“Meglio gli ‘scarsi’ dello Stockport County”: perché Pep Guardiola ha preferito quella partita a PSG-Bayern Monaco

Al di là delle battute, Pep Guardiola ha offerto anche una riflessione più profonda sul calcio europeo, sottolineando la varietà di filosofie tattiche oggi presenti.

Pur non avendo seguito dal vivo la sfida tra PSG e Bayern Monaco, il tecnico del Manchester City ha ribadito il suo rispetto per le diverse interpretazioni del gioco, anche quando entrano in contrasto tra loro.

"È bello così. È questo il calcio. Tu e io non siamo uguali. Il calcio è così – ognuno ha il proprio stile -, ha spiegato - È stata una grande partita. Anche Atletico Madrid contro Arsenal è stata una bella gara. Quando si segnano nove gol in una semifinale, è qualcosa di fantastico. Il calcio va accettato in tutte le sue forme".

Un pensiero che riflette la visione moderna di Guardiola: non esiste un unico modo “giusto” di giocare, ma una pluralità di stili che rendono il calcio uno spettacolo sempre diverso e affascinante.