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Mark Doyle

Messi contro Cucurella, Yamal contro Tagliafico e non solo: i sei duelli chiave della finale Spagna-Argentina

Coppa del Mondo
Spagna vs Argentina
Argentina
Spagna
L. Messi
L. Yamal
L. Scaloni
L. de la Fuente
M. Cucurella
F. Ruiz
N. Tagliafico
E. Fernandez
A. Mac Allister
M. Oyarzabal
J. Alvarez
L. Martinez

La sfida di questa sera tra la Roja di De la Fuente e l'Albiceleste di Scaloni promette un match avvincente tra le due migliori squadre del torneo. Con l’accento proprio su “squadre”.

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La Spagna è una macchina perfetta: ogni giocatore conosce il proprio ruolo e lavora per il collettivo. Senza fuoriclasse pari a quelli della Francia, in semifinale ha comunque dominato grazie ad altruismo e tecnica, distruggendo la squadra di Didier Deschamps.

La sera dopo, ad Atlanta, l’Argentina ha messo nuovamente in mostra il proprio spirito combattivo. La squadra di Lionel Scaloni ha rimontato e battuto l’Inghilterra 2-1 nel finale con due assist di Lionel Messi, la leggenda che unisce squadra e nazione.

Chi alzerà il trofeo? La Spagna conquisterà anche il Mondiale dopo l’Europeo di due anni fa o l’Argentina, come il Brasile 1962, difenderà il titolo? GOAL analizza le sei sfide chiave di una finale storica.


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  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Rodri contro Fernandez e Mac Allister

    La Spagna è parsa l’unica squadra in grado di neutralizzare la Francia, grazie al lavoro di Rodri davanti alla difesa. Il centrocampista del Manchester City, reduce da infortuni, era già tornato a un livello da Pallone d’Oro prima di dominare il match contro i Bleus.

    L’Argentina ha aggressività e atletismo a centrocampo e può quindi spezzare il ritmo di Rodri. Per riuscirci servirà il pressing costante di Enzo Fernandez o Alexis Mac Allister, se non di entrambi, sul capitano spagnolo: se avrà tempo di giocare il pallone, Rodri guiderà il gioco come nella semifinale contro la Francia.

    Per l’Argentina, la speranza è che Fernandez e Mac Allister mettano in difficoltà Rodri e il probabile partner Fabian Ruiz anche in fase difensiva.

    Fernandez ha brillato a intermittenza, ma ha segnato goal pesanti contro Egitto e Inghilterra; Mac Allister, invece, ha colpito due pali contro gli inglesi, dimostrando che i due centrocampisti più completi dell’Albiceleste sono tornati al meglio nel momento decisivo.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Unai Simon contro Emiliano Martinez

    In questo Mondiale, Unai Simon ha incassato un solo goal, mentre Emiliano Martinez ne ha subiti sette e non ha più mantenuto la porta inviolata dopo la seconda giornata.

    Per la finale, però, la scommessa va su Martinez: che lo si ami o lo si detesti, con parate decisive o sceneggiate irritanti, il portiere dell'Argentina sa sempre farsi notare.

    Simon è più discreto, e forse per questo viene sottovalutato. In questo torneo non ha avuto molto da fare, e di conseguenza non ha attirato l’attenzione. Non è colpa sua, ma molti tifosi spagnoli preferirebbero vedere tra i pali Joan Garcia del Barcellona o David Raya dell’Arsenal, sebbene le sue statistiche siano ottime.

    Nonostante l'ottima difesa spagnola, però, sarebbe sorprendente se a East Rutherford il portiere basco non venisse finalmente messo alla prova dagli attaccanti argentini. La sua risposta potrebbe risultare decisiva anche perché, difetti a parte, il collega Martinez si è sempre fatto trovare pronto nelle grandi occasioni.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Oyarzabal contro Alvarez (o Lautaro Martinez)

    Non sarà un confronto diretto in campo, ma Mikel Oyarzabal e Julian Alvarez ricoprono ruoli simili nelle rispettive squadre. Chi dei due farà meglio potrebbe decidere la finale.

    Oyarzabal, come abbiamo scritto all’inizio del torneo, è diventato una leggenda discreta per la Spagna. È arrivato ai Mondiali in ottima forma con club e Nazionale, ma è rimasto in ombra fino alle doppiette contro Arabia Saudita e Austria.

    Alvarez non ha ancora convinto, ma il suo avvio lento è stato causato da un infortunio; lo splendido goal alla Svizzera ha comunque mostrato il suo talento.

    Lionel Scaloni deve però decidere se ridare spazio a Lautaro Martinez, autore dell'incornata vincente contro l’Inghilterra, o confermare Alvarez, ancora non al meglio.

    Oyarzabal, al contrario, è al meglio della forma e trabocca di fiducia, come dimostrato dal rigore trasformato contro la Francia. È stato proprio lui a decidere la finale di Euro 2024 per la Spagna e spera ora di ripetersi ai Mondiali, a meno che un attaccante argentino non risponda alle attese più di lui.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Cucurella contro Messi

    Messi non giocherà da esterno tradizionale contro la Spagna, ma a 39 anni resta uno dei giocatori più efficaci sulle fasce. Non è più fulmineo come un tempo, ma sa ancora saltare il terzino e serve cross letali.

    Come ha riconosciuto Emiliano Martínez, la scelta di Scaloni di spostarlo sulla destra è stata decisiva nelle rimonte contro Egitto e Inghilterra. Perciò Marc Cucurella dovrà seguirlo con più attenzione degli altri, perché domenica Messi potrebbe alternare incursioni sulla fascia a pause centrali.

    Allo stesso tempo, la sua quasi totale assenza di compiti difensivi potrebbe liberare Cucurella, giocatore di spinta, per proiettarsi in avanti come ha già fatto con efficacia lungo il percorso della Spagna verso la finale.

    Per questo Scaloni chiederà al centrocampista destro, De Paul o Simeone, di marcare Cucurella e creare spazio per la magia di Messi.

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  • Lamine YamalGetty Images

    Yamal contro Tagliafico

    Ai Mondiali Lamine Yamal non ha ancora espresso il proprio calcio migliore. Lo spagnolo ha mostrato sprazzi del proprio dribbling e ha aperto le marcature nella vittoria per 4-0 sull’Arabia Saudita, dopo il sorprendente pareggio con Capo Verde, partita in cui era subentrato dalla panchina.

    Come ha ammesso lui stessi, non è ancora riuscito a mantenere gli standard che si è prefissato, anche a causa di infortuni e della pressione di voler dimostrare il proprio valore sul palcoscenico più importante del calcio.

    Nonostante ciò, Yamal non ha perso la proverbiale sicurezza. È convinto che il momento giusto arriverà quando più conta, e potrebbe essere questa sera: il duello con Nico Tagliafico sembra infatti un evidente squilibrio di forze.

    Il terzino sinistro argentino, 33 anni, vanta 76 presenze in Nazionale e ha contribuito all’ultimo trionfo mondiale limitando Ousmane Dembélé, sostituito già nel primo tempo. Ma il Yamal di oggi, pur non essendo al meglio, è ben diverso dal Dembélé di quattro anni fa: potrebbe far male a Tagliafico se il giocatore del Lione non riceverà aiuto da Fernandez o Lisandro Martínez.

  • COMBO-FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    De la Fuente contro Scaloni

    Luis de la Fuente ha commesso un errore nella prima partita schierando Gavi sulla fascia sinistra, quasi per dimostrare qualcosa. Ma poi ha corretto subito la rotta: la Spagna ha vinto sei volte di fila, sempre nei 90 minuti, e ha raggiunto la finale.

    Certo, Mikel Merino ha dovuto segnare un paio di goal decisivi in extremis, ma anche questo ha sottolineato quanto bene De la Fuente sia riuscito a mantenere tutti i membri della rosa soddisfatti e motivati. Il ct spagnolo si è anche guadagnato molti elogi per aver preso la decisione coraggiosa di escludere Pedri e sostituirlo con Fabian Ruiz, che ha segnato il primo goal nei quarti di finale contro il Belgio e ha disputato un’ottima partita al fianco di Rodri contro la Francia.

    Scaloni ha incassato elogi per i cambi vincenti contro l’Inghilterra (anche se la negatività di Tuchel ha aiutato), ma prima di quella gara le sue scelte erano state criticate: dopo aver mostrato troppa dipendenza da Messi nel girone, il centrocampo argentino era sembrato inadeguato contro Capo Verde, Egitto e Svizzera.

    Scaloni ha dunque molto da riflettere in vista della finale. De la Fuente può contare su un undici ormai collaudato, come dimostrato nella prova più completa del torneo contro la Francia. La pressione è tutta sull’Albiceleste: se l’Argentina dovesse andare sotto, anche la magia di Messi e la sua grinta potrebbero non bastare.

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