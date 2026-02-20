Goal.com
Claudio D'Amato

McTominay vota Napoli: "Potrei vedermi qui per molto tempo, con Conte o dai il massimo o hai un problema"

Scott McTominay conferma il feeling con Napoli ("La amo, qui sono estremamente felice"), esalta Conte ("Grande allenatore, siamo stati sfortunati") e parla della corsa Scudetto: "Una partita alla volta...". Poi sulle simulazioni: "Il calcio sta diventando troppo morbido".

Da McTominay a McFratm è stato un attimo.

Pochi mesi per capire che lui e Napoli - seppur parliamo di un britannico - sono della stessa pasta. Il numero 8 azzurro sugella il feeling scoppiato con squadra e città in un'intervista concessa al Corriere dello Sport, dove sbandiera amore anche in chiave futura e difende a spada tratta il progetto Conte.

Sensazioni e punti di vista netti, come quello offerto in merito alle recenti e costanti polemiche arbitrali: ecco cosa ha detto McTominay, le cui parole possono tranquillamente consentire di soprannominarlo 'Mister professionalità'.

  • "FUORI PUOI DIVERTIRTI E SCHERZARE, MA IN CAMPO DIVENTO UN ALTRO"

    "Prendo il mio lavoro estremamente sul serio perché è quello per cui sono pagato. Penso che in generale i calciatori siano pagati tanto per allenarsi e giocare, e se non puoi essere serio in quelle due ore di lavoro non stai facendo bene. Devi divertirti, certo, ma fuori dal campo e allora puoi scherzare con gli amici e i compagni. In campo bisogna imparare il più possibile. In campo io divento un altro".

  • "IO E I NAPOLETANI SIAMO SIMILI, AMO QUESTO LUOGO"

    "Ammiro i tifosi e più in generale i napoletani. La loro attitudine è molto simile a quella di casa mia, quindi riesco a relazionarmi facilmente con loro. Amo questo luogo".

    "Cosa in particolare? Molte cose. Il clima, la gente che è molto accogliente, il cibo è incredibile, la cultura. La vista dal centro di Napoli poi è bellissima".

    "Italia entrata subito nel sangue? Le difficoltà sono state davvero minime. La mia famiglia è felice, io sono felice. È un momento fantastico, vivo qualcosa di diverso da un anno e mezzo a questa parte. Finché tutti nella mia vita sono felici, lo sono anche io".

  • "IL CALCIO STA DIVENTANDO SOFT, GIALLO AL MINIMO TOCCO"

    "Le simulazioni? Penso che il calcio stia diventando soft, morbido. Alcune decisioni sono molto, troppo tenere. Non ero abituato a questo tipo di sensazioni quando ero un ragazzino: ci insegnavano a contrastare onestamente e con forza. Ora il minimo tocco può portare a un cartellino giallo… Non tocca a me trarre le conclusioni, ma trovo che ci sia troppa attenzione, una sensibilità eccessiva".

  • "RINNOVO? POTREI VEDERMI AL NAPOLI PER MOLTO"

    "Rinnovo? Il mio agente non ha comunicato con nessuno riguardo al mio futuro. Parla solo con me e con il club. Non ha detto nulla ai giornali. Io sono estremamente felice qui e, per quanto mi riguarda, sono un giocatore del Napoli, è tutto quello a cui penso. Il futuro è molto importante e potrei vedermi al Napoli per molto tempo".

  • "CONTE UN GRANDE, SIAMO STATI SFORTUNATI"

    "Difenderò sempre la squadra. In momenti di difficoltà e con tanti infortuni è difficile per l’allenatore e lo staff trovare il giusto equilibrio e il modo migliore di giocare. Abbiamo avuto sfortuna, non è una scusa, è solo una spiegazione seria e va accettata".

    "Ci alleniamo molto, lavoriamo duramente, questo spiega il successo dell’anno scorso, la vittoria del campionato e della Supercoppa. Il lavoro che fai a porte chiuse emerge nelle partite.

    Cambiano i volumi di lavoro, l’intensità, ma i giocatori rispettano le indicazioni e devono dare il massimo ogni giorno. Antonio è un grande allenatore, molto forte, appassionato, conosce

    benissimo il calcio. È diverso da chiunque altro io abbia avuto in passato... Il senso d’incertezza che infonde: con lui devi dare il massimo o hai un problema".

  • "SCUDETTO ANDATO? UNA PARTITA ALLA VOLTA E VEDIAMO"

    "Scudetto andato? Dobbiamo continuare a lavorare normalmente, senza parlare troppo del campionato. Prendiamo una partita alla volta e vedremo come finirà".

  • "HO UN PROBLEMA AL TENDINE, PER BERGAMO NON LO SO"

    "Se giocherò a Bergamo? Non lo so ancora. Ho un problema al tendine che bisogna gestire, non è semplice. Sto dando il massimo per esserci domenica. Come giocatore è dura arrivare al centro sportivo e non poterti allenare con i compagni. Voglio disperatamente giocare, ma deve essere sicuro del mio stato".

  • "SODDISFATTO PER AVER SCELTO LA SCOZIA"

    "Perché ho scelto la Scozia? È una decisione che ho preso molto tempo fa. Sono sempre stato legato a entrambi i nonni, sia a quelli inglesi sia a quelli scozzesi. Sono nato in Inghilterra, ma ho fatto quella scelta e non l’ho tradita. Amo la Scozia, amo vedere i miei nonni, i miei zii, i cugini, la famiglia... sono molto soddisfatto".

