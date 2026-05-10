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Mandela Keita Parma RomaGetty Images
Stefano Silvestri

"Mia madre non mangiava per dare il cibo a me": Mandela Keita ha segnato il primo goal in Serie A sotto i suoi occhi nella Festa della mamma

Serie A
Parma Calcio 1913 vs Roma
Parma Calcio 1913
Roma
M. Keita

Il centrocampista del Parma, che peraltro compie gli anni proprio oggi, ha illuso i ducali prima che Rensch e Malen firmassero la clamorosa rimonta della Roma. Il tutto sotto gli occhi della madre, commossa in tribuna.

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Alla fine Rensch e Malen, i due olandesi volanti della Roma, hanno firmato una controrimonta clamorosa dopo la rimonta del Parma. Ma Mandela Keita ha vissuto lo stesso una giornata da ricordare.

Il centrocampista belga ha segnato proprio oggi il suo primo goal in Serie A: quello del momentaneo 2-1, quello che ha illuso la squadra di Cuesta - già salva e tecnicamente senza più obiettivi in palio - prima di un caotico finale di partita.

La particolarità? Lo ha fatto proprio nella domenica della Festa della mamma. Una ricorrenza che, per Keita, ha un valore assolutamente particolare.

  • "MIA MADRE NON MANGIAVA PER DARE IL CIBO A ME"

    Qualche settimana fa, verso la fine di aprile, la Gazzetta dello Sport ha intervistato proprio Keita. E quando gli è stato chiesto se il calcio sia la cosa più importante della sua vita, l'ex Anversa ha risposto così:

    "Prima c’è la famiglia. Sono cresciuto da solo con mia mamma. Ho visto cose che un bambino non dovrebbe vedere, mia madre che faceva due lavori e, siccome non c’erano soldi, a volte non mangiava per dare il cibo a me. Adesso che, oltre a lei, ho due fratelli gemelli e una sorella, mi sento il capofamiglia. Loro non sono i miei fratelli, sono i miei piccolini. Il calcio è uno strumento per guadagnare e per far stare bene la mia famiglia". 

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  • LA COMMOZIONE DELLA MADRE IN TRIBUNA

    Bene: oggi è stata la giornata della Festa della mamma. E Mandela ha segnato proprio sotto gli occhi della madre, presente sulle tribune del Tardini con tanto di maglia del Parma per assistere alla gesta del figlio.

    Particolarmente commossa la mamma di Keita, che non è riuscita a trattenere le lacrime. Non lo ha fatto prima dell'inizio della partita, non lo ha fatto soprattutto dopo che il figlio ha realizzato la prima rete nel nostro campionato.

    Lo stesso Keita ha indicato proprio la madre dopo aver trafitto Svilar, con un sorriso a trentadue denti stampato sul volto e l'indice rivolto verso le tribune.

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  • "NON LO SAPEVO, UNA SORPRESA"

    Keita, in un primo momento, non era a conoscenza del fatto che la madre fosse presente in tribuna. E a Sky Sport, al termine della partita e nonostante la delusione per la sconfitta in extremis contro la Roma, ha parlato così:

    "Non lo sapevo, è stata una sorpresa. Non piango mai ma questa volta era difficile, abbiamo vissuto tante cose con mia mamma, è la persona più importante per me".

  • ANCHE IL COMPLEANNO

    La Festa della mamma, ironia della sorte, è caduta in coincidenza con un'altra importante ricorrenza: Keita ha compiuto gli anni proprio oggi. Il centrocampista è nato il 10 maggio 2002 e ha dunque spento 24 candeline.

    La sua festa di compleanno, alla fine, non è venuta in maniera perfetta: Rensch prima e Malen dal dischetto poi gliel'hanno parzialmente rovinata. Ma segnare sotto gli occhi della madre ha trasformato lo stesso questa giornata in qualcosa di speciale.

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