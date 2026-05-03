Metamorfosi Calhanoglu, il capolavoro di Chivu: da uomo in uscita a cervello dello Scudetto dell'Inter

Ricominciare, insieme. Azzerare e ripartire. Lasciandosi alle spalle il passato. “Don’t Look Back in Anger” cantano Liam e Noel Gallagher, gli Oasis. Archiviare il passato e guardare avanti. Nel calcio dei cicli brevi e degli equilibri fragili, la parabola di Hakan Calhanoglu all’Inter ha assunto i contorni di una ricostruzione totale.
Il centrocampista turco, che per lunghi tratti dell’estate sembrava destinato a lasciare Milano, è diventato di nuovo il centro di gravità della squadra di Chivu e uno degli uomini chiave nel percorso verso lo Scudetto numero ventuno della storia nerazzurra.
Calhanoglu lo ha fatto non soltanto per la qualità tecnica, non soltanto per i goal e per l’incidenza nelle partite decisive, ma per il significato che ha assunto dentro l’evoluzione del gruppo.
Oggi non è solo un titolare dell’Inter: è uno dei simboli della sua rinascita, il giocatore che meglio racconta il passaggio da una squadra ferita dopo il finale della scorsa stagione a un gruppo che ha trionfato in campionato conquistando il titolo nel primo anno di gestione Chivu.
Il suo percorso racconta quasi tutti i temi chiave della stagione interista: la frattura estiva con Lautaro, le sirene mai del tutto spente dalla Turchia, la scelta proprio di Cristian Chivu di ricostruire attorno a lui, la tenuta psicologica mostrata nei momenti di pressione, il rendimento offensivo da centrocampista totale e l’impressione sempre più netta che, in una squadra a fine ciclo ma ancora vincente, rinunciare a un giocatore così sia molto più complicato di quanto potesse sembrare pochi mesi fa.