Messina-Catania dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Messina vs Catania

Serie C

Derby siciliano al San Filippo: Messina per la salvezza, Catania per difendere i playoff. Formazioni, canale tv e diretta streaming.

Derby di Sicilia nel girone C di Serie C NOW. Domenica sarà il giorno della sfida fra il Messina di Banchieri e il Catania di Toscano.

Stagioni complicate per entrambe: il Messina, dopo le esclusioni di Taranto e Turris, è ora ultimo in classifica e deve fare un miracolo, complice la penalizzazione di 4 punti, per evitare la retrocessione.

Il Catania, invece, deve difendere la settima posizione, in piena zona playoff, ma è reduce dal successo di Latina.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.