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Inter Miami CF v Philadelphia UnionGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Messi, infortunio svelato: il comunicato dell'Inter Miami, come sta il campione dell'Argentina a 20 giorni dai Mondiali

Coppa del Mondo
Argentina
Inter Miami CF
L. Messi

L'ex giocatore del Barcellona è uscito dal campo con un problema muscolare durante la gara contro Philadelphia: cosa si è fatto e per quanto tempo dovrà rimanere a riposo.

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Lionel Messi ha tenuto in ansia tutti nella notte tra domenica e lunedì. Sia i tifosi dell'Inter Miami, la squadra in cui milita attualmente, che quelli dell'Argentina.

Colpa di un infortunio rimediato dall'ex fuoriclasse del Barcellona nel secondo tempo della pirotecnica partita di MLS vinta 6-4 contro i Philadelphia Union. Un guaio che lo ha costretto ad abbandonare il campo a un quarto d'ora circa dalla fine.

Il giorno dopo, Messi si è sottoposto agli esami di rito. E finalmente è stato svelato il sipario sulle sue condizioni fisiche, con particolare riferimento ai Mondiali ormai alle porte.

  • IL COMUNICATO DELL'INTER MIAMI

    Questo è il comunicato dell'Inter Miami sulle condizioni di Messi:

    "Il capitano dell'Inter Miami CF è stato costretto a lasciare il campo ieri, domenica 24 maggio, durante la partita contro i Philadelphia Union, a causa di un fastidio fisico.

    Dopo ulteriori accertamenti medici effettuati lunedì, la diagnosi iniziale indica un sovraccarico muscolare associato ad affaticamento del bicipite femorale sinistro.

    I tempi per il suo ritorno all'attività agonistica dipenderanno dai suoi progressi clinici e funzionali".



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  • SOSPIRO DI SOLLIEVO

    "Sovraccarico muscolare associato ad affaticamento del bicipite femorale sinistro": questa è dunque l'entità dell'infortunio riportato da Messi nel secondo tempo di Inter Miami-Philadelphia Union.

    In pratica, non c'è lesione. Il timore iniziale, come sempre accade in questi casi, era proprio questo. L'Argentina può dunque tirare un sospiro di sollievo, in attesa di capire tra quanto Messi potrà tornare in campo: l'Inter Miami non ha infatti rivelato in maniera dettagliata i suoi tempi di recupero.

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  • MESSI SALTA LE AMICHEVOLI?

    La sensazione, comunque, è che Messi possa saltare le due amichevoli che vedranno impegnata l'Argentina nel ciclo di avvicinamento ai Mondiali: la prima contro l'Honduras, la seconda contro l'Islanda.

    Le due gare sono in programma tra una decina di giorni circa: Argentina-Honduras si giocherà nella notte tra il 6 e il 7 giugno, Argentina-Islanda nella notte tra il 9 e il 10.

  • LA SITUAZIONE VERSO I MONDIALI

    L'obiettivo chiaro e palese è semmai un altro: far sì che Messi arrivi in condizioni quantomeno accettabili, dunque libero dall'infortunio che lo ha appena colpito, ai Mondiali. Competizione che l'Argentina giocherà da campione in carica, dopo aver vinto il titolo nel 2022.

    La squadra di Scaloni esordirà nella notte tra il 16 e il 17 giugno contro l'Algeria: scenderà dunque in campo per la prima partita del girone tra una ventina di giorni circa. Messi dovrebbe esserci, o almeno è questa la speranza della Nazionale. Il fatto che non ci sia lesione, intanto, è una buona notizia.

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