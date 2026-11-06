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McKennie Conceiçao CelikGetty Images
Stefano Silvestri

McKennie, Conceiçao, Celik e Nico Gonzalez giocano Fiorentina-Juventus? Chi parte titolare, chi va in panchina, chi non ci sarà

Serie A
Juventus
Fiorentina vs Juventus
Fiorentina
W. McKennie
C. Conceicao
N. Gonzalez
M. Celik

Spalletti deve fare i conti da diverso tempo con diversi giocatori infortunati: chi può essere a disposizione per la partita del Franchi, l'ultima prima della sosta?

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Il 2-0 al Napoli e il 2-1 di Alkmaar contro l'AZ hanno riportato se non altro serenità nell'ambiente della Juventus. E il rientro sempre più vicino di alcuni giocatori infortunati può fare il resto.

Non Locatelli e Thuram, naturalmente. E neppure Yildiz, per il momento. Ma va compresa la situazione di Weston McKennie, Francisco Conceiçao, Nico Gonzalez e Zeki Celik, tutti assenti nelle ultime settimane o nelle ultime partite.

Chi sarà a disposizione di Luciano Spalletti per Fiorentina-Juventus, l'ultima partita bianconera prima della sosta per le Nazionali, in programma domenica alle 20.45? La situazione di ciascuno.

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  • MCKENNIE GIOCA FIORENTINA-JUVENTUS?

    La situazione più chiara è legata a McKennie. E sì, l'americano ex Schalke 04 a Firenze ci sarà. Molto probabilmente anche dal primo minuto.

    McKennie ha saltato la partita di Europa League contro l'AZ a causa di un affaticamento muscolare rimediato nel primo tempo contro il Napoli: un guaio che aveva indotto Spalletti a lasciarlo negli spogliatoi all'intervallo.

    Proprio alla vigilia della partita con gli olandesi, però, è avvenuto anche il suo rientro in gruppo. McKennie è stato risparmiato per l'impegno europeo, ma è abile e arruolabile per Firenze.

  • CONCEIÇAO GIOCA FIORENTINA-JUVENTUS?

    In un primo momento sembrava che la data del rientro in campo di Conceiçao fosse il 22 novembre, contro il Venezia. Ma attenzione, perché il portoghese potrebbe anche accelerare i tempi.

    Il suo recupero sta proseguendo, la convocazione da parte del Portogallo naturalmente non è arrivata sia per questo motivo che per la squalifica di tre partite, ma ora potrebbe invece arrivare quella di Spalletti per il posticipo con la Fiorentina.

    Vedere Conceiçao in campo al Franchi, insomma, non è uno scenario così irrealistico. Anche se al massimo dalla panchina, non dal primo minuto. Entro domenica si avrà un quadro più chiaro della situazione.

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  • NICO GONZALEZ GIOCA FIORENTINA-JUVENTUS?

    Difficile, invece, recuperare Nico Gonzalez prima della sosta. Il rientro dell'argentino, che della Fiorentina è un ex, avverrà presumibilmente solo dopo gli impegni delle Nazionali.

    Anche l'argentino si è fatto male contro il Rennes lo scorso 22 ottobre. Infortunio muscolare anche per lui, come per Celik: una lesione di basso grado al soleo destro.

    Juventus-Venezia di domenica 22 ottobre è la partita giusta per rivedere Gonzalez a disposizione di Spalletti. Che sia dalla panchina o direttamente in campo dal primo minuto.

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  • CELIK GIOCA FIORENTINA-JUVENTUS?

    Discorso simile a quello di Conceiçao riguarda Celik, anche se neppure l'ex romanista è ancora tornato ad allenarsi in gruppo: le speranze di averlo in panchina contro la Fiorentina ci sono.

    Celik è out a causa della lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro rimediata un paio di settimane fa, il 22 ottobre, contro il Rennes. Gara di Europa League nella quale proprio lui, ironia della sorte, aveva in precedenza sbloccato il risultato.

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