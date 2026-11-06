McKennie, Conceiçao, Celik e Nico Gonzalez giocano Fiorentina-Juventus? Chi parte titolare, chi va in panchina, chi non ci sarà

Il 2-0 al Napoli e il 2-1 di Alkmaar contro l'AZ hanno riportato se non altro serenità nell'ambiente della Juventus. E il rientro sempre più vicino di alcuni giocatori infortunati può fare il resto.
Non Locatelli e Thuram, naturalmente. E neppure Yildiz, per il momento. Ma va compresa la situazione di Weston McKennie, Francisco Conceiçao, Nico Gonzalez e Zeki Celik, tutti assenti nelle ultime settimane o nelle ultime partite.
Chi sarà a disposizione di Luciano Spalletti per Fiorentina-Juventus, l'ultima partita bianconera prima della sosta per le Nazionali, in programma domenica alle 20.45? La situazione di ciascuno.
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