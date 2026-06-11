Messico-Sudafrica 2-0, pagelle e tabellino: la macchina da goal Quinones, le lacrime di Jimenez, la partita da incubo di Sithole

Il Messico fa il suo dovere nella gara inaugurale dei Mondiali e batte il Sudafrica in uno stadio Azteca completamente tricolore.
L'atmosfera è magica e dopo 9 minuti Quinones la sblocca per il Messico sfruttando l'errore in fase di impostazione di Sithole, protagonista di una prestazione da incubo.
A inizio ripresa, infatti, il centrocampista sudafricano si fa pure espellere per fallo da ultimo uomo su Gutierrez, anche se il Messico ci mette 67 minuti per chiuderla e lo fa con Raul Jimenez, al primo goal segnato nei Mondiali a 35 anni.
Nel finale, poi altri due rossi: uno per il Sudafrica (Zwane) e uno anche per il Messico (Montes). Il risultato però non cambia e il Messico può festeggiare una vittoria già fondamentale per il passaggio ai sedicesimi.