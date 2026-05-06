Messico nel caos prima dei Mondiali 2026, ultimatum ai calciatori convocati: “Chi non arriva in ritiro stasera sarà escluso”

Caos totale attorno alla nazionale messicana a poco più di un mese dall’inizio dei Mondiali 2026.
La Federazione ha diffuso un comunicato ufficiale con cui ha imposto un ultimatum ai giocatori convocati dal commissario tecnico Javier Aguirre: tutti dovranno presentarsi entro le ore 20 al Centro de Alto Rendimiento di Città del Messico, sede del ritiro della Seleccion.
Nel comunicato viene specificato che qualsiasi calciatore assente sarà escluso dalla Coppa del Mondo.
La decisione arriva dopo le polemiche nate attorno ai permessi concessi ad Alexis Vega e Jesus Gallardo del Toluca, autorizzati inizialmente a disputare la semifinale di ritorno della Concacaf Champions Cup contro il Los Angeles FC.