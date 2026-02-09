Michael Carrick ha rivelato quali due grandi allenatori gli impedirebbero di ottenere il posto di allenatore del Manchester United in pianta stabile, mentre l'ex stella dei Red Devils esorta il club a "cavalcare l'onda" con l'allenatore ad interim.

Hargreaves, commentatore ed esperto di TNT Sports, ha dichiarato a GOAL: "Non vedo come non si possa darglielo. So che hanno avuto l'esperienza con Ole, ma lui è arrivato secondo e fino a un certo punto ha fatto un ottimo lavoro. Alla fine, nel calcio ci sono alti e bassi. Quando le cose vanno bene, bisogna godersele. In questo momento, il Man United sta andando bene. Quindi, se lui [Carrick] finisce terzo o quarto, considerando da dove sono partiti e tutto il clamore che c'è stato, come si fa a non darglielo?

"L'unica cosa che si potrebbe obiettare è l'esperienza, e se si potesse avere un Luis Enrique o un Tuchel, forse. Ma in questo momento, la cosa più importante non è l'allenatore o i giocatori, è che la squadra di calcio vinca, e la squadra di calcio sta vincendo, e Carras è l'artefice di tutto questo. Quindi perché cambiare?"