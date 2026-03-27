"Mi ispiro a lui, guardavo i suoi video quand'ero piccolo": Bosnia-Italia è anche Pio Esposito-Dzeko, allievo contro maestro

Uno giocherà di sicuro, l'altro probabilmente no. Non dall'inizio, almeno. Anche se contro l'Irlanda del Nord ha avuto un impatto più che significativo sulla partita. Ma poco cambia: Bosnia-Italia sarà anche una sfida diretta tra un allievo e un maestro.
L'allievo è Pio Esposito. Giovane, rampante, agli albori della carriera. Si è conquistato l'Inter, si è conquistato anche la Nazionale, se andremo ai Mondiali un posto sull'aereo azzurro sarà suo. Il maestro è invece Edin Dzeko, e che maestro: ha il doppio della sua età e pure della sua esperienza, ma è ancora sulla cresta dell'onda, come dimostrato in Galles.
Che c'azzecca Esposito con Dzeko, a parte il ruolo comune? Sì, un legame c'è. Anche se i due si sono solamente sfiorati, indossando la maglia dell'Inter - a livello di prima squadra - in momenti recenti diversi tra loro.