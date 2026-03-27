"Mi ispiro a lui, guardavo i suoi video quand'ero piccolo": Bosnia-Italia è anche Pio Esposito-Dzeko, allievo contro maestro

Esposito ha svelato già qualche tempo fa di avere proprio Dzeko come modello. A settembre, dopo la prima partita della Fase Campionato di Champions League contro l'Ajax, il giovane attaccante interista rispondeva così a Sky: esaltando le qualità del collega, in quel momento alla Fiorentina.

"A me piace tanto Dzeko, che ho avuto la fortuna di vedere in qualche allenamento ad Appiano qualche anno fa, quando ero in Primavera. Mi è sempre piaciuto il suo stile di gioco, di giocare prima di tutto per la squadra e poi fare goal. Poi è ovvio che anche i miei compagni di reparto sono giocatori di livello top mondiale. Oggi Marcus (Thuram, ndr) lo ha dimostrato ancora. E anche da loro cerco di rubare tutti i giorni".

Quest'anno i due si sono affrontati alla fine di ottobre in Inter-Fiorentina: Pio con la maglia nerazzurra, Dzeko con quella viola. E anche in quell'occasione l'interista ha elogiato in modo particolare l'avversario, parlando a DAZN prima della partita.

"Ho guardato tanti suoi video fin da quando ero piccolo, l'ho visto negli allenamenti quando era qui a Milano. E non nego che è un giocatore che mi è sempre piaciuto, a cui mi ispiro. Gli chiedero la maglia a fine partita, sicuramente".