a considerare Carrick la scelta più logica per ora. Gli unici altri nomi citati con una certa serietà sono Julian Nagelsmann, sotto contratto con la Germania fino al 2028, e Andoni Iraola.

    L’allenatore basco è interessante perché sta per diventare free agent e, secondo il Telegraph, è emerso come rivale dell’ultima ora per Carrick. Con il Bournemouth ha fatto miracoli, vendendo i migliori giocatori ogni stagione eppure proponendo un calcio emozionante.

    Il rischio è che l’incessante pressione dei media e gli ego dello spogliatoio lo travolgano, come successe ad Amorim; in tal caso, i dirigenti verrebbero criticati per non aver confermato Carrick.


  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-BRENTFORDAFP

    TROPPO RISCHIOSO CAMBIARE

    Jamie Carragher ha sintetizzato bene la situazione: "Nessun rivale in Premier o Champions proverà timore per Michael Carrick alla guida del Manchester United la prossima stagione. Ma per il momento è la scelta giusta: sa di non essere ancora un tecnico top e accetterebbe un biennale a basso costo, in linea con la visione di Ratcliffe".

    Il suo passato da giocatore chiave di una delle migliori squadre della storia del club e il grande affetto dei tifosi lo rendono, come fu per Solskjaer, un volto gradito in un contesto poco amato dalla tifoseria.

    La sua gestione costante ha finora distolto l’attenzione da Ratcliffe, almeno fino alla sua prossima intervista controversa. Anche se Carrick non garantisce emozioni, ha riportato il club sulla strada giusta ed è troppo rischioso cambiare rotta.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Liverpool crest
Liverpool
LIV