Meret recupera dopo la sosta, duello con Milinkovic-Savic: chi è il portiere titolare del Napoli

Col rientro di Meret, dopo la sosta, le gerarchie iniziali non sono destinate a cambiare.

L'Italia si riprenderà il posto da titolare tra i pali, Allegri ha scelto sin dal primo giorno di ritiro che il numero uno del Napoli sarebbe stato lui e Milinkovic ha accettato la decisione.

Adesso gli azzurri sono attesi da nove partite nei prossimi 27 giorni, ma una volta recuperato Meret sarà sempre titolare e non ci sarà alternanza con Milinkovic in base alle competizioni, a cominciare dal Frosinone alla ripresa del campionato.