Messi doveva essere espulso contro l'Algeria? La Nazionale africana ha fatto ricorso alla FIFA

La Federazione calcistica algerina (Faf) ha presentato un ricorso ufficiale alla Fifa dopo le decisioni arbitrali durante la sfida persa 0-3 contro l'Argentina ai Mondiali 2026, contestando in particolare la mancata espulsione di Lionel Messi per un duro intervento sul difensore dei Fennecs Aissa Mandi.
Lo riferiscono media locali algerini, tra cui il principale quotidiano sportivo Compétition, citando fonti ufficiali. Al centro della contestazione figura la direzione dell'arbitro polacco Szymon Marciniak, accusato di avere preso decisioni che avrebbero inciso in modo determinante sull'andamento della gara valida per il gruppo J del Mondiale.