Messico-Sudafrica 2-0, pagelle e tabellino: la macchina da goal Quinones, le lacrime di Jimenez, la partita da incubo di Sithole

Rangel 6; Reyes 6,5, Montes 5,5, Vasquez 6, Gallardo 6,5; Lira 6,5 (76' Alvarez 6); Alvarado 6,5, Gutierrez 6,5 (66' Mora 6), Fidalgo 6 (66' Chavez 6), Quinones 7,5 (79' Vega sv); Jimenez 7 (76' Gonzalez 6).

L'uomo in più del Messico è senza dubbio Quinones, macchina da goal quest'anno in Arabia Saudita. Segna la prima rete dei Mondiali e prende anche un palo. Ottima partita in mezzo al campo di Lira, da tenere d'occhio Gutierrez, che provoca l'espulsione di Sithole. Jimenez si sbatte tanto lì davanti e trova un goal che aspettava da una vita.