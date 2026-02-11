Getty/GOAL
"Merda! Mi tratteranno come Beckham?" - David Seaman confessa i suoi timori di una forte reazione negativa dopo il gol su calcio di punizione di Ronaldinho ai Mondiali del 2002.
"Grazie a Dio!"
Seaman fu sorpreso dall'icona del Barcellona Ronaldinho durante il torneo in Giappone e Corea del Sud, con il suo tiro dalla distanza che finì in rete dando al Brasile un vantaggio di 2-1. I Three Lions non riuscirono a trovare il pareggio, con il risultato che furono eliminati dal torneo ai quarti di finale, portando l'ex numero 1 dei Gunners a chiedersi quale accoglienza avrebbe ricevuto al suo ritorno in Inghilterra.
Infatti, Beckham è stato completamente vilipeso dalla stampa, così come da un numero significativo di tifosi inglesi, per il suo ruolo nella sconfitta del Paese contro l'Argentina nel 1998. Il suo cartellino rosso per aver colpito con petulanza Simeone con una gambata ha portato a un'ondata di insulti spesso inaccettabili che ha avuto un grave impatto sull'ex ala del Manchester United e sulla sua famiglia.
Dopo essere stato interrogato da Adebayo Akinfenwa su quel calcio di punizione di Ronaldinho, Seaman ammette di aver pensato a Beckham e alle reazioni negative che sarebbero potute seguire: "Lui segna quel gol e noi abbiamo ancora mezz'ora da giocare. E ora siamo nella fase a eliminazione diretta. Sono in campo e penso tra me e me: 'Cazzo, se il punteggio rimane così, verrò trattato come Beckham nel '98?
"Sono cose che ti passano per la testa. Quando la posta in gioco è così alta... alla fine è andato tutto bene, abbiamo perso 2-1, quel gol ci è costato caro, ma quando sono tornato a casa, siamo atterrati a Heathrow e c'erano molti tifosi inglesi che hanno iniziato a cantare il mio nome. Grazie a Dio".
Alla domanda se Ronaldinho avesse intenzione di tirare in porta da quella distanza, Seaman ha aggiunto: "Subito dopo la partita Gilberto Silva mi ha detto che non era sua intenzione. Ma non importa. Il pallone è comunque entrato. Mi è stato detto tante volte che non era sua intenzione.
"La cosa divertente è che stavamo giocando a Soccer Aid [nel 2016] e lui giocava per il Rest of the World, e ha ottenuto un calcio di punizione in una posizione simile, così sono tornato alla porta, mi sono messo in piedi e ho indicato l'angolo superiore. 'Dai, vedi se riesci a rifarlo!'. E lui rideva a crepapelle".
Dire no a Sir Alex e al Manchester United
Seaman ha conquistato uno status leggendario all'Arsenal grazie al suo contributo che ha portato alla conquista di due titoli della Premier League e quattro FA Cup. Prima di entrare a far parte dei Gunners, tuttavia, aveva avuto l'opportunità di trasferirsi al Manchester United.
Rivelando una telefonata ricevuta da Sir Alex Ferguson, Seaman racconta: "Lui (Sir Alex) mi ha chiamato al telefono e mi ha detto: 'Verrò a prenderti in estate, voglio che tu sia il mio portiere'. Ho risposto: 'Ok!'. Ho riattaccato il telefono e ho pensato: 'Diventerò un giocatore del Man United'. Letteralmente una settimana dopo, l'Arsenal ha fatto un'offerta per me.
Sir Alex voleva che aspettassi fino all'estate, così non ci sarebbero state spese di trasferimento dato che il mio contratto era scaduto. L'Arsenal mi ha fatto un'offerta proprio prima della scadenza del termine per i trasferimenti. Avevo vissuto a Londra per quattro anni quando ero al QPR, la mia famiglia si era sistemata... quindi sono andato a parlare con l'Arsenal, abbiamo concordato tutto, ma c'era un problema: un giocatore doveva andarsene, e quello era John Lukic. Eravamo amici. Lui mi ha detto: "No, non vado da nessuna parte", quindi l'accordo è saltato. Non ho firmato".
Seaman sarebbe poi passato alla squadra del nord di Londra nel 1990, dopo che l'allora portiere dell'Arsenal Lukic era stato ceduto, e avrebbe collezionato oltre 500 presenze in tutte le competizioni con i Gunners.
QUEL salvataggio contro lo Sheffield United
Nel 2003, Seaman ha effettuato quella che viene spesso descritta come una delle più grandi parate mai viste nel calcio inglese durante una semifinale di FA Cup vinta contro lo Sheffield United all'Old Trafford. Lanciando il braccio destro, l'ex portiere dell'Inghilterra riuscì miracolosamente a impedire a Paul Peschisolido di segnare il gol del pareggio da distanza ravvicinata. Seaman ammise di non essersi reso conto in quel momento che quella parata sarebbe passata alla storia.
Dice: "Quando arriva il calcio d'angolo, ci sono alcuni rimbalzi, la gente cerca di colpire di testa verso la porta, quindi mi sono spostato in una posizione, e poi sono dovuto tornare in un'altra posizione per quello che pensavo fosse un colpo di testa in porta. Poi la palla finisce di nuovo a Peschisolido, che la colpisce di testa o di spalla, il che per me è un bene perché mi dà un po' di tempo. Ma ricordo di essermi tuffato all'indietro e di aver pensato: 'Non posso portarla con me perché sto entrando in porta'. Quindi la raccolgo, finisco in porta e poi, quando alzo lo sguardo, vedo [Phil] Jagielka che sta per ribattere il rimbalzo... e la manda sopra la traversa. Grazie a Dio. Se fosse entrata, nessuno avrebbe parlato di [quella parata].
"Ci vuole sempre un po' di fortuna. È stato solo quando l'ho visto in televisione... Ho pensato: 'Non male'. Se guardi la parata, guarda la mia faccia mentre mi alzo, sono davvero serio. Ricordo che Ashley [Cole] mi si è avvicinato, non so cosa mi abbia detto, probabilmente mi ha insultato, dicendomi quanto fosse stata bella. Ma poi l'ho vista in TV e ho pensato: 'Oooft, è stata bella'."
