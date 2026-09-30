La celebrazione di Messi, la fuga di Ronaldo, due finali per un'era: come stanno chiudendo la loro carriera i due supercampioni

Cristiano Ronaldo, invece, non sembra pronto a seguire lo stesso percorso. Di due anni più vecchio di Messi, la stella portoghese si aggrappa ancora alla sua carriera internazionale nonostante il cambiamento del suo ruolo e il calo delle presenze da titolare negli ultimi tempi. Il suo rapporto con il Portogallo riempie da tempo le pagine dei giornali e divide i tifosi, soprattutto ora che l’età avanza e si discute sulla sua presenza da titolare.

Il capitano portoghese ritiene di poter ancora dare molto e non crede che la sua avventura in nazionale sia giunta al termine. Lo scorso agosto ha dichiarato a Vogue: «Questo potrebbe essere il mio ultimo anno nel calcio, e voglio lasciare un’eredità meravigliosa». Le sue recenti panchine hanno riacceso il dibattito sul suo ruolo. Emblematica la gara contro la Norvegia: è rimasto in panchina per tutto l’incontro, il Portogallo ha vinto 2-1 ma il risultato non ha distolto l’attenzione da Ronaldo. Frustrato per non aver giocato, al fischio finale è andato dritto negli spogliatoi, senza unirsi ai compagni per salutare i tifosi e festeggiare la vittoria.

Quel gesto ha fatto discutere sul ruolo di un capitano chiamato a guidare. Ha anche messo sotto esame il suo rapporto con l’allenatore Jorge Jesus, che lo aveva già allenato all’Al-Nassr. Jesus ha ammesso di dover parlare con Ronaldo: la sua presenza in campo, ha sottolineato, dipende da ciò che offre sul terreno di gioco, come per ogni altro giocatore. Poi il colloquio tra i due con la presenza del presidente della Federazione e la decisione shock del campione di lasciare la squadra e tornare a casa da solo col suo jet privato. Un addio definitivo? D'altronde Ronaldo resta influente nello spogliatoio, ma in campo il suo posto non è più automatico. Il confronto con Messi aleggia su di lui da tempo: negli ultimi anni Ronaldo ha dovuto abituarsi a sentire i tifosi intonare il nome del rivale argentino, reagendo spesso con rabbia e tenendo viva una rivalità storica anche dopo l’addio ai campi europei.