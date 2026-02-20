McTominay vota Napoli: "Potrei vedermi qui per molto tempo, con Conte o dai il massimo o hai un problema"

Da McTominay a McFratm è stato un attimo.
Pochi mesi per capire che lui e Napoli - seppur parliamo di un britannico - sono della stessa pasta. Il numero 8 azzurro sugella il feeling scoppiato con squadra e città in un'intervista concessa al Corriere dello Sport, dove sbandiera amore anche in chiave futura e difende a spada tratta il progetto Conte.
Sensazioni e punti di vista netti, come quello offerto in merito alle recenti e costanti polemiche arbitrali: ecco cosa ha detto McTominay, le cui parole possono tranquillamente consentire di soprannominarlo 'Mister professionalità'.