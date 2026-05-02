Da tre anni il Manchester United non batte tutti i rivali della "Big Six" in una stagione, ora l'allenatore ad interim Michael Carrick può completare l'opera vincendo domenica contro il Liverpool. Se la squadra conquisterà anche il terzo posto in Premier League, sarà difficile negargli la panchina anche per la prossima stagione.

All’esordio, Carrick ha battuto il Manchester City e poi ha firmato la vittoria in trasferta contro l’Arsenal. Il successo sul Tottenham, ancora tra le “Big Six” pur lottando per non retrocedere, ha portato a quattro le vittorie di fila. L’entusiasmo è però calato con i pareggi contro West Ham e Bournemouth e per le sconfitte con Newcastle e Leeds.

Il successo a Stamford Bridge, il primo in sei anni, ha ridato slancio al progetto di Carrick, e la vittoria di lunedì sul Brentford ha portato lo United a un passo dal quinto posto e dal ritorno in Champions League. Il Liverpool, pur con 10 sconfitte, è ancora campione in carica e rivale storico dello United, perciò la partita di domenica resta fondamentale per Carrick.

Il tecnico dovrebbe ricevere un nuovo contratto a prescindere dal risultato contro la squadra di Arne Slot, ma una vittoria lo confermerebbe definitivamente.