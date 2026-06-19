Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Messi doveva essere espulso contro l'Algeria? La Nazionale africana ha fatto ricorso alla FIFA

Coppa del Mondo
Argentina
L. Messi
Algeria

L'Algeria ha fatto ricorso alla FIFA per una presunta mancata espulsione di Messi nella sconfitta 3-0 contro l'Argentina.

Pubblicità

La Federazione calcistica algerina (Faf) ha presentato un ricorso ufficiale alla Fifa dopo le decisioni arbitrali durante la sfida persa 0-3 contro l'Argentina ai Mondiali 2026, contestando in particolare la mancata espulsione di Lionel Messi per un duro intervento sul difensore dei Fennecs Aissa Mandi.

Lo riferiscono media locali algerini, tra cui il principale quotidiano sportivo Compétition, citando fonti ufficiali. Al centro della contestazione figura la direzione dell'arbitro polacco Szymon Marciniak, accusato di avere preso decisioni che avrebbero inciso in modo determinante sull'andamento della gara valida per il gruppo J del Mondiale.

  • IL FALLO (DA ESPULSIONE?) DI MESSI SU MANDI

    Secondo quanto segnalato dalla Federcalcio nordafricana nel ricorso inviato alla Fifa, il primo episodio riguarda il fallo commesso al 31° minuto da Lionel Messi, autore del vantaggio argentino al 17°, che ha colpito il difensore algerino Aissa Mandi al polpaccio con i tacchetti senza ricevere alcuna sanzione disciplinare.



    • Pubblicità

  • GOMITATA DI MAC ALLISTER A MAZA

    Le immagini dell'episodio sono successivamente diventate virali sui social a livello globale, finendo al centro di accese polemiche arbitrali. Il secondo episodio contestato riguarda invece il colpo di gomito sferrato al 74° minuto dal centrocampista argentino Alexis Mac Allister all'attaccante algerino Ibrahim Maza, rimasto a terra dopo l'impatto al volto, anche in questo caso senza alcun intervento da parte dell'arbitro o del sistema Var.

  • Pubblicità
    Pubblicità

How far will Argentina go at the World Cup?

2312 Voti
Coppa del Mondo
Argentina crest
Argentina
ARG
Austria crest
Austria
AUT
Coppa del Mondo
Giordania crest
Giordania
JOR
Algeria crest
Algeria
ALG