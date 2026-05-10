"Mia madre non mangiava per dare il cibo a me": Mandela Keita ha segnato il primo goal in Serie A sotto i suoi occhi nella Festa della mamma

Qualche settimana fa, verso la fine di aprile, la Gazzetta dello Sport ha intervistato proprio Keita. E quando gli è stato chiesto se il calcio sia la cosa più importante della sua vita, l'ex Anversa ha risposto così:

"Prima c’è la famiglia. Sono cresciuto da solo con mia mamma. Ho visto cose che un bambino non dovrebbe vedere, mia madre che faceva due lavori e, siccome non c’erano soldi, a volte non mangiava per dare il cibo a me. Adesso che, oltre a lei, ho due fratelli gemelli e una sorella, mi sento il capofamiglia. Loro non sono i miei fratelli, sono i miei piccolini. Il calcio è uno strumento per guadagnare e per far stare bene la mia famiglia".