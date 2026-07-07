Messi sbaglia un altro rigore ai Mondiali: questa volta il record è negativo, mai nessuno come lui nella storia

Un altro rigore sbagliato, il secondo di questi Mondiali. Lionel Messi al minuto 21 di Argentina-Egitto si è fatto ipnotizzare da Shobeir, dopo che contro l'Austria aveva calciato fuori. Un record negativo per il 10: mai nessuno aveva fallito due penalty nella stessa edizione della rassegna iridata. Il talento argentino ha calciato forte ma non angolato, Shobeir si è tuffato alla sua sinistra e ha respinto, parando il secondo rigore di questi Mondiali dopo quello a Taremi in Egitto-Iran.