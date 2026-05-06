Messico nel caos prima dei Mondiali 2026, ultimatum ai calciatori convocati: “Chi non arriva in ritiro stasera sarà escluso”

Il Toluca ha ottenuto dalla federazione e dal CT Aguirre un’autorizzazione speciale per consentire ai due giocatori convocati di restare con il club e giocare la sfida decisiva di Concacaf Champions Cup contro il LAFC.

La scelta ha però provocato la reazione immediata del Chivas Guadalajara. Il proprietario Amaury Vergara ha contestato apertamente la disparità di trattamento dopo che il club aveva messo a disposizione cinque calciatori per il ritiro del Messico, mentre la squadra era impegnata nei quarti di finale del Clausura contro il Tigres dopo la sconfitta per 3-1 nella gara d’andata.

Attraverso un messaggio pubblico, Vergara ha dichiarato che “gli accordi sono validi soltanto quando tutte le parti li rispettano”, annunciando di aver chiesto il rientro immediato dei propri giocatori a Verde Valle.