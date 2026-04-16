La nuova posizione ha evidenziato un altro aspetto del brasiliano. Oltre la duttilità già mostrata in passato, giocando anche da terzino con Jesse Marsch al Leeds. Al Barcellona, però, il suo ritmo ha compensato le gambe stanche di Robert Lewandowski, permettendo a Yamal di restare più alto a destra. In pratica, Raphinha giocava fuori ruolo e faceva il lavoro di tre. Ma non importa: è sempre stato così. Guardatelo e i vostri occhi vagheranno per lo schermo: non sta mai fermo, corre con la palla e vuole recuperarla subito.

"Sono sempre stato un giocatore molto attivo, in difesa e in attacco. È una cosa personale", spiega. Un po' più di responsabilità, e un ruolo finalmente chiaro, lo hanno reso un giocatore di livello mondiale. Alla fine della stagione 2024-25 contava 59 gol o assist, vincendo Liga e Copa del Rey e sfiorando la finale di Champions. I suoi numeri gli valgono solo il quinto posto nel Pallone d’Oro. Yamal arriva secondo, Dembélé vince. Poco dopo Raphinha ha dichiarato che il premio sarebbe dovuto andare a lui.

"A mio parere, se fosse stato basato sull'intera stagione, me lo sarei meritato. Avrei messo Lamine [al secondo posto] e Pedri [al terzo] nella classifica finale, con Dembélé al quarto", ha detto.

Un tempo era una macchina da lavoro; oggi è più espressivo e una star mondiale. Il ragazzo che partecipò alla festa di Ronaldinho ora pubblicizza uno dei più grandi marchi di birra al mondo. È un modo perfetto per ritrovarsi con amici e famiglia a guardare una partita a casa. Non c’è niente di meglio della compagnia di Modelo: una birra spettacolare”, ha concluso."