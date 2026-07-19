Messi contro Cucurella, Yamal contro Tagliafico e non solo: i sei duelli chiave della finale Spagna-Argentina

La Spagna è una macchina perfetta: ogni giocatore conosce il proprio ruolo e lavora per il collettivo. Senza fuoriclasse pari a quelli della Francia, in semifinale ha comunque dominato grazie ad altruismo e tecnica, distruggendo la squadra di Didier Deschamps.
La sera dopo, ad Atlanta, l’Argentina ha messo nuovamente in mostra il proprio spirito combattivo. La squadra di Lionel Scaloni ha rimontato e battuto l’Inghilterra 2-1 nel finale con due assist di Lionel Messi, la leggenda che unisce squadra e nazione.
Chi alzerà il trofeo? La Spagna conquisterà anche il Mondiale dopo l’Europeo di due anni fa o l’Argentina, come il Brasile 1962, difenderà il titolo? GOAL analizza le sei sfide chiave di una finale storica.
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