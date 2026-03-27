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Pio Esposito DzekoGetty Images
Stefano Silvestri

"Mi ispiro a lui, guardavo i suoi video quand'ero piccolo": Bosnia-Italia è anche Pio Esposito-Dzeko, allievo contro maestro

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina
Italia
F. Esposito
E. Dzeko

Il centravanti dell'Inter non ha mai nascosto di avere il bosniaco come modello. E martedì lo sfiderà nella gara che metterà in palio un biglietto per i prossimi Mondiali.

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Uno giocherà di sicuro, l'altro probabilmente no. Non dall'inizio, almeno. Anche se contro l'Irlanda del Nord ha avuto un impatto più che significativo sulla partita. Ma poco cambia: Bosnia-Italia sarà anche una sfida diretta tra un allievo e un maestro.

L'allievo è Pio Esposito. Giovane, rampante, agli albori della carriera. Si è conquistato l'Inter, si è conquistato anche la Nazionale, se andremo ai Mondiali un posto sull'aereo azzurro sarà suo. Il maestro è invece Edin Dzeko, e che maestro: ha il doppio della sua età e pure della sua esperienza, ma è ancora sulla cresta dell'onda, come dimostrato in Galles.

Che c'azzecca Esposito con Dzeko, a parte il ruolo comune? Sì, un legame c'è. Anche se i due si sono solamente sfiorati, indossando la maglia dell'Inter - a livello di prima squadra - in momenti recenti diversi tra loro.

  • "GUARDAVO I SUOI VIDEO"

    Esposito ha svelato già qualche tempo fa di avere proprio Dzeko come modello. A settembre, dopo la prima partita della Fase Campionato di Champions League contro l'Ajax, il giovane attaccante interista rispondeva così a Sky: esaltando le qualità del collega, in quel momento alla Fiorentina.

    "A me piace tanto Dzeko, che ho avuto la fortuna di vedere in qualche allenamento ad Appiano qualche anno fa, quando ero in Primavera. Mi è sempre piaciuto il suo stile di gioco, di giocare prima di tutto per la squadra e poi fare goal. Poi è ovvio che anche i miei compagni di reparto sono giocatori di livello top mondiale. Oggi Marcus (Thuram, ndr) lo ha dimostrato ancora. E anche da loro cerco di rubare tutti i giorni".

    Quest'anno i due si sono affrontati alla fine di ottobre in Inter-Fiorentina: Pio con la maglia nerazzurra, Dzeko con quella viola. E anche in quell'occasione l'interista ha elogiato in modo particolare l'avversario, parlando a DAZN prima della partita.

    "Ho guardato tanti suoi video fin da quando ero piccolo, l'ho visto negli allenamenti quando era qui a Milano. E non nego che è un giocatore che mi è sempre piaciuto, a cui mi ispiro. Gli chiedero la maglia a fine partita, sicuramente".

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  • L'AGENTE DI DZEKO: "PIO CI ASSOMIGLIA DAVVERO"

    Gli elogi di Esposito nei confronti di Dzeko sono stati accolti in maniera gioiosa dall'altra parte. Non dal calciatore bosniaco: dal suo agente, Silvano Martina, che un paio di giorni dopo le dichiarazioni post Ajax-Inter ricambiava le lodi nei confronti dell'interista.

    "Lui a Edin somiglia davvero. La prima volta che ho visto Esposito, lui giocava ancora nell’Under 21 e mi ha proprio ricordato Dzeko per i movimenti in campo. Gli auguro di segnare tanti goal come lui, perché parliamo di un giocatore che ne ha segnati quasi 400 in carriera. Già averlo visto giocare in quel modo mi fa credere che siamo davanti a un ragazzo che ha davvero un grande potenziale".

    "Inoltre mi è molto piaciuta la lucidità con cui ha parlato di cosa deve ancora migliorare - ha proseguito Martina - sono convinto anch’io che debba essere più esplosivo nei primi metri, ma questo fa parte del percorso di crescita. Di certo il fatto che da attaccante si sia posto come obiettivo primario quello di aiutare la squadra è molto positivo".

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  • INSIEME MAI

    Esposito e Dzeko hanno respirato contemporaneamente la stessa aria, quella milanese e quella di Appiano Gentile, soltanto per una stagione: il 2022/2023. La stagione di Istanbul e del ko in finale contro il Manchester City. Ma mai a livello di prima squadra.

    Pio, ai tempi, non era che un promettente giocatore della Primavera nerazzurra. E forse non immaginava neppure dove sarebbe arrivato nel giro di pochi anni: a contendere il posto a gente più esperta di lui, alla convocazione nella Nazionale maggiore, a segnare in poche settimane in Serie A, in Champions League, in azzurro.

    Esposito è stato ceduto in prestito allo Spezia l'estate successiva e vi è rimasto fino a meno di un anno fa. Nel 2024 è invece toccato a Dzeko salutare la compagnia: prima per andare al Fenerbahçe, poi alla Fiorentina, infine allo Schalke.

    I due, in sostanza, non si sono mai incrociati nella rosa della prima squadra interista. Ma da lontano, e negli allenamenti di Appiano Gentile, Esposito ha comunque cercato di capire e carpire i segreti di Dzeko per farli suoi.

  • ALLIEVO CONTRO MAESTRO

    Martedì, bando alle ciance e ai sentimentalismi: Pio Esposito guarderà Dzeko con gli occhi a cuoricino solo prima della partita, forse, o forse neanche lì. Poi basta. Perché la posta in palio è troppo importante: c'è in ballo un posto ai Mondiali che per l'Italia, assente dal 2014, avrebbe quasi un che di storico.

    Dzeko, naturalmente, giocherà. Anche a 40 anni è lui il simbolo e il trascinatore della propria nazionale. Lo ha dimostrato anche a Cardiff, riprendendo il Galles per i capelli a pochi minuti da una cocente eliminazione con un colpo di testa vincente su angolo di Alajbegovic. Il tutto prima di tornare in panchina per i supplementari, incrociando le dita ai rigori ed esultando dopo la trasformazione decisiva dello stesso Alajbegovic.

    Esposito non dovrebbe invece giocare. Almeno, non dall'inizio. Come contro l'Irlanda del Nord appare destinato alla panchina e all'ingresso a gara in corso, nonostante a Bergamo Retegui abbia deluso. Da lì guarderà ancora una volta in azione Dzeko, di nuovo da vicino. E poi proverà a imitarlo. Per volare ai Mondiali servirà anche il suo apporto.

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