Messi, infortunio svelato: il comunicato dell'Inter Miami, come sta il campione dell'Argentina a 20 giorni dai Mondiali

Lionel Messi ha tenuto in ansia tutti nella notte tra domenica e lunedì. Sia i tifosi dell'Inter Miami, la squadra in cui milita attualmente, che quelli dell'Argentina.
Colpa di un infortunio rimediato dall'ex fuoriclasse del Barcellona nel secondo tempo della pirotecnica partita di MLS vinta 6-4 contro i Philadelphia Union. Un guaio che lo ha costretto ad abbandonare il campo a un quarto d'ora circa dalla fine.
Il giorno dopo, Messi si è sottoposto agli esami di rito. E finalmente è stato svelato il sipario sulle sue condizioni fisiche, con particolare riferimento ai Mondiali ormai alle porte.