Messi, infortunio svelato: il comunicato dell'Inter Miami, come sta il campione dell'Argentina a 20 giorni dai Mondiali

L'obiettivo chiaro e palese è semmai un altro: far sì che Messi arrivi in condizioni quantomeno accettabili, dunque libero dall'infortunio che lo ha appena colpito, ai Mondiali. Competizione che l'Argentina giocherà da campione in carica, dopo aver vinto il titolo nel 2022.

La squadra di Scaloni esordirà nella notte tra il 16 e il 17 giugno contro l'Algeria: scenderà dunque in campo per la prima partita del girone tra una ventina di giorni circa. Messi dovrebbe esserci, o almeno è questa la speranza della Nazionale. Il fatto che non ci sia lesione, intanto, è una buona notizia.