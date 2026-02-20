McTominay vota Napoli: "Potrei vedermi qui per molto tempo, con Conte o dai il massimo o hai un problema"

"Difenderò sempre la squadra. In momenti di difficoltà e con tanti infortuni è difficile per l’allenatore e lo staff trovare il giusto equilibrio e il modo migliore di giocare. Abbiamo avuto sfortuna, non è una scusa, è solo una spiegazione seria e va accettata".

"Ci alleniamo molto, lavoriamo duramente, questo spiega il successo dell’anno scorso, la vittoria del campionato e della Supercoppa. Il lavoro che fai a porte chiuse emerge nelle partite.

Cambiano i volumi di lavoro, l’intensità, ma i giocatori rispettano le indicazioni e devono dare il massimo ogni giorno. Antonio è un grande allenatore, molto forte, appassionato, conosce

benissimo il calcio. È diverso da chiunque altro io abbia avuto in passato... Il senso d’incertezza che infonde: con lui devi dare il massimo o hai un problema".