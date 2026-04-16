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Thomas Hindle

"Mi preparo fin da quando ero bambino". Dal mito Ronaldinho alla voglia di vincere il Mondiale col Brasile: Raphinha cerca la consacrazione definitiva

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H. Flick
L. Yamal

L'ala del Barcellona ha raccontato a GOAL la sua ascesa tra i migliori calciatori al mondo negli ultimi due anni: ma la sua definitiva consacrazione potrebbe arrivare trascinando il Brasile alla vittoria del Mondiale.

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Raphinha ricorda bene la festa d’addio di Ronaldinho. Suo padre suonava in una banda di samba e fu ingaggiato per l’evento. Era il 2003 e Raphinha, allora sette anni, si unì a loro.

"Era una festa d'addio per i suoi amici e la sua famiglia", racconta Raphinha aGOAL con un sorriso che farebbe orgoglioso lo stesso Ronaldinho.

Da allora l’episodio è entrato nella leggenda del calcio brasiliano: una giovane stella accanto a un campione. Si racconta che Ronaldinho lo prese in braccio, anche se alcuni dettagli sono stati sicuramente enfatizzati nel tempo.

Da lì nacque un legame che dura tuttora: non di parentela, ma di terra. Da allora sono amici. Forse è una coincidenza, ma tutto iniziò lì.

All'epoca Ronaldinho stava partendo per l'Europa, direzione Barcellona. Oggi, a distanza di più di vent’anni, Raphinha è una colonna del Barcellona e conosce bene la vita che ha vissuto il suo idolo. È tra i migliori esterni al mondo e un punto fermo della Nazionale brasiliana. Allora c’erano solo sorrisi e un po’ di timore verso le stelle. Oggi ci sono pressioni, aspettative e la necessità di essere all’altezza di un passato glorioso.

"Ho sempre voluto giocare al massimo livello possibile", ha detto a GOAL. "Quel livello, sia in club che in nazionale, richiede un impegno enorme. È qualcosa per cui mi preparo fin da bambino".

  • Brazil v Chile - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    UNA GENERAZIONE SENZA SUCCESSI PER IL BRASILE

    Come molti della sua generazione, Raphinha idolatrava Ronaldinho. Aveva sei anni quando il Brasile vinse i Mondiali 2002 e sente ancora il peso di quel trofeo.

    Oggi, però, il calcio brasiliano vive un momento delicato. Raphinha appartiene a una generazione offensivamente talentuosa, ma finora incapace di brillare nei tornei che contano. Dopo la Copa América 2019, i successi sono mancati.

    Non raggiunge una semifinale mondiale dal tracollo contro la Germania nel 2014. Neymar, un tempo grande speranza, ha lottato con infortuni e prestazioni deludenti. Ha perso ai rigori. La nazione più titolata della storia del calcio vive un periodo di magra.

    Raphinha sta recuperando da un infortunio al tendine del ginocchio che lo terrà fermo fino a maggio, ma una volta in forma sarà tra coloro chiamati a interrompere il digiuno della Seleção.

    "Credo che il calcio dipenda fortemente dai risultati", ha detto. "Quando una squadra non ottiene i risultati che i tifosi si aspettano, è naturale che la gente pensi che non sia più la stessa nazionale di prima".

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    "FLICK MI HA DATO FIDUCIA E MI HA ACCOLTO"

    Nel 2024 la carriera di Raphinha era a un bivio. Nonostante la vittoria della Liga nel 2023, il Barcellona era in gravi difficoltà finanziarie. La cattiva gestione dell'ex presidente Josep Bartomeu e le speculazioni dell'attuale presidente Joan Laporta avevano costretto i Blaugrana a vendere alcuni giocatori per rispettare le rigide regole finanziarie spagnole.

    Raphinha, non ancora al top con il club, sembrava destinato alla cessione. All’arrivo dell’allenatore Hansi Flick, per la stagione 2024-25, il giocatore aveva già deciso di andare via. Arsenal e alcune squadre della Saudi Pro League erano pronte a farsi avanti. Flick però non voleva cederlo.

    "Stavo lasciando il Barcellona, cercavo una nuova squadra, ed è stato lui a riporre fiducia in me", ha dichiarato Raphinha.

    Xavi lo considerava un attaccante jolly, utile come riserva. Flick invece vide in lui un’alternativa: con Lamine Yamal padrone della fascia destra, Raphinha poteva agire da trequartista o da ala sinistra. E la mossa ha funzionato. “La cosa più importante è che l’allenatore dimostri fiducia nei suoi giocatori. Mi sono sentito accolto e lui ha trasformato la mia carriera”, ha aggiunto.

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  • Raphinha HIC Getty/GOAL

    "MERITAVO IL PALLONE D'ORO"

    La nuova posizione ha evidenziato un altro aspetto del brasiliano. Oltre la duttilità già mostrata in passato, giocando anche da terzino con Jesse Marsch al Leeds. Al Barcellona, però, il suo ritmo ha compensato le gambe stanche di Robert Lewandowski, permettendo a Yamal di restare più alto a destra. In pratica, Raphinha giocava fuori ruolo e faceva il lavoro di tre. Ma non importa: è sempre stato così. Guardatelo e i vostri occhi vagheranno per lo schermo: non sta mai fermo, corre con la palla e vuole recuperarla subito.

    "Sono sempre stato un giocatore molto attivo, in difesa e in attacco. È una cosa personale", spiega. Un po' più di responsabilità, e un ruolo finalmente chiaro, lo hanno reso un giocatore di livello mondiale. Alla fine della stagione 2024-25 contava 59 gol o assist, vincendo Liga e Copa del Rey e sfiorando la finale di Champions. I suoi numeri gli valgono solo il quinto posto nel Pallone d’Oro. Yamal arriva secondo, Dembélé vince. Poco dopo Raphinha ha dichiarato che il premio sarebbe dovuto andare a lui.

    "A mio parere, se fosse stato basato sull'intera stagione, me lo sarei meritato. Avrei messo Lamine [al secondo posto] e Pedri [al terzo] nella classifica finale, con Dembélé al quarto", ha detto.

    Un tempo era una macchina da lavoro; oggi è più espressivo e una star mondiale. Il ragazzo che partecipò alla festa di Ronaldinho ora pubblicizza uno dei più grandi marchi di birra al mondo. È un modo perfetto per ritrovarsi con amici e famiglia a guardare una partita a casa. Non c’è niente di meglio della compagnia di Modelo: una birra spettacolare”, ha concluso."

  • Venezuela v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    NAZIONALE IN EVOLUZIONE

    A sei mesi di distanza, pensa ancora ai riconoscimenti personali o alla propria immagine? Non troppo. Il calcio è sempre stato al centro. Ora c’è una sfida mondiale da affrontare, e tutto il resto conta poco se la Seleção raggiungerà il successo atteso.

    “Giocare ad alto livello, per i migliori club e rappresentare il proprio Paese è ciò che tutti vogliono. È ciò per cui ci battiamo”, ha detto.

    L'estate sarà complicata: a 34 anni Neymar non è ancora certo di partecipareal Mondiale, e la sua forma fisica desta dubbi. Il nuovo ct Carlo Ancelotti, chiamato per vincere il torneo, non ha ancora confermato la sua presenza. Con o senza Neymar, Raphinha dovrà dare il massimo, soprattutto dopo l’infortunio al legamento crociato anteriore di Rodrygo.

    Molti ex campioni criticano il Brasile odierno: persino Ronaldinho ha detto che non guarderà la Copa America 2024. È vero, questa Seleção non è più la squadra di samba di un tempo. La squadra del 2002 che Raphinha ammirava contava su campioni come Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Cafu e Roberto Carlos, e pochi undici possono vantare un tale talento.

    Eppure il realismo non ha mai fatto parte del DNA del Brasile. Con Vinicius Jr e Raphinha in attacco, e magari Neymar dietro, il talento non manca. Una serie di allenatori fallimentari, e lo stesso Ancelotti, hanno però reso la squadra più grintosa, premiando l’impegno sulla fantasia nell’ultimo terzo di campo. Raphinha sa che ci sono scettici.

    “È naturale. Ma credo davvero che stiamo facendo un ottimo lavoro e ora siamo più preparati per le prossime partite che dobbiamo giocare”, ha detto.

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  • raphinha(C)Getty Images

    "OBIETTIVO? TORNARE A VINCERE DOPO TANTI ANNI"

    C'è anche rassegnazione: in Brasile nessuno sarà mai del tutto soddisfatto. Non basta vincere, bisogna farlo nel modo giusto, con personalità e grinta, con quel calcio che il mondo invidia. Raphinha lo sa.

    "La pressione è alta. Rappresentare il proprio Paese è speciale: è la Nazionale con più titoli al mondo. Indossare questa maglia richiede impegno, è un onore", spiega.

    Eppure sembra che Raphinha abbia sempre seguito questa strada. Non conta solo l'incontro con Ronaldinho, che ancora ricorda. Questo percorso gli si addice: è sempre stato il ribelle tenace che non smette mai di muoversi. Le difficoltà al Barcellona lo hanno reso più forte e le delusioni con la nazionale hanno cristallizzato la sua determinazione.

    L’ha già dimostrato nel suo club; la maglia verdeoro è il passo successivo.

    "Giocare per il Brasile e per il Barcellona richiede molto", spiega.

    La vittoria finale? Nessuna garanzia. Dovrebbero chiudere al primo posto un girone con Scozia, Haiti e Marocco. Gli ottavi sono un'incognita. Nel 2022 i brasiliani hanno superato agevolmente la Corea del Sud, poi sono caduti ai rigori contro la Croazia nei quarti. Raphinha era titolare in quel torneo, ma uscì al 60’ nei quarti; dalla panchina vide la squadra eliminata.

    Conosce la grandezza e, se tutto andrà bene, potrebbe entrarvi. Il Brasile può vincere il Mondiale?

    “Ci stiamo impegnando. È l’obiettivo di tutto il Paese: vincere di nuovo dopo tanti anni. Lavoriamo duramente e spero che ci riusciremo”, conclude.

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