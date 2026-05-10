"Mia madre non mangiava per dare il cibo a me": Mandela Keita ha segnato il primo goal in Serie A sotto i suoi occhi nella Festa della mamma

Alla fine Rensch e Malen, i due olandesi volanti della Roma, hanno firmato una controrimonta clamorosa dopo la rimonta del Parma. Ma Mandela Keita ha vissuto lo stesso una giornata da ricordare.
Il centrocampista belga ha segnato proprio oggi il suo primo goal in Serie A: quello del momentaneo 2-1, quello che ha illuso la squadra di Cuesta - già salva e tecnicamente senza più obiettivi in palio - prima di un caotico finale di partita.
La particolarità? Lo ha fatto proprio nella domenica della Festa della mamma. Una ricorrenza che, per Keita, ha un valore assolutamente particolare.