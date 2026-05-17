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McTominay Rabiot Yildiz DybalaGetty/GOAL
Claudio D'Amato

Mezzogiorno di Champions: Napoli, Milan, Juventus, Roma e Como si giocano l'Europa in contemporanea

Serie A
Como vs Parma Calcio 1913
Como
Parma Calcio 1913
Pisa vs Napoli
Pisa
Napoli
Genoa vs Milan
Genoa
Milan
Juventus vs Fiorentina
Juventus
Fiorentina
Roma vs Lazio
Roma
Lazio

Napoli, Milan e Juve potrebbero guadagnarsi la Champions già oggi, per Roma e Como strada più in salita: la penultima di A promette scintille.

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Risolto il caos calendario, seppur tra mille polemiche, è tempo di far parlare il campo.


La corsa Champions si infiamma a mezzogiorno, orario inedito che vedrà la penultima giornata di Serie A focalizzata sulla lotta per occupare secondo, terzo e quarto posto.


Se l'Inter ha già lo Scudetto in tasca, ci sono Napoli, Milan, Juventus, Roma e Como impegnate in una bagarre clamorosa. E tutte, alle 12, potranno conoscere o individuare i rispettivi destini, costruendoseli o demolendoseli in base alle rispettive prestazioni.


Azzurri a Pisa, rossoneri a Marassi col Genoa, Madama che ospita la Fiorentina, un infuocato derby della Capitale, Como in casa col Parma: il trentasettesimo atto del campionato, promette scintille e può consegnare verdetti.

  • NAPOLI PER CHIUDERE LA PRATICA

    Partiamo in ordine di classifica, quindi da chi risiede appena sotto ai campioni d'Italia: il Napoli vincendo nella tana del già retrocesso Pisa si garantirebbe la Champions con 90' d'anticipo, chiudendo discorsi protratti a causa di prove opache e successi mancati negli ultimi weekend.


    Il ko col Bologna di lunedì scorso ha rimandato la matematica, che ora però potrebbe maturare alla Cetilar Arena: 3 punti per blindare il traguardo e spegnere dubbi e rumors riguardanti presente e futuro, col matrimonio Conte-ADL da decifrare ed un ciclo da restaurare. Nel frattempo, però, c'è l'Europa dei grandi da centrare.

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  • MILAN, VIETATO FALLIRE

    Il Milan ha dilapidato lo splendido percorso intrapreso fino all'avvento della primavera, quando la squadra di Allegri si è gradualmente sciolta tra prove flop e presunte ruggini in seno ai piani alti.


    Dal sogno Scudetto si è passati ad una Champions a rischio, che ad ogni modo contro la banda De Rossi può essere (quasi o del tutto) messa ugualmente in tasca: come? Battendo il Genoa e sperando nel ko della Roma nel derby, nonché in un mancato successo del Como col Parma.

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  • RISCOSSA JUVE

    Capitolo Juve. Spalletti ha rialzato la Signora portandola addirittura a -3 dal secondo posto, consentendole di acciuffare un Milan che poco tempo fa appariva irraggiungibile.


    Per Big Luciano risalita con rinnovo e basi solide su cui costruire ambizioni in grado di far tornare al top i bianconeri, intanto però chiamati a prendersi la qualificazione alla prossima Champions.


    Vincere contro la Fiorentina ed augurarsi in passi falsi di almeno due tra Milan, Roma e Como: con tali incastri, la bandiera a scacchi diverrebbe addirittura realtà a 90' dal termine del campionato.

  • PER LA ROMA DERBY FA RIMA CON CHAMPIONS

    Il fato calcistico, alla Roma, quest'anno ha riservato un epilogo a dir poco appassionante: giocarsi gran parte delle speranze Champions contro la Lazio.


    All'Olimpico andrà in scena un derby a dir poco pirotecnico, nel quale la Lupa non potrà fallire ma dovrà misurarsi con l'orgoglio biancoceleste, nonché augurarsi che dai campi delle rivali giungano notizie confortanti.


    A tendere la mano ai giallorossi, al netto dell'imperativo di non fallire nella stracittadina, si registra un calendario che all'ultima prevede la trasferta di Verona: Hellas già in B, ragion per cui - regalandosi un mezzogiorno da sogno all'Olimpico - Gasp vedrebbe offerto su un piatto d'argento l'obiettivo sperato, inseguito e che a tratti di recente sembrava svanito.

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  • US Sassuolo Calcio v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    IL SOGNO DEL COMO

    Infine il Como, che ha già fatto la storia centrando la sua prima e storica qualificazione ad una competizione continentale. L'Europa è certezza, ma vuoi mettere giocare la Champions?


    Ecco perché i ragazzi terribili di Fabregas vogliono alimentare la favola scritta settimana dopo settimana in questi due anni e passa, provando ad arrivare all'ultimo turno coi giochi ancora aperti. Per consentirselo occorrerà vincere contro il Parma, salvo e tranquillo, in riva al Lago: poi si vedrà, ma nel frattempo la stagione resta comunque da incorniciare.