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McTominay NapoliGetty Images
Stefano Silvestri

McTominay ha un'aritmia benigna e si opera, il comunicato del Napoli: torna dopo la sosta per le Nazionali

Serie A
Napoli
S. McTominay

Il centrocampista scozzese, titolare nelle prime due giornate di campionato, è costretto a fermarsi ma non per un infortunio: lo ha annunciato il suo club.

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Non bastasse il ko interno contro il Como, ecco che il Napoli è costretto a incassare un altro colpo: Scott McTominay deve fermarsi. E non per un periodo brevissimo.

Come comunicato dal club partenopeo, il centrocampista scozzese soffre di una aritmia cardiaca considerata "lieve" e "benigna". E per questo sarà costretto a un'operazione di correzione.

McTominay non sarà dunque a disposizione di Massimiliano Allegri nelle prossime settimane, a partire dalla trasferta contro l'Inter di sabato 5 settembre.

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  • IL COMUNICATO DEL NAPOLI

    Questo è il comunicato pubblicato dal Napoli sul proprio sito ufficiale attorno all'ora di pranzo:

    "In seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA). Il calciatore tornerà disponibile dopo la pausa per le nazionali".



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  • QUANDO TORNA MCTOMINAY

    La sosta per le Nazionali menzionata dal Napoli, da quest'anno, sarà piuttosto lunga: le due pause di settembre e ottobre sono state accorpate, il che significa che il campionato si fermerà per tre settimane invece di due.

    Nello specifico, la Serie A si fermerà nel weekend del 19 e 20 settembre. E poi riprenderà quasi un mese più tardi, nel weekend del 10 e 11 ottobre.

    Proprio questo fine settimana sarà quello giusto per rivedere McTominay in campo, secondo le previsioni del Napoli: in quell'occasione la squadra di Allegri ospiterà il Frosinone al Maradona.

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  • QUALI PARTITE SALTA MCTOMINAY

    Nel frattempo, invece, quante partite sarà costretto a saltare McTominay? Quattro, essendoci di mezzo anche il girone di Champions League.

    Si comincia proprio con Inter-Napoli, big match in programma sabato 5 settembre. Ma McTominay non sarà a disposizione neppure contro Arsenal (9 settembre), Bologna (13 settembre) e Fiorentina (20 settembre), ultima partita questa prima della sosta.

    L'ex giocatore del Manchester United non potrà nemmeno rispondere alla convocazione della Scozia per le partite di Nations League di settembre e ottobre contro Slovenia, Svizzera e Macedonia del Nord.

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  • AVVIO COMPLICATISSIMO

    La pausa forzata a cui sarà costretto McTominay si inserisce in un contesto già poco ideale di suo: quello che ha visto lo scozzese faticare e non poco nelle prime due giornate di campionato, prima contro il Genoa e poi contro il Como. Due prestazioni evanescenti che hanno portato ad altrettante insufficienze.

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