Alessandro De Felice

McKennie rinnova con la Juventus, accordo ad un passo: mossa chiave per il progetto Spalletti, quando firma e i dettagli del nuovo contratto

La Juventus accelera per prolungare l'americano: firma attesa dopo la Roma, intesa a un passo e ruolo centrale nel piano tecnico di Spalletti.

Il futuro di Weston McKennie sarà ancora a tinte bianconere. La Juventus e il centrocampista sono vicini al rinnovo del contratto che lo legherà al club piemontese fino al 2030, la stessa scadenza fissata per Kenan Yildiz. 

McKennie, tornato al centro del progetto tecnico con l’arrivo in panchina di Luciano Spalletti, è pronto alla firma all’inizio della prossima settimana dopo la trasferta dell’Olimpico contro la Roma. 

Le trattative hanno registrato nei giorni scorsi passi avanti decisivi, con una chiusura ormai imminente e strategica per consolidare il progetto del tecnico toscano in bianconero, in attesa di sciogliere le riserve proprio in tema di rinnovo tra Spalletti e la Juventus.


  • RINNOVO MCKENNIE: QUANTO GUADAGNERÀ

    La Juventus ha scelto il 2030 come orizzonte dei suoi nuovi accordi più importanti: prima quello di Yildiz, ora quello di McKennie

    L’americano firmerà al rientro dalla sfida dell’Olimpico contro la Roma, dopo il ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray all’Allianz Stadium. 

    I tanti impegni ravvicinati e i viaggi di questi giorni non hanno rallentato la trattativa, con club e agenti che si sono incontrati per limare gli ultimi dettagli, superando le divergenze economiche che avevano frenato la discussione. 

    Il nuovo contratto, che scadrà il 30 giugno 2030 potrebbe superare i 4 milioni annui comprensivi di bonus.

  • IL RUOLO DI SPALLETTI E LA CENTRALITÀ DI MCKENNIE

    L’arrivo di Spalletti ha trasformato la posizione e la percezione di McKennie all’interno della squadra. 

    Il tecnico toscano lo ha reso indispensabile in un sistema dinamico, fondato sulla gestione degli spazi e su continui adattamenti. Da esterno basso ad esterno alto, da mezzala a falso nove, l’americano ha interpretato ogni ruolo con disciplina e continuità, offrendo quello che Spalletti definisce “esecuzione immediata” delle richieste.

    Spalletti considera oggi McKennie un punto fermo della sua Juventus: in un eventuale 4-2-3-1 lo utilizzerebbe da trequartista alle spalle di David, mentre con la difesa a tre il texano occuperebbe la fascia destra. 

    Questa duttilità ha “stregato” l’allenatore, diventando un elemento chiave per il presente e per il futuro della squadra bianconera.

  • PERCHÉ MCKENNIE RESTA ALLA JUVENTUS

    La Gazzetta dello Sport evidenzia come McKennie abbia rinunciato alle suggestioni di Premier League, Bundesliga, Liga e persino della MLS per restare a Torino, spinto dal legame creato con l’ambiente e dalla fiducia ritrovata grazie all’attuale gestione tecnica. 

    Il centrocampista si sente ‘a casa’ sotto la Mole e vede nella Juventus il contesto ideale per completare il proprio percorso iniziato nell’agosto 2020.

    Spalletti ha avuto un peso decisivo nel convincerlo a non ascoltare le offerte estere, rendendo marginale il rischio di inserimenti da parte di club come il Milan o società americane. 

    Il progetto bianconero, diventato più chiaro dopo il rinnovo di Yildiz e la definizione del futuro del tecnico, è stato determinante.

  • DALLA CRISI ALLA LEADERSHIP

    McKennie era tornato dal Leeds nel 2023 senza neppure un armadietto assegnato, con un rapporto da ricostruire dopo l’addio di Giuntoli e la stretta economica imposta a Exor. 

    La nuova gestione ha dovuto riaprire il dialogo con l’entourage del calciatore statunitense, superando in particolare le questioni sulle commissioni.

    Oggi il centrocampista è invece uno dei leader dello spogliatoio, con 218 presenze come Manuel Locatelli, e rappresenta un riferimento per i più giovani nei momenti di difficoltà. 

    Proprio questa capacità di fare gruppo, oltre al rendimento costante, lo ha reso il simbolo della ripartenza programmata dal club.

  • IL MESSAGGIO DELLA JUVENTUS

    Nel giro di due settimane la Juventus ha dato risposte precise alle richieste di Spalletti: rinnovare Yildiz e McKennie significa impostare un futuro che non si limita più all’obiettivo di restare ai vertici, ma punta a costruire una squadra stabile, ambiziosa e identitaria. 

    Il club bianconero considera l’americano un perno tecnico difficile da sostituire senza investimenti pesanti e il suo rinnovo rientra nel percorso di rafforzamento della struttura interna, priorità indicata dalla dirigenza dopo l’abbassamento dell’età media della rosa.

