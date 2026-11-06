McKennie, Conceiçao, Celik e Nico Gonzalez giocano Fiorentina-Juventus? Chi parte titolare, chi va in panchina, chi non ci sarà

La situazione più chiara è legata a McKennie. E sì, l'americano ex Schalke 04 a Firenze ci sarà. Molto probabilmente anche dal primo minuto.

McKennie ha saltato la partita di Europa League contro l'AZ a causa di un affaticamento muscolare rimediato nel primo tempo contro il Napoli: un guaio che aveva indotto Spalletti a lasciarlo negli spogliatoi all'intervallo.

Proprio alla vigilia della partita con gli olandesi, però, è avvenuto anche il suo rientro in gruppo. McKennie è stato risparmiato per l'impegno europeo, ma è abile e arruolabile per Firenze.