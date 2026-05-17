Mezzogiorno di Champions: Napoli, Milan, Juventus, Roma e Como si giocano l'Europa in contemporanea

Infine il Como, che ha già fatto la storia centrando la sua prima e storica qualificazione ad una competizione continentale. L'Europa è certezza, ma vuoi mettere giocare la Champions?





Ecco perché i ragazzi terribili di Fabregas vogliono alimentare la favola scritta settimana dopo settimana in questi due anni e passa, provando ad arrivare all'ultimo turno coi giochi ancora aperti. Per consentirselo occorrerà vincere contro il Parma, salvo e tranquillo, in riva al Lago: poi si vedrà, ma nel frattempo la stagione resta comunque da incorniciare.