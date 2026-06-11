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Jimenez Quinones Mexico South Africa GFXGetty/GOAL
Marco Trombetta

Messico-Sudafrica 2-0, pagelle e tabellino: la macchina da goal Quinones, le lacrime di Jimenez, la partita da incubo di Sithole

Coppa del Mondo
Messico vs Sudafrica
Messico
Sudafrica

Nella partita inaugurale dei Mondiali, il Messico batte 2-0 il Sudafrica con le reti di Quinones e Jimenez. Due espulsi negli africani, uno nei padroni di casa.

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Il Messico fa il suo dovere nella gara inaugurale dei Mondiali e batte il Sudafrica in uno stadio Azteca completamente tricolore.

L'atmosfera è magica e dopo 9 minuti Quinones la sblocca per il Messico sfruttando l'errore in fase di impostazione di Sithole, protagonista di una prestazione da incubo.

A inizio ripresa, infatti, il centrocampista sudafricano si fa pure espellere per fallo da ultimo uomo su Gutierrez, anche se il Messico ci mette 67 minuti per chiuderla e lo fa con Raul Jimenez, al primo goal segnato nei Mondiali a 35 anni.

Nel finale, poi altri due rossi: uno per il Sudafrica (Zwane) e uno anche per il Messico (Montes). Il risultato però non cambia e il Messico può festeggiare una vittoria già fondamentale per il passaggio ai sedicesimi.

  • PAGELLE MESSICO

    Rangel 6; Reyes 6,5, Montes 5,5, Vasquez 6, Gallardo 6,5; Lira 6,5 (76' Alvarez 6); Alvarado 6,5, Gutierrez 6,5 (66' Mora 6), Fidalgo 6 (66' Chavez 6), Quinones 7,5 (79' Vega sv); Jimenez 7 (76' Gonzalez 6). 

    L'uomo in più del Messico è senza dubbio Quinones, macchina da goal quest'anno in Arabia Saudita. Segna la prima rete dei Mondiali e prende anche un palo. Ottima partita in mezzo al campo di Lira, da tenere d'occhio Gutierrez, che provoca l'espulsione di Sithole. Jimenez si sbatte tanto lì davanti e trova un goal che aspettava da una vita.

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  • PAGELLE SUDAFRICA

    Williams 6,5; Mudau 6, Okon 5,5, Sibisi 5, Mbokazi 5,5, Modiba 5,5 (76' Appollis 6); Mokoena 5,5, Sithole 4, Adams 6 (62' Zwane 5); Foster 5,5 (57' Mbatha 5,5), Rayners 5,5 (76' Makgopa 6).

    Poca roba il Sudafrica, disastroso quando si ostina a costruire dal basso. Il capro espiatorio è il povero Sithole, che prima regala il qoal a Quinones e poi si fa espellere. Rayners non riesce a incidere davanti, Williams prova a salvare la baracca con i suoi interventi. Mudau provoca l'espulsione di Montes.

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  • TABELLINO MESSICO-SUDAFRICA 2-0

    Marcatori: 9' Quinones, 67' Jimenez

    MESSICO (4-1-4-1): Rangel; Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira (76' Alvarez); Alvarado, Gutierrez (66' Mora), Fidalgo (66' Chavez), Quinones (79' Vega); Jimenez (76' Gonzalez). Ct. Aguirre

    SUDAFRICA (5-3-2): Williams; Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba (76' Appollis); Mokoena, Sithole, Adams (62' Zwane); Foster (57' Mbatha), Rayners (76' Makgopa). Ct. Broos

    Arbitro: Pereira Sampaio

    Ammoniti: Mokoena, Gutierrez, Sibisi

    Espulsi: Sithole, Zwane, Montes

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