McKennie rinnova con la Juventus, accordo ad un passo: mossa chiave per il progetto Spalletti, quando firma e i dettagli del nuovo contratto

Il futuro di Weston McKennie sarà ancora a tinte bianconere. La Juventus e il centrocampista sono vicini al rinnovo del contratto che lo legherà al club piemontese fino al 2030, la stessa scadenza fissata per Kenan Yildiz.

McKennie, tornato al centro del progetto tecnico con l’arrivo in panchina di Luciano Spalletti, è pronto alla firma all’inizio della prossima settimana dopo la trasferta dell’Olimpico contro la Roma.

Le trattative hanno registrato nei giorni scorsi passi avanti decisivi, con una chiusura ormai imminente e strategica per consolidare il progetto del tecnico toscano in bianconero, in attesa di sciogliere le riserve proprio in tema di rinnovo tra Spalletti e la Juventus.