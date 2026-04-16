Raphinha ricorda bene la festa d’addio di Ronaldinho. Suo padre suonava in una banda di samba e fu ingaggiato per l’evento. Era il 2003 e Raphinha, allora sette anni, si unì a loro.
"Era una festa d'addio per i suoi amici e la sua famiglia", racconta Raphinha aGOAL con un sorriso che farebbe orgoglioso lo stesso Ronaldinho.
Da allora l’episodio è entrato nella leggenda del calcio brasiliano: una giovane stella accanto a un campione. Si racconta che Ronaldinho lo prese in braccio, anche se alcuni dettagli sono stati sicuramente enfatizzati nel tempo.
Da lì nacque un legame che dura tuttora: non di parentela, ma di terra. Da allora sono amici. Forse è una coincidenza, ma tutto iniziò lì.
All'epoca Ronaldinho stava partendo per l'Europa, direzione Barcellona. Oggi, a distanza di più di vent’anni, Raphinha è una colonna del Barcellona e conosce bene la vita che ha vissuto il suo idolo. È tra i migliori esterni al mondo e un punto fermo della Nazionale brasiliana. Allora c’erano solo sorrisi e un po’ di timore verso le stelle. Oggi ci sono pressioni, aspettative e la necessità di essere all’altezza di un passato glorioso.
"Ho sempre voluto giocare al massimo livello possibile", ha detto a GOAL. "Quel livello, sia in club che in nazionale, richiede un impegno enorme. È qualcosa per cui mi preparo fin da bambino".