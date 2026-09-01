McTominay ha un'aritmia benigna e si opera, il comunicato del Napoli: torna dopo la sosta per le Nazionali

Non bastasse il ko interno contro il Como, ecco che il Napoli è costretto a incassare un altro colpo: Scott McTominay deve fermarsi. E non per un periodo brevissimo.
Come comunicato dal club partenopeo, il centrocampista scozzese soffre di una aritmia cardiaca considerata "lieve" e "benigna". E per questo sarà costretto a un'operazione di correzione.
McTominay non sarà dunque a disposizione di Massimiliano Allegri nelle prossime settimane, a partire dalla trasferta contro l'Inter di sabato 5 settembre.
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