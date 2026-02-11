"Merda! Mi tratteranno come Beckham?" - David Seaman confessa i suoi timori di una forte reazione negativa dopo il gol su calcio di punizione di Ronaldinho ai Mondiali del 2002.

Seaman fu sorpreso dall'icona del Barcellona Ronaldinho durante il torneo in Giappone e Corea del Sud, con il suo tiro dalla distanza che finì in rete dando al Brasile un vantaggio di 2-1. I Three Lions non riuscirono a trovare il pareggio, con il risultato che furono eliminati dal torneo ai quarti di finale, portando l'ex numero 1 dei Gunners a chiedersi quale accoglienza avrebbe ricevuto al suo ritorno in Inghilterra.

Infatti, Beckham è stato completamente vilipeso dalla stampa, così come da un numero significativo di tifosi inglesi, per il suo ruolo nella sconfitta del Paese contro l'Argentina nel 1998. Il suo cartellino rosso per aver colpito con petulanza Simeone con una gambata ha portato a un'ondata di insulti spesso inaccettabili che ha avuto un grave impatto sull'ex ala del Manchester United e sulla sua famiglia.

Dopo essere stato interrogato da Adebayo Akinfenwa su quel calcio di punizione di Ronaldinho, Seaman ammette di aver pensato a Beckham e alle reazioni negative che sarebbero potute seguire: "Lui segna quel gol e noi abbiamo ancora mezz'ora da giocare. E ora siamo nella fase a eliminazione diretta. Sono in campo e penso tra me e me: 'Cazzo, se il punteggio rimane così, verrò trattato come Beckham nel '98?

"Sono cose che ti passano per la testa. Quando la posta in gioco è così alta... alla fine è andato tutto bene, abbiamo perso 2-1, quel gol ci è costato caro, ma quando sono tornato a casa, siamo atterrati a Heathrow e c'erano molti tifosi inglesi che hanno iniziato a cantare il mio nome. Grazie a Dio".

Alla domanda se Ronaldinho avesse intenzione di tirare in porta da quella distanza, Seaman ha aggiunto: "Subito dopo la partita Gilberto Silva mi ha detto che non era sua intenzione. Ma non importa. Il pallone è comunque entrato. Mi è stato detto tante volte che non era sua intenzione.

"La cosa divertente è che stavamo giocando a Soccer Aid [nel 2016] e lui giocava per il Rest of the World, e ha ottenuto un calcio di punizione in una posizione simile, così sono tornato alla porta, mi sono messo in piedi e ho indicato l'angolo superiore. 'Dai, vedi se riesci a rifarlo!'. E lui rideva a crepapelle".