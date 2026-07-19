Messi contro Cucurella, Yamal contro Tagliafico e non solo: i sei duelli chiave della finale Spagna-Argentina

In questo Mondiale, Unai Simon ha incassato un solo goal, mentre Emiliano Martinez ne ha subiti sette e non ha più mantenuto la porta inviolata dopo la seconda giornata.

Per la finale, però, la scommessa va su Martinez: che lo si ami o lo si detesti, con parate decisive o sceneggiate irritanti, il portiere dell'Argentina sa sempre farsi notare.

Simon è più discreto, e forse per questo viene sottovalutato. In questo torneo non ha avuto molto da fare, e di conseguenza non ha attirato l’attenzione. Non è colpa sua, ma molti tifosi spagnoli preferirebbero vedere tra i pali Joan Garcia del Barcellona o David Raya dell’Arsenal, sebbene le sue statistiche siano ottime.

Nonostante l'ottima difesa spagnola, però, sarebbe sorprendente se a East Rutherford il portiere basco non venisse finalmente messo alla prova dagli attaccanti argentini. La sua risposta potrebbe risultare decisiva anche perché, difetti a parte, il collega Martinez si è sempre fatto trovare pronto nelle grandi occasioni.