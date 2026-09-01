McTominay ha un'aritmia benigna e si opera, il comunicato del Napoli: torna dopo la sosta per le Nazionali

La sosta per le Nazionali menzionata dal Napoli, da quest'anno, sarà piuttosto lunga: le due pause di settembre e ottobre sono state accorpate, il che significa che il campionato si fermerà per tre settimane invece di due.

Nello specifico, la Serie A si fermerà nel weekend del 19 e 20 settembre. E poi riprenderà quasi un mese più tardi, nel weekend del 10 e 11 ottobre.

Proprio questo fine settimana sarà quello giusto per rivedere McTominay in campo, secondo le previsioni del Napoli: in quell'occasione la squadra di Allegri ospiterà il Frosinone al Maradona.