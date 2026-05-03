Metamorfosi Calhanoglu, il capolavoro di Chivu: da uomo in uscita a cervello dello Scudetto dell'Inter

La ragione principale della permanenza di Calhanoglu all’Inter è stata proprio la presenza al timone di Cristian Chivu, l’allenatore che lo ha scelto, aspettato, consigliato e gli ha affidato le chiavi del centrocampo.

Molti tecnici, in una fase di rinnovamento, avrebbero scelto di voltare pagina. Chivu ha fatto l’opposto. Tornato in nerazzurro, ma questa volta da allenatore della prima squadra dopo un passato da calciatore prima e tecnico delle giovanili poi, ha considerato Calhanoglu una base da cui ripartire e non un’eredità da smaltire.

Chivu voleva costruire un centrocampo più fisico e intenso, ma ha compreso che nemmeno in una prospettiva di rinnovamento si possa prescindere da un giocatore come Calhanoglu.

La necessità di inserire più corsa e più intensità non si scontrava con la qualità di lettura sopra alla media di un calciatore come Hakan Calhanoglu: il turco è il giocatore che sa quando rallentare, quando verticalizzare, quando cambiare lato e quando prendersi un tiro che spacca la partita.

Il tecnico romeno ha saputo entrare in una squadra già formata senza romperne gli equilibri, rispettando il lavoro precedente, smaltendo le scorie e aggiungendo una sfumatura personale. Dentro questa continuità, Calhanoglu era uno dei giocatori da cui ripartire.

Ma Chivu non si è limitato a volerne la permanenza, ma gli ha promesso una centralità assoluta. Uno degli argomenti decisivi con cui lo ha sedotto calcisticamente, spingendolo a riconsiderare l’idea di un trasferimento in Turchia.



