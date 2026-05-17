Mezzogiorno di Champions: Napoli, Milan, Juventus, Roma e Como si giocano l'Europa in contemporanea

Risolto il caos calendario, seppur tra mille polemiche, è tempo di far parlare il campo.
La corsa Champions si infiamma a mezzogiorno, orario inedito che vedrà la penultima giornata di Serie A focalizzata sulla lotta per occupare secondo, terzo e quarto posto.
Se l'Inter ha già lo Scudetto in tasca, ci sono Napoli, Milan, Juventus, Roma e Como impegnate in una bagarre clamorosa. E tutte, alle 12, potranno conoscere o individuare i rispettivi destini, costruendoseli o demolendoseli in base alle rispettive prestazioni.
Azzurri a Pisa, rossoneri a Marassi col Genoa, Madama che ospita la Fiorentina, un infuocato derby della Capitale, Como in casa col Parma: il trentasettesimo atto del campionato, promette scintille e può consegnare verdetti.