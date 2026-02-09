(C)Getty Images
Michael Carrick ha rivelato quali due grandi allenatori gli impedirebbero di ottenere il posto di allenatore del Manchester United in pianta stabile, mentre l'ex stella dei Red Devils esorta il club a "cavalcare l'onda" con l'allenatore ad interim.
Il Carrick United in grande spolvero
Secondo Gary Neville, lo United ha già avviato il processo di assunzione di un allenatore permanente e aspetterà fino alla fine della stagione prima di prendere una decisione. Oliver Glasner e Andoni Iraola saranno liberi di firmare con qualsiasi squadra, mentre l'allenatore dell'Inghilterra Thomas Tuchel potrebbe essere libero dopo i Mondiali. Ma con ogni vittoria dello United, l'ipotesi di nominare Carrick allenatore permanente diventa sempre più convincente.
Carrick ha avuto il miglior inizio di qualsiasi altro allenatore dello United dopo Ole Gunnar Solskjaer, che era stato inizialmente nominato ad interim fino alla fine della stagione 2018-19, ma che ha poi ottenuto un contratto più lungo dopo una serie di 14 vittorie nelle prime 19 partite dopo essere subentrato a José Mourinho. Carrick ha detto che il club non prenderà una decisione "affrettata" come ha fatto allora.
L'ex centrocampista dello United Owen Hargreaves ritiene che il suo vecchio compagno di squadra Carrick dovrebbe essere il favorito, a meno che il club non riesca a convincere Tuchel o il tecnico del Paris Saint-Germain Luis Enrique ad accettare l'incarico.
«Come hai potuto non darglielo?»
Hargreaves, commentatore ed esperto di TNT Sports, ha dichiarato a GOAL: "Non vedo come non si possa darglielo. So che hanno avuto l'esperienza con Ole, ma lui è arrivato secondo e fino a un certo punto ha fatto un ottimo lavoro. Alla fine, nel calcio ci sono alti e bassi. Quando le cose vanno bene, bisogna godersele. In questo momento, il Man United sta andando bene. Quindi, se lui [Carrick] finisce terzo o quarto, considerando da dove sono partiti e tutto il clamore che c'è stato, come si fa a non darglielo?
"L'unica cosa che si potrebbe obiettare è l'esperienza, e se si potesse avere un Luis Enrique o un Tuchel, forse. Ma in questo momento, la cosa più importante non è l'allenatore o i giocatori, è che la squadra di calcio vinca, e la squadra di calcio sta vincendo, e Carras è l'artefice di tutto questo. Quindi perché cambiare?"
"I grandi nomi portano maggiori aspettative"
Hargreaves, che ha formato una prolifica coppia di centrocampisti con Carrick quando lo United ha vinto il titolo della Premier League e la Champions League nella stagione 2007-08, ha avvertito che gli allenatori di grande fama non sempre hanno successo all'Old Trafford, citando i mandati deludenti di Louis van Gaal e Mourinho. Ritiene che la soluzione migliore per lo United sia quella di costruire un progetto a lungo termine sotto la guida di Carrick, che in meno di un mese ha instaurato un forte legame con i giocatori.
Hargreaves ha spiegato: "Hanno già avuto due dei più grandi allenatori dell'ultimo decennio, a parte Carlo Ancelotti, Jurgen Klopp e Pep Guardiola, ovvero Van Gaal e Mourinho. I nomi non garantiscono il successo. Semmai, i nomi portano più aspettative, e diranno: 'Voglio questo' e 'Voglio quello'. Quindi possono davvero costruire qualcosa con qualcuno come Carras. E ovviamente, smettere di pensare a breve termine. Cavalcare l'onda finché va bene, il calcio va bene. I tifosi sono felici, tutti i giocatori sono felici".
Carrick "entra in sintonia" con i giocatori
Hargreaves ha incontrato Carrick per la prima volta nel 2001, quando giocava nella Nazionale Under 21 inglese. "Direi che è sempre stato lo stesso", ha aggiunto. "Penso che sia un grande complimento per lui, perché non è mai troppo euforico o troppo depresso. È semplicemente se stesso. È così difficile essere se stessi in questo ambiente in cui tutti cercano di trasformarti in qualcun altro. Lui è così a suo agio con se stesso.
"Si comporta con classe. Tratta tutti con rispetto. Ed è un ragazzo intelligente. Non ha bisogno di urlare o gridare. Osserva sempre. La gente pensa: "Oh, devo urlare come allenatore", ma tu sei lì per aiutare le persone a migliorare. Una delle cose che la gente dimentica è che si tratta di persone. Non si tratta di te. Sai, molti di questi ragazzi cercano di mettere se stessi al centro dell'attenzione.
"Sì, devi essere al comando, devi prendere decisioni nei momenti importanti. Ma alla fine hai delle persone che cercano di seguirti e devi ispirarle ad aiutarti, ad aiutare la squadra a fare bene. E penso che più persone riesci a raggiungere e a coinvolgere, meglio giocheranno per te. Deve capire di cosa ha bisogno lo United e trovare delle soluzioni, e tutti stanno giocando bene".
Lo United punta alla quinta vittoria consecutiva contro il West Ham
Carrick ha già ottenuto una serie di vittorie consecutive in meno di un mese alla guida dello United superiore a quella ottenuta da Amorim in 14 mesi e l'allenatore può eguagliare la serie di vittorie più lunga del club negli ultimi due anni quando la sua squadra farà visita al suo ex club, il West Ham, martedì, in diretta su TNT Sports.
