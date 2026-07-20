Messi GOAT, Ronaldo, l'Inghilterra, il calcio trasformato in uno show e le big in declino: cosa ci hanno lasciato i Mondiali 2026

Premessa doverosa: nessun alibi per il movimento calcistico italiano che - per la terza volta di fila, non ci stanchiamo mai di ricordarlo - ha fallito la qualificazione alla Coppa del Mondo. Tuttavia, a livello tecnico, ci sono Nazionali altrettanto prestigiose che non stanno vivendo il loro momento migliore. Il Brasile, per esempio, si è presentato ai nastri di partenza del Mondiale senza stelle in attacco - al netto di un Vinícius evanescente - e lontano anni luce da quella Seleção che, non più tardi di vent’anni fa, si permetteva di schierare tutti insieme Kaká, Ronaldo, Ronaldinho e Adriano. Anche la Germania, dal canto suo, sembra vivere un’era abbastanza opaca: non ci sono più i Ballack, i Lahm, i Klose, gli Schweinsteiger, i Müller e i Kroos, ma tanti giocatori promettenti (da Wirtz a Musiala), ai quali però sembra sempre mancare quel quid. Vero, a differenza nostra qualche talento in casa ce l’hanno, ma a ridosso dei grandi appuntamenti sembrano accartocciarsi su se stessi. Anche questo Mondiale, però, ha dimostrato che il talento, da solo, non basta. Brasile e Germania continuano a produrre calciatori di altissimo livello, ma da diversi anni faticano a trasformare quel patrimonio in una squadra davvero vincente. È la dimostrazione che ricostruire una grande Nazionale richiede tempo, idee e continuità, non soltanto una nuova generazione di campioni. Se è vero che la geografia calcistica sta cambiando, è altrettanto vero che le tre nazionali più titolate della storia difficilmente resteranno a lungo lontane dai vertici del calcio mondiale. O almeno, questo è quello che ci tocca sperare, specialmente per quanto riguarda l'Italia.