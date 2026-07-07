Un altro rigore sbagliato, il secondo di questi Mondiali. Lionel Messi al minuto 21 di Argentina-Egitto si è fatto ipnotizzare da Shobeir, dopo che contro l'Austria aveva calciato fuori. Un record negativo per il 10: mai nessuno aveva fallito due penalty nella stessa edizione della rassegna iridata. Il talento argentino ha calciato forte ma non angolato, Shobeir si è tuffato alla sua sinistra e ha respinto, parando il secondo rigore di questi Mondiali dopo quello a Taremi in Egitto-Iran.
Getty Images Sport
Messi sbaglia un altro rigore ai Mondiali: questa volta il record è negativo, mai nessuno come lui nella storia
Pubblicità
TUTTI GLI ERRORI
Quello di Messi è il quarto rigore sbagliato ai Mondiali. Gli errori contro Austria ed Egitto di quest'anno arrivano dopo il penalty fallito in Russia (parata di Halldorsson in Argentina-Islanda 1-1) e quello contro la Polonia, in Qatar, nel 2022: in quell'occasione a stregarlo fu Szczesny.
Segui GOAL su Google
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.