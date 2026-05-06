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Alessandro De Felice

Messico nel caos prima dei Mondiali 2026, ultimatum ai calciatori convocati: “Chi non arriva in ritiro stasera sarà escluso”

Coppa del Mondo
Messico

La Federazione messicana revoca i permessi concessi al Toluca dopo le proteste del Chivas e minaccia l’esclusione dal Mondiale 2026: scontro totale a poche settimane della Coppa del Mondo.

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Caos totale attorno alla nazionale messicana a poco più di un mese dall’inizio dei Mondiali 2026.

La Federazione ha diffuso un comunicato ufficiale con cui ha imposto un ultimatum ai giocatori convocati dal commissario tecnico Javier Aguirre: tutti dovranno presentarsi entro le ore 20 al Centro de Alto Rendimiento di Città del Messico, sede del ritiro della Seleccion.

Nel comunicato viene specificato che qualsiasi calciatore assente sarà escluso dalla Coppa del Mondo.

La decisione arriva dopo le polemiche nate attorno ai permessi concessi ad Alexis Vega e Jesus Gallardo del Toluca, autorizzati inizialmente a disputare la semifinale di ritorno della Concacaf Champions Cup contro il Los Angeles FC.


  • IL CASO TOLUCA E LA PROTESTA DEL CHIVAS

    Il Toluca ha ottenuto dalla federazione e dal CT Aguirre un’autorizzazione speciale per consentire ai due giocatori convocati di restare con il club e giocare la sfida decisiva di Concacaf Champions Cup contro il LAFC.

    La scelta ha però provocato la reazione immediata del Chivas Guadalajara. Il proprietario Amaury Vergara ha contestato apertamente la disparità di trattamento dopo che il club aveva messo a disposizione cinque calciatori per il ritiro del Messico, mentre la squadra era impegnata nei quarti di finale del Clausura contro il Tigres dopo la sconfitta per 3-1 nella gara d’andata.

    Attraverso un messaggio pubblico, Vergara ha dichiarato che “gli accordi sono validi soltanto quando tutte le parti li rispettano”, annunciando di aver chiesto il rientro immediato dei propri giocatori a Verde Valle.

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  • IL COMUNICATO DELLA FEDERAZIONE MESSICANA

    In risposta alla protesta del Chivas, la Federazione messicana ha pubblicato un comunicato ufficiale per ribadire l’inizio del raduno della Seleccion.

    Nella nota si ricorda che il ritiro per le tre amichevoli contro Ghana, Australia e Serbia, oltre che per la preparazione al Mondiale 2026, scatterà oggi alle 20 locali per i giocatori che militano nel campionato messicano e convocati da Javier Aguirre.

    La Federazione ha precisato che tutti i convocati dovranno presentarsi al Centro de Alto Rendimiento di Città del Messico e che “coloro che non si presenteranno oggi al raduno resterà fuori dalla Coppa del Mondo”.

    La presa di posizione è stata interpretata in Messico come una revoca immediata dei permessi precedentemente concessi ai calciatori del Toluca.


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  • SCONTRO TRA CLUB E MESSICO

    La vicenda ha aperto un duro braccio di ferro tra i club messicani e la Federazione.

    Secondo i media locali, il problema nasce dal fatto che diverse società sono ancora impegnate nelle competizioni nazionali e internazionali e non intendono rinunciare ai propri giocatori nel momento decisivo della stagione.

    La polemica si è allargata rapidamente dopo che il Toluca ha ottenuto l’eccezione per Alexis Vega e Jesús Gallardo.

    La reazione del Chivas ha costretto la Federazione a intervenire per evitare un possibile effetto domino che avrebbe rischiato di svuotare il ritiro della nazionale.

  • CAOS MESSICO PRE MONDIALI

    La situazione ha messo i calciatori convocati in una posizione estremamente delicata.

    In particolare i giocatori del Chivas si sono ritrovati divisi tra la richiesta del club di rientrare immediatamente e la minaccia della Federazione di escluderli dal Mondiale in caso di mancata presenza al raduno.

    Javier Aguirre punta ad avere a disposizione tutti i 20 giocatori convocati per preparare le amichevoli contro Ghana, Australia e Serbia in vista del debutto mondiale dell’11 giugno allo stadio Azteca contro il Sudafrica.

    Successivamente il Messico affronterà Corea del Sud e Repubblica Ceca nella fase a gironi della Coppa del Mondo organizzata insieme a Stati Uniti e Canada.

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