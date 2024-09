Mezzala o 10, jolly Koopmeiners per Motta: grazie a lui c’è una Juventus a più volti

Thiago Motta sfrutta la duttilità tattica di Koopmeiners per cambiare modulo alla Juventus all’interno della stessa gara. È successo anche col Genoa.

Tu chiamala se vuoi, duttilità. Qualità fondamentale nel calcio moderno.

Una caratteristica che è tra i punti di forza di Teun Koopmeiners: un ‘tuttocampista’ imprescindibile prima per Gasperini all’Atalanta e adesso per Thiago Motta, che ha spinto tantissimo per averlo in rosa.

L’allenatore bianconero in questo avvio di stagione cambia spesso la sua Juventus, anche a gara in corso, proprio muovendo l’olandese all’interno del suo scacchiere tattico.

Come accaduto ieri contro il Genoa nel netto successo per 3-0 dei bianconeri al Ferraris: mossa vincente e scacco matto ai rossoblù.