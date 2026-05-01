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Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

“Meglio gli ‘scarsi’ dello Stockport County”: perché Pep Guardiola ha preferito quella partita a PSG-Bayern Monaco

P. Guardiola
Manchester City
Paris Saint-Germain vs Bayern Monaco
Paris Saint-Germain
Bayern Monaco
Champions League
Premier League

Pep Guardiola ha scherzato dicendo di aver saltato PSG-Bayern Monaco per guardare lo Stockport County, elogiando il calcio inglese sul tema del calendario del Manchester City.

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Pep Guardiola ha rivelato di aver scelto di guardare lo Stockport County invece di sintonizzarsi sul big match di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco.

Il tecnico del Manchester City ha scherzato affermando che allenatori e giocatori coinvolti non fossero abbastanza bravi da intrattenerlo.

  • GUARDIOLA SCEGLIE LO STOCKPORT INVECE DELLA CHAMPIONS

    Mentre gran parte del mondo del calcio era concentrata sulla sfida di Champions League tra PSG e Bayern Monaco, Pep Guardiola ha scelto una strada diversa.

    L’allenatore del Manchester City ha infatti deciso di recarsi all’Edgeley Park per assistere dal vivo a una partita dello Stockport County, preferendo il calcio delle categorie inferiori inglesi al big match europeo.

    Successivamente, Guardiola ha ammesso di aver inizialmente snobbato la sfida di Parigi consultando il calendario. Nonostante il match si sia poi trasformato in uno spettacolare 5-4 per il PSG, il tecnico catalano aveva già preso la sua decisione: passare la serata a godersi il calcio “più autentico” delle serie minori inglesi.

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  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    LA SPIEGAZIONE IRONICA DELL'ALLENATORE DEL CITY

    Parlando con i giornalisti, Pep Guardiola ha spiegato con tono scherzoso la sua scelta, ironizzando sulla qualità degli allenatori e dei giocatori coinvolti nella sfida di Champions League.

    "Il giorno prima ho visto il calendario con Paris Saint-Germain contro Bayern Monaco e ho pensato: “bah, che partita disastrosa”. Gli allenatori non sono bravi – Luis (Luis Enrique, ndr) e Vini (Vincent Kompany, ndr) -, ha detto ridendo. «Giocatori davvero scarsi, quindi… io amo il calcio inglese e ho deciso di andare allo Stockport County. L’anno prossimo, quando il Bayern giocherà contro la mia ex squadra, starò sul divano a guardarla".

    Un commento chiaramente provocatorio, tipico dello stile di Guardiola, che ha voluto sdrammatizzare e allo stesso tempo ribadire il suo amore per il calcio inglese.

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  • ABBRACCIARE DIVERSI STILI DI GIOCO

    Al di là delle battute, Pep Guardiola ha offerto anche una riflessione più profonda sul calcio europeo, sottolineando la varietà di filosofie tattiche oggi presenti.

    Pur non avendo seguito dal vivo la sfida tra PSG e Bayern Monaco, il tecnico del Manchester City ha ribadito il suo rispetto per le diverse interpretazioni del gioco, anche quando entrano in contrasto tra loro.

    "È bello così. È questo il calcio. Tu e io non siamo uguali. Il calcio è così – ognuno ha il proprio stile -, ha spiegato - È stata una grande partita. Anche Atletico Madrid contro Arsenal è stata una bella gara. Quando si segnano nove gol in una semifinale, è qualcosa di fantastico. Il calcio va accettato in tutte le sue forme".

    Un pensiero che riflette la visione moderna di Guardiola: non esiste un unico modo “giusto” di giocare, ma una pluralità di stili che rendono il calcio uno spettacolo sempre diverso e affascinante.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-SOUTHAMPTONAFP

    CALENDARIO FITTO PER IL CITY

    Il Manchester City si prepara ad affrontare un finale di stagione particolarmente impegnativo.

    La Premier League ha infatti respinto le richieste del club di modificare il calendario, lasciando invariati gli impegni contro Crystal Palace e Bournemouth.

    I Citizens saranno ora chiamati a gestire un tour de force di partite decisive. Il prossimo ostacolo sarà l’Everton, in una sfida fondamentale per provare a respingere l’assalto dell’Arsenal in vetta alla classifica.

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