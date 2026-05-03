Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Calhanoglu Scudetto HD
Alessandro De Felice

Metamorfosi Calhanoglu, il capolavoro di Chivu: da uomo in uscita a cervello dello Scudetto dell'Inter

Storie
Serie A
Inter
Storie

Estate da separato in casa, il richiamo del Galatasaray, poi la rinascita con Chivu: rendimento top e leadership, il turco è tornato il faro dei nerazzurri.

Pubblicità

Ricominciare, insieme. Azzerare e ripartire. Lasciandosi alle spalle il passato. “Don’t Look Back in Anger” cantano Liam e Noel Gallagher, gli Oasis. Archiviare il passato e guardare avanti. Nel calcio dei cicli brevi e degli equilibri fragili, la parabola di Hakan Calhanoglu all’Inter ha assunto i contorni di una ricostruzione totale.

Il centrocampista turco, che per lunghi tratti dell’estate sembrava destinato a lasciare Milano, è diventato di nuovo il centro di gravità della squadra di Chivu e uno degli uomini chiave nel percorso verso lo Scudetto numero ventuno della storia nerazzurra.

Calhanoglu lo ha fatto non soltanto per la qualità tecnica, non soltanto per i goal e per l’incidenza nelle partite decisive, ma per il significato che ha assunto dentro l’evoluzione del gruppo.

Oggi non è solo un titolare dell’Inter: è uno dei simboli della sua rinascita, il giocatore che meglio racconta il passaggio da una squadra ferita dopo il finale della scorsa stagione a un gruppo che ha trionfato in campionato conquistando il titolo nel primo anno di gestione Chivu.

Il suo percorso racconta quasi tutti i temi chiave della stagione interista: la frattura estiva con Lautaro, le sirene mai del tutto spente dalla Turchia, la scelta proprio di Cristian Chivu di ricostruire attorno a lui, la tenuta psicologica mostrata nei momenti di pressione, il rendimento offensivo da centrocampista totale e l’impressione sempre più netta che, in una squadra a fine ciclo ma ancora vincente, rinunciare a un giocatore così sia molto più complicato di quanto potesse sembrare pochi mesi fa.

  • LA CENTRALITÀ ASSOLUTA

    Il rapporto tra Calhanoglu e il mondo nerazzurro inizia nell’estate 2021, quando il suo passaggio all’Inter dal Milan venne vissuto dai tifosi interisti come uno sgarbo ai rivali cittadini. Già quel passaggio lo aveva collocato in una posizione particolare nell’immaginario del San Siro nerazzurro. Con il tempo, però, il peso simbolico ha lasciato spazio a quello tecnico.

    Anno dopo anno Calhanoglu è diventato centrale prima nell’Inter di Simone Inzaghi e poi in quella di Cristian Chivu in questa stagione.

    La vera svolta della sua carriera arriva con la trasformazione in playmaker, una straordinaria intuizione di Inzaghi, che ne ha cambiato collocazione e dimensione. Da quel momento, il turco è diventato uno dei migliori interpreti del ruolo non solo in SerieA ma anche a livello mondiale.

    Questa continuità di rendimento e peso specifico aiuta a spiegare perché oggi Calhanoglu è diventato un leader per tre tecnici: Inzaghi nell’Inter che lo ha trasformato tatticamente, Vincenzo Montella in nazionale, dove il ct della Turchia lo ha trasformato in una chioccia per i giovani di maggior talento e Chivu nella formazione nerazzurra che lo ha rimesso al centro del nuovo ciclo.


    • Pubblicità

  • DALLA ROTTURA CON LAUTARO ALLA PERMANENZA

    Il momento di massima crisi tra Calhanoglu e l’Inter resta il dopogara dell’ultima grande delusione della scorsa stagione, la sconfitta contro il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club, quando Lautaro Martinez ha lanciato in mondovisione un messaggio duro a chi non voleva restare all’Inter.

    Quel bersaglio senza nome ma chiaro a tutti era proprio il centrocampista turco. Calhanolgu ha sentito il bisogno di esporsi e di difendersi pubblicamente, rispondendo con un comunicato affidato ai social in cui rivendicava il proprio punto di vista con una frase molto netta: “Un vero leader non cerca colpevoli”.

    La dirigenza si è attivata rapidamente per limitare i danni. Marotta ha lavorato per riportare il tema su binari gestibili e impedire che lo sfogo coinvolgesse altri elementi dello spogliatoio. Il quadro, però, appariva chiaro: il rapporto tra Calhanoglu e parte dell’ambiente interista era entrato in zona 'pericolosa'.

    Una frattura che sembrava difficilmente ricomponibile. Ed è qui che la figura di Chivu assume un peso decisivo. Il tecnico romeno è stato molto bravo a disinnescare quella situazione: l’Inter del ventunesimo Scudetto è nata proprio lì, intorno a quella pace che in quel momento sembrava impossibile.

    Non si trattava solo di un malumore di mercato, ma di una frattura nello spogliatoio che rischiava di incidere sugli equilibri interni della squadra.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL FATTORE CHIVU: SCELTO, ASPETTATO E RIMESSO AL CENTRO

    La ragione principale della permanenza di Calhanoglu all’Inter è stata proprio la presenza al timone di Cristian Chivu, l’allenatore che lo ha scelto, aspettato, consigliato e gli ha affidato le chiavi del centrocampo.

    Molti tecnici, in una fase di rinnovamento, avrebbero scelto di voltare pagina. Chivu ha fatto l’opposto. Tornato in nerazzurro, ma questa volta da allenatore della prima squadra dopo un passato da calciatore prima e tecnico delle giovanili poi, ha considerato Calhanoglu una base da cui ripartire e non un’eredità da smaltire.

    Chivu voleva costruire un centrocampo più fisico e intenso, ma ha compreso che nemmeno in una prospettiva di rinnovamento si possa prescindere da un giocatore come Calhanoglu.

    La necessità di inserire più corsa e più intensità non si scontrava con la qualità di lettura sopra alla media di un calciatore come Hakan Calhanoglu: il turco è il giocatore che sa quando rallentare, quando verticalizzare, quando cambiare lato e quando prendersi un tiro che spacca la partita.

    Il tecnico romeno ha saputo entrare in una squadra già formata senza romperne gli equilibri, rispettando il lavoro precedente, smaltendo le scorie e aggiungendo una sfumatura personale. Dentro questa continuità, Calhanoglu era uno dei giocatori da cui ripartire.

    Ma Chivu non si è limitato a volerne la permanenza, ma gli ha promesso una centralità assoluta. Uno degli argomenti decisivi con cui lo ha sedotto calcisticamente, spingendolo a riconsiderare l’idea di un trasferimento in Turchia.


  • PACE E RIPARTENZA

    Un passaggio fondamentale è stato il riavvicinamento di Hakan Calhanoglu con Lautaro Martinez. Le tensioni nate nel post Fluminense non potevano restare aperte in una squadra chiamata a competere su tutti i fronti.

    Lontano dai riflettori, il gruppo ha lavorato per ricomporre lo strappo. Il chiarimento ha permesso di riportare il sereno e l'unione d'intenti che consente di remare tutti nella stessa direzione e fissare obiettivi comune. L'Inter e la squadra davanti a ogni singolo individuo.

    Calhanoglu è stato reinserito pienamente nel gruppo e la questione si è progressivamente spenta. In uno spogliatoio di vertice, la gestione dei conflitti è spesso determinante quanto la tattica: l’Inter ha evitato che una crepa diventasse frattura irreversibile.

    Da quel momento il turco ha iniziato a parlare quasi esclusivamente in campo. Ed è lì che la narrazione è cambiata.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL NODO TATTICO

    Durante l’estate si era parlato di possibili cambi di sistema. Moduli come il 3-4-2-1 o il 4-2-3-1 avrebbero comportato un diverso equilibrio a centrocampo e una collocazione meno naturale per il turco.

    La conferma del 3-5-2 ha invece restituito a Calhanoglu il ruolo ideale: vertice basso della mediana, due mezzali accanto, linee di passaggio costanti e libertà di costruzione.

    In questo assetto il numero 20 non deve rincorrere spazi scomodi né giocare spalle alla porta in zone congestionate. Può vedere il campo frontalmente e governarlo.

    È lì che rende al massimo: primo possesso, cambio gioco, rifinitura lunga, conclusione da fuori. Il modulo ha inciso quanto la forma fisica nel suo rilancio.

  • REGISTA TOTALE E GOAL

    In questa stagione, Hakan Calhanoglu ha segnato 12 goal e 7 assist in 30 presenze, con appena 5 rigori, superando i numeri della stagione precedente (11 reti e 8 assist in 47 partite, con 7 rigori trasformati).

    La sua media realizzativa, dunque, è aumentata in maniera inversamente proporzionale ai minuti giocati.

    Nonostante 13 partite saltate per problemi fisici e altre due panchine per precauzione, il centrocampista è rimasto uno degli elementi decisivi della stagione.

    Come Dimarco, come Zielinski, come lo stesso Lautaro, anche Calhanoglu appartiene alla categoria dei giocatori che hanno alzato sensibilmente il rendimento da quando ad Appiano Gentile è arrivato Cristian Chivu.

    Non si tratta quindi solo di una crescita individuale, ma di alzare l'asticella all'interno di un ecosistema che lo ha rimesso nelle condizioni di esprimersi al massimo.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE DEFINIZIONI DI FABREGAS E MONTELLA

    Nelle scorse settimane ci hanno pensato Cesc Fabregas e Vincenzo Montella a definire meglio il profilo di Calhanoglu da una prospettiva esterna.

    Il tecnico spagnolo del Como lo ha paragonato a fuoriclasse del centrocampo come Kroos e Modric, arrivando a descriverlo come un calciatore inimitabile, uno di quelli che trovano sempre la soluzione giusta in campo.

    Montella ne sottolinea invece il peso sistemico: “È mezza squadra”.

    Una frase che rende un’idea precisa di ciò che Calhanoglu rappresenta per chi lo osserva da dentro e da fuori: non semplicemente il miglior passatore o uno specialista delle palle inattive, ma il giocatore che stabilizza il sistema, che trasmette serenità ai compagni, che ordina il gioco e allo stesso tempo lo rende pericoloso.

  • DALL’ADDIO A PILASTRO DELL’INTER

    L’Inter, nel momento della massima consacrazione, si trova contemporaneamente a fine ciclo. La squadra può vincere ancora e conseguire addirittura il ‘Double’ in questa stagione, battendo la Lazio all’Olimpico il 13 maggio in finale di Coppa Italia, ma sa che a fine anno dovrà voltare pagina in alcune zone dell’organico.

    In questo scenario, però, uno dei pilastri da cui ripartire deve essere proprio Calhanoglu.

    Fare a meno del turco, in un momento in cui bisogna già intervenire altrove, significherebbe rinunciare al giocatore che meglio garantisce continuità tecnica, gestione della pressione e identità di gioco.

    Così, quello che pochi mesi fa sembrava un epilogo quasi inevitabile si è trasformato in una nuova base di partenza. Calhanoglu era il candidato naturale all’uscita, oggi è uno dei pilastri intorno a cui pensare la continuità.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL ROVESCIAMENTO COMPLETO DELLA NARRAZIONE

    La conquista dello Scudetto da protagonista è la fotografia del ribaltamento totale del rapporto emotivo tra Hakan Calhanoglu e l’Inter.

    Nelle settimane del caso estivo, il centrocampista sembrava un giocatore in uscita, sfiorato dal sospetto e indebolito dal conflitto interno. Oggi, San Siro canta il suo nome, lo accompagna nei momenti decisivi e lo riconosce come uno dei volti più affidabili della squadra.

    È forse qui che si coglie meglio il senso del suo percorso. Dallo “sgarbo” al Milan che lo aveva fatto entrare nel mondo interista, alle tensioni con Lautaro che sembravano doverlo spingere via, fino al nuovo ruolo di regista dello Scudetto: il suo cammino all’Inter è diventato una storia di rovesciamenti continui, ma con una linea comune.

    Ogni volta che sembrava vicino a uscire dal centro della scena, Calhanoglu ci è rientrato con più forza, quasi sempre attraverso il gesto tecnico, quasi sempre nel momento in cui la pressione era più alta.

    Hakan Calhanoglu si è ripreso l'Inter e la scena e ha trascinato nuovamente i nerazzurri alla conquista dello Scudetto. La fotografia della rinascita nerazzurra dopo le fatiche e le delusione della passata stagione. Una metamorfosi targata Chivu, con tante incognite post delusioni che si sono trasformate nuovamente in certezze verso altri traguardi prestigiosi.

Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Inter crest
Inter
INT