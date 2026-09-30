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Marco Trombetta

Meret recupera dopo la sosta, duello con Milinkovic-Savic: chi è il portiere titolare del Napoli

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Chi gioca titolare in porta del Napoli dopo il rientro di Meret. Le gerarchie di Allegri con Milinkovic-Savic.

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Ci siamo per il rientro di Alex Meret dopo l'infortunio nella sfida di Champions League contro l'Arsenal.

Il portiere del Napoli è pronto a tornare dopo la sosta. Ma tornerà anche titolare?

  • LA SCELTA DI ALLEGRI

    Con Conte in panchina, Meret era scivolato indietro nelle gerarchie alle spalle di Milinkovic-Savic.

    Ma l'arrivo di Allegri ha cambiato nuovamente le carte in tavola, riportando Meret al centro della porta del Napoli, con Milinkovic che è rimasto in azzurro come suo vice nonostante le voci di mercato in estate.

  • L'INFORTUNIO DI MERET E LA CHANCE PER MILINKOVIC

    Ma dopo l'infortunio di Meret in Champions, Milinkovic ha avuto una nuova possibilità.

    Due partite da titolare per il serbo, subito clean sheet contro il Bologna e grande prestazione a Firenze contro la Fiorentina, con alcuni grandi interventi, su tutti quello a tu per tu con Valdepenas sull'1-1.

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  • E ADESSO CHI GIOCA TITOLARE?

    Col rientro di Meret, dopo la sosta, le gerarchie iniziali non sono destinate a cambiare.

    L'Italia si riprenderà il posto da titolare tra i pali, Allegri ha scelto sin dal primo giorno di ritiro che il numero uno del Napoli sarebbe stato lui e Milinkovic ha accettato la decisione.

    Adesso gli azzurri sono attesi da nove partite nei prossimi 27 giorni, ma una volta recuperato Meret sarà sempre titolare e non ci sarà alternanza con Milinkovic in base alle competizioni, a cominciare dal Frosinone alla ripresa del campionato.

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