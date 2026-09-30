Meret recupera dopo la sosta, duello con Milinkovic-Savic: chi è il portiere titolare del Napoli

Ci siamo per il rientro di Alex Meret dopo l'infortunio nella sfida di Champions League contro l'Arsenal.
Il portiere del Napoli è pronto a tornare dopo la sosta. Ma tornerà anche titolare?
Ci siamo per il rientro di Alex Meret dopo l'infortunio nella sfida di Champions League contro l'Arsenal.
Il portiere del Napoli è pronto a tornare dopo la sosta. Ma tornerà anche titolare?
Con Conte in panchina, Meret era scivolato indietro nelle gerarchie alle spalle di Milinkovic-Savic.
Ma l'arrivo di Allegri ha cambiato nuovamente le carte in tavola, riportando Meret al centro della porta del Napoli, con Milinkovic che è rimasto in azzurro come suo vice nonostante le voci di mercato in estate.
Ma dopo l'infortunio di Meret in Champions, Milinkovic ha avuto una nuova possibilità.
Due partite da titolare per il serbo, subito clean sheet contro il Bologna e grande prestazione a Firenze contro la Fiorentina, con alcuni grandi interventi, su tutti quello a tu per tu con Valdepenas sull'1-1.
Col rientro di Meret, dopo la sosta, le gerarchie iniziali non sono destinate a cambiare.
L'Italia si riprenderà il posto da titolare tra i pali, Allegri ha scelto sin dal primo giorno di ritiro che il numero uno del Napoli sarebbe stato lui e Milinkovic ha accettato la decisione.
Adesso gli azzurri sono attesi da nove partite nei prossimi 27 giorni, ma una volta recuperato Meret sarà sempre titolare e non ci sarà alternanza con Milinkovic in base alle competizioni, a cominciare dal Frosinone alla ripresa del campionato.
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